Союз журналистов России

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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: Саратовский журналист вышел в финал международного конкурса 30-октября-2020 — прочитано 97 раз Проголосуйте за Анну Лабунскую! Саратовский журналист Анна Лабунская представляет регион в конкурсе «Премия МИРа», который ежегодно проводится общероссийской молодежной общественной организации «МИР». Премия Проголосуйте за Анну Лабунскую! Саратовский журналист Анна Лабунская представляет регион в конкурсе «Премия МИРа», который ежегодно проводится общероссийской молодежной общественной организации «МИР». Премия Подробнее... Все конкурсы! ТВОРЦАМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ – НАШЕ ЕДИНСТВО! Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Книжная полка — 4-ноября-2020 — прочитано 35 раз ТВОРЦАМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ – НАШЕ ЕДИНСТВО!

В одной из последних своих книг «Причуды моей памяти» Даниил Гранин пишет: «Как хороши поначалу были слова Ольги Берггольц на памятнике Пискаревского кладбища: «Никто не забыт, ничто не забыто». Как они согревали всех нас: и блокадников, и солдат. Они звучали точно клятва государства. Прошли годы, и они незаметно превратились в упрек: что же вы, господа хорошие, забыли и нас, и все, что было?». Горько, но правдиво. Недавно один из сотрудников Саратовского областного архива с горечью признался, что ежегодно накануне Дня Победы, и особенно юбилейных дат, они едва успевают отвечать на запросы различных организаций на предоставление архивных документов. Проходит праздник – и тишина еще на целый год…

Эрозия памяти – опасная вещь, особенно сегодня, когда в прежде дружеских странах и бывших соседних республиках вновь поднимает голову фашизм, когда ложь берет верх над исторической правдой. У современных журналистов реальная возможность правдиво и объективно, без излишней патетики, идеологизации раскрывать истории не вымышленных героев, а обычных людей – выходцев из городов, отдаленных сел, которые защищали страну, не щадя своей жизни. Нам в помощь доступны архивы, специализированные сайты. Сколько удивительных судеб, о которых надо писать, показывать, рассказывать ради того, чтобы у нынешней молодежи был нравственный ориентир, как поступать в той или иной ситуации, помочь понять им, что главное в жизни – честь, совесть, а в случае необходимости, умение жертвовать собой ради других. Гражданская и профессиональная обязанность журналистов – доносить до широкой публики всю правду о войне. Многих участников войны уже нет среди нас, но есть документы, есть письма и фотографии, семейные архивы, и важно всем этим воспользоваться, не упустить время.

В этом суть нашего проекта – сохранить историческую память, душой и сердцем откликнуться на 75-летний юбилей Великой Победы, активизировать патриотическую работу, раскрывать роль советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войнах в победе над фашизмом. И всё это через судьбы журналистов-фронтовиков. Наш настрой и желание вылилось в создание проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы», который получил для его реализации Президентский грант, стал победителем федерального конкурса социальных проектов. Он получил настоящий общественный резонанс, стал одним из главных событий юбилейного года Саратовского отделения Союза журналистов России, дал повод гордиться профессией и надеется на возвращение доверия к журналистам.



Все материалы публиковались по мере поступления на сайте, в социальных сетях, «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники». Публикации вызывали отклики, чаще всего положительные. Много советов – как развивать проект. Мы делали свою работу неформально, с душой, провели журналистские акции вместе со своими читателями, ветеранскими организациями области.

Важной частью проекта является проведение конкурса журналистского мастерства «Помнить вечно!». Мы его учредили вместе с Министерством информации и печати, Саратовским региональным отделением общероссийской общественной организации «Российский совет ветеранов». Мы пригласили к участию в конкурсе журналистов всех СМИ Саратовской области, общественников, блогеров, активных граждан и творческих людей. Цель конкурса– повысить мотивацию к поиску новых форм освещения патриотической темы, увековечиванию памяти коллег-фронтовиков. Мы хотели, чтобы журналисты расширили поиск, обратились к изучению архивных материалов и, конечно, вовлекли в публикацию материалов в своих СМИ местные сообщества. Результат превзошел наши ожидания! Мы планировали, что в конкурсе примут участие где-то до 50 журналистов, учитывая предыдущий опыт.

Реально более ста участников, более 500 коллективных и авторских работ от СМИ и журналистов! К этому мы и призывали, к такому активному участию и стремились!

Повышению интереса к проекту Союза журналистов способствовали также два выездных семинара, использование разных приемов, чтобы вовлечь в проект как можно больше коллег. Произошел реальный обмен опытом. Так, участники семинара в г. Аркадаке познакомились с местными краеведами, с которыми наши коллеги из районной газеты «Сельская новь» более 10 лет собирают биографии своих 14 земляков, Героев Советского Союза. Важно, что мы видели результат, а не только увлекательный процесс погружения в детали жизни, судеб, подвига, памяти, истории.

Город Вольск – адрес уникального опыта. Здесь жили знаменитые летчик Талалихин, политрук Клочков, город, который дал стране более 40 Героев Советского Союза, где каждая школа, улица носит имя Героя.

Еще одна объединяющая идея была творчески реализована в проекте «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Она была лишь частично предусмотрена в проекте: создать мозаику, некий медийный калейдоскоп дел к 75-летию Великой Победы. Мы направили письма главам администраций и редакторам районных газет с просьбой присылать нам информацию о том, что сделано или что делается для увековечивания памяти о земляках – участниках Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детях войны. Мы получили масштабную картину соучастия, нестандартных действий, ярких фактов. Что самое необычное? В условиях ограничения из-за коронавируса, запрещающих проведение массовых мероприятий, было ощущение общего праздника юбилейного 75-го Дня Победы! Мероприятия школ, дворцов культуры, выставочных и концертных площадок перешли в интернет, социальные сети, на страницы газет, выпуски радио- и телепередач.

Мы ощутили пульс общественной жизни, яркие краски конкурсов рисунков и плакатов, творческого исполнения детьми и взрослыми стихов и песен, наполненных великим смыслом и единением, жизнеутверждающим духом всех поколений детей, внуков, правнуков победителей! В книге есть раздел о том, как это было содержательно, массово, нестандартно. Эпидемия, невидимый разъединяющих людей враг, оказался проверкой на силу духа, национальное единение, способность проявлять солидарность, чувствуя плечо друга и коллеги, внутреннюю готовность хранить память о защитниках родины, стать такими, как они. Мы проверку выдержали с честью1



Собрав более 160 биографий журналистов-фронтовиков, мы отступили от стандартов, принятых в предыдущем проекте «Летописцы истории страны». Тот проект также стал победителем конкурса социальных проектов в 2017 г. и реализован с использованием средств Фонда Президентских грантов. Тогда мы выпустили Энциклопедию Саратовской журналистики, содержащую сведения о местных СМИ, начиная от первой газеты – Саратовские губернские ведомости в год ее 180-летия – до биографий более 600 саратовских журналистов. При работе над новым томом мы получили огромное количество материалов, не только о героях, но и эпохе, в которой жили люди и ковалась победа, формировались характеры. Мы решили также разместить статьи наших коллег о силе духа советского человека, коллективном подвиге, о трудовой доблести прифронтового Саратова и некоторые страницы воспоминаний наших коллег-фронтовиков.Думаю, что мы правильно сделали, что воссоздали эпоху талантливым словом и чутким сердцем наших журналистов.

Указом Президента Российской Федерации Саратову присвоено звание Города трудовой доблести. Мы считаем этот статус почетным и соответствующим действительности: много на эту тему есть, было и будет публикаций, основанных на фактах, документах, воспоминаниях.

«Память – это точки опоры любого поколения. Мы помогаем молодежи сохранить не только собственную историческую память, но и священное право на эту память. Нельзя допустить, чтобы сама память о ратных подвигах советского народа в войне против гитлеровской Германии на фронте и в тылу была побеждена». Это цитата из книги «Эпизоды войны» Аркадия Александровича Богатырева, коллеги, фронтовика, главы Совета ветеранов журналистики Саратовского отделения Союза журналистов России. Мы в работе над проектом к 75-летию Великой Победы само понятие памяти считали священным и не допускали искажении истории, мы восстанавливаем справедливость и не отступаем! Это наш рапорт поколению Победителей. «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» – наш коллективный отчет перед памятью о тех, кто отдал жизнь, дал путевку в профессию, учил жить по совести. Презентации для общественности в Саратове, на книжной ярмарке «Волжская волна» и на Медиафоруме в Сочи показали искренний интерес к нашему труду.

Когда задумывался проект, мы надеялись на активность саратовских журналистов, на то, что они станут профессиональнее, авторитетнее, сильнее. Мы получили реальный результат! Тексты, которые доказывают и гражданскую зрелость авторов, и талант публицистов в этой книге. Но что нам делать с текстами, которые были присланы на конкурс журналистского мастерства? Они достойны более широкой аудитории, более ощутимого общественного резонанса, продолжения поиска с помощью новых партнеров! Что делать с этими шедеврами, трогающими до слез исповедями, героями из поколения Данко, освещающими путь?..

Надо продолжать летопись о летописцах! Неисчерпаемая тема Великой Отечественной войны – для меня, как для человека и журналиста, очень личная, близкая, потому что воевали многие из нашей большой семьи. Были фронтовиками и мой отец, и свекор. Судьбы отцов ничем не отличаются от судеб миллионов советских людей.



Мой отец, Николай Михайлович Шустов, родился в с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского района Саратовской области. Когда началась война, ему не было семнадцати лет. Как и другие его сверстники, он работал в колхозе, заменив мужчин, ушедших на фронт. Его призвали в Красную Армию в 1943 г. После курсов минометчиков воевал в 215-й стрелковой дивизии. Освобождая Европу от фашистов, был храбр, смел и удачлив. Об этом говорят награды: орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга» и другие. После войны возвратился в родное село, выучился на агронома. В работе проявлял не только знания и опыт, но и, как отмечали односельчане, доброту и сердечность. Для многих в Старых Бурасах был наставником, любил людей, землю, свою семью, в которой один за другим родились семеро детей. Жили мы небогато, но были счастливы, гордились отцом и матерью, благодарны им за то, что дали нам жизнь, что любили нас и в люди вывели.

Таким же настоящим и большим человеком был и мой свекор, Вениамин Федорович Златогорский. По специальности он был связистом. Его призвали в июне 1941 г., и до самого окончания войны он служил в войсках связи. После Советско-японской войны был уволен в запас в 1948 г. в звании капитана. Имел награды за безупречную службу по обеспечению связи, которая требовала знаний, навыков, смекалки и смелости. Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медали – говорят о том, что и второй дедушка наших детей честно выполнил свой воинский долг перед Родиной!

Вениамин Федорович после войны всю свою трудовую деятельность посвятил становлению телефонно-телеграфной связи Управления связи Саратовской области. Будучи много лет начальником службы линейной связи, был отмечен знаком «Отличник связи», медалями «За добросовестный труд», «За трудовую доблесть». Со временем приходит осознание масштаба личностей наших отцов-Победителей, дедов наших детей, прадедов внуков. Были они сильными духом, работали много, с интересом и азартом, любили простые человеческие радости.



…Журналистское сообщество не может быть одинаковым. Но оно всегда консолидируется вокруг объединяющей идеи или перед угрозой опасности для свободы слова. Наша тема объединила очень многих профессионалов и внештатных авторов, отклики на публикации в книге продолжают поступать, и мы продолжаем вести свой виртуальный диалог о времени, о своем месте в нем, о справедливости и лжи, о защите достоинства народа, победившего фашизм. Спасибо, новые и старые друзья, коллеги, партнеры! Большое спасибо руководителям администраций и ведомств: это тот случай, когда они категорически не чиновники, а земляки, радушные организаторы, мудрые люди!

Огромное спасибо за поддержку председателю Союза журналистов России В.Г. Соловьеву, коллегам из региональных отделений! Нас радует ваше внимание, интерес к проекту, не только звонки, но и просто лайки в интернете.

Спасибо, дорогие коллеги, за искреннее проявление журналистского братства и солидарности! Будем соответствовать! В этом – наше единство.

Лидия Златогорская,

Заслуженный журналист Российской Федерации

автор и руководитель проекта,

председатель Саратовского

регионального отделения

Союза журналистов России



В одной из последних своих книг «Причуды моей памяти» Даниил Гранин пишет: «Как хороши поначалу были слова Ольги Берггольц на памятнике Пискаревского кладбища: «Никто не забыт, ничто не забыто». Как они согревали всех нас: и блокадников, и солдат. Они звучали точно клятва государства. Прошли годы, и они незаметно превратились в упрек: что же вы, господа хорошие, забыли и нас, и все, что было?». Горько, но правдиво. Недавно один из сотрудников Саратовского областного архива с горечью признался, что ежегодно накануне Дня Победы, и особенно юбилейных дат, они едва успевают отвечать на запросы различных организаций на предоставление архивных документов. Проходит праздник – и тишина еще на целый год…Эрозия памяти – опасная вещь, особенно сегодня, когда в прежде дружеских странах и бывших соседних республиках вновь поднимает голову фашизм, когда ложь берет верх над исторической правдой. У современных журналистов реальная возможность правдиво и объективно, без излишней патетики, идеологизации раскрывать истории не вымышленных героев, а обычных людей – выходцев из городов, отдаленных сел, которые защищали страну, не щадя своей жизни. Нам в помощь доступны архивы, специализированные сайты. Сколько удивительных судеб, о которых надо писать, показывать, рассказывать ради того, чтобы у нынешней молодежи был нравственный ориентир, как поступать в той или иной ситуации, помочь понять им, что главное в жизни – честь, совесть, а в случае необходимости, умение жертвовать собой ради других. Гражданская и профессиональная обязанность журналистов – доносить до широкой публики всю правду о войне. Многих участников войны уже нет среди нас, но есть документы, есть письма и фотографии, семейные архивы, и важно всем этим воспользоваться, не упустить время.В этом суть нашего проекта – сохранить историческую память, душой и сердцем откликнуться на 75-летний юбилей Великой Победы, активизировать патриотическую работу, раскрывать роль советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войнах в победе над фашизмом. И всё это через судьбы журналистов-фронтовиков. Наш настрой и желание вылилось в создание проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы», который получил для его реализации Президентский грант, стал победителем федерального конкурса социальных проектов. Он получил настоящий общественный резонанс, стал одним из главных событий юбилейного года Саратовского отделения Союза журналистов России, дал повод гордиться профессией и надеется на возвращение доверия к журналистам.Все материалы публиковались по мере поступления на сайте, в социальных сетях, «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники». Публикации вызывали отклики, чаще всего положительные. Много советов – как развивать проект. Мы делали свою работу неформально, с душой, провели журналистские акции вместе со своими читателями, ветеранскими организациями области.Важной частью проекта является проведение конкурса журналистского мастерства «Помнить вечно!». Мы его учредили вместе с Министерством информации и печати, Саратовским региональным отделением общероссийской общественной организации «Российский совет ветеранов». Мы пригласили к участию в конкурсе журналистов всех СМИ Саратовской области, общественников, блогеров, активных граждан и творческих людей. Цель конкурса– повысить мотивацию к поиску новых форм освещения патриотической темы, увековечиванию памяти коллег-фронтовиков. Мы хотели, чтобы журналисты расширили поиск, обратились к изучению архивных материалов и, конечно, вовлекли в публикацию материалов в своих СМИ местные сообщества. Результат превзошел наши ожидания! Мы планировали, что в конкурсе примут участие где-то до 50 журналистов, учитывая предыдущий опыт.Реально более ста участников, более 500 коллективных и авторских работ от СМИ и журналистов! К этому мы и призывали, к такому активному участию и стремились!Повышению интереса к проекту Союза журналистов способствовали также два выездных семинара, использование разных приемов, чтобы вовлечь в проект как можно больше коллег. Произошел реальный обмен опытом. Так, участники семинара в г. Аркадаке познакомились с местными краеведами, с которыми наши коллеги из районной газеты «Сельская новь» более 10 лет собирают биографии своих 14 земляков, Героев Советского Союза. Важно, что мы видели результат, а не только увлекательный процесс погружения в детали жизни, судеб, подвига, памяти, истории.Город Вольск – адрес уникального опыта. Здесь жили знаменитые летчик Талалихин, политрук Клочков, город, который дал стране более 40 Героев Советского Союза, где каждая школа, улица носит имя Героя.Еще одна объединяющая идея была творчески реализована в проекте «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Она была лишь частично предусмотрена в проекте: создать мозаику, некий медийный калейдоскоп дел к 75-летию Великой Победы. Мы направили письма главам администраций и редакторам районных газет с просьбой присылать нам информацию о том, что сделано или что делается для увековечивания памяти о земляках – участниках Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детях войны. Мы получили масштабную картину соучастия, нестандартных действий, ярких фактов. Что самое необычное? В условиях ограничения из-за коронавируса, запрещающих проведение массовых мероприятий, было ощущение общего праздника юбилейного 75-го Дня Победы! Мероприятия школ, дворцов культуры, выставочных и концертных площадок перешли в интернет, социальные сети, на страницы газет, выпуски радио- и телепередач.Мы ощутили пульс общественной жизни, яркие краски конкурсов рисунков и плакатов, творческого исполнения детьми и взрослыми стихов и песен, наполненных великим смыслом и единением, жизнеутверждающим духом всех поколений детей, внуков, правнуков победителей! В книге есть раздел о том, как это было содержательно, массово, нестандартно. Эпидемия, невидимый разъединяющих людей враг, оказался проверкой на силу духа, национальное единение, способность проявлять солидарность, чувствуя плечо друга и коллеги, внутреннюю готовность хранить память о защитниках родины, стать такими, как они. Мы проверку выдержали с честью1Собрав более 160 биографий журналистов-фронтовиков, мы отступили от стандартов, принятых в предыдущем проекте «Летописцы истории страны». Тот проект также стал победителем конкурса социальных проектов в 2017 г. и реализован с использованием средств Фонда Президентских грантов. Тогда мы выпустили Энциклопедию Саратовской журналистики, содержащую сведения о местных СМИ, начиная от первой газеты – Саратовские губернские ведомости в год ее 180-летия – до биографий более 600 саратовских журналистов. При работе над новым томом мы получили огромное количество материалов, не только о героях, но и эпохе, в которой жили люди и ковалась победа, формировались характеры. Мы решили также разместить статьи наших коллег о силе духа советского человека, коллективном подвиге, о трудовой доблести прифронтового Саратова и некоторые страницы воспоминаний наших коллег-фронтовиков.Думаю, что мы правильно сделали, что воссоздали эпоху талантливым словом и чутким сердцем наших журналистов.Указом Президента Российской Федерации Саратову присвоено звание Города трудовой доблести. Мы считаем этот статус почетным и соответствующим действительности: много на эту тему есть, было и будет публикаций, основанных на фактах, документах, воспоминаниях.«Память – это точки опоры любого поколения. Мы помогаем молодежи сохранить не только собственную историческую память, но и священное право на эту память. Нельзя допустить, чтобы сама память о ратных подвигах советского народа в войне против гитлеровской Германии на фронте и в тылу была побеждена». Это цитата из книги «Эпизоды войны» Аркадия Александровича Богатырева, коллеги, фронтовика, главы Совета ветеранов журналистики Саратовского отделения Союза журналистов России. Мы в работе над проектом к 75-летию Великой Победы само понятие памяти считали священным и не допускали искажении истории, мы восстанавливаем справедливость и не отступаем! Это наш рапорт поколению Победителей. «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» – наш коллективный отчет перед памятью о тех, кто отдал жизнь, дал путевку в профессию, учил жить по совести. Презентации для общественности в Саратове, на книжной ярмарке «Волжская волна» и на Медиафоруме в Сочи показали искренний интерес к нашему труду.Когда задумывался проект, мы надеялись на активность саратовских журналистов, на то, что они станут профессиональнее, авторитетнее, сильнее. Мы получили реальный результат! Тексты, которые доказывают и гражданскую зрелость авторов, и талант публицистов в этой книге. Но что нам делать с текстами, которые были присланы на конкурс журналистского мастерства? Они достойны более широкой аудитории, более ощутимого общественного резонанса, продолжения поиска с помощью новых партнеров! Что делать с этими шедеврами, трогающими до слез исповедями, героями из поколения Данко, освещающими путь?..Надо продолжать летопись о летописцах! Неисчерпаемая тема Великой Отечественной войны – для меня, как для человека и журналиста, очень личная, близкая, потому что воевали многие из нашей большой семьи. Были фронтовиками и мой отец, и свекор. Судьбы отцов ничем не отличаются от судеб миллионов советских людей.Мой отец, Николай Михайлович Шустов, родился в с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского района Саратовской области. Когда началась война, ему не было семнадцати лет. Как и другие его сверстники, он работал в колхозе, заменив мужчин, ушедших на фронт. Его призвали в Красную Армию в 1943 г. После курсов минометчиков воевал в 215-й стрелковой дивизии. Освобождая Европу от фашистов, был храбр, смел и удачлив. Об этом говорят награды: орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга» и другие. После войны возвратился в родное село, выучился на агронома. В работе проявлял не только знания и опыт, но и, как отмечали односельчане, доброту и сердечность. Для многих в Старых Бурасах был наставником, любил людей, землю, свою семью, в которой один за другим родились семеро детей. Жили мы небогато, но были счастливы, гордились отцом и матерью, благодарны им за то, что дали нам жизнь, что любили нас и в люди вывели.Таким же настоящим и большим человеком был и мой свекор, Вениамин Федорович Златогорский. По специальности он был связистом. Его призвали в июне 1941 г., и до самого окончания войны он служил в войсках связи. После Советско-японской войны был уволен в запас в 1948 г. в звании капитана. Имел награды за безупречную службу по обеспечению связи, которая требовала знаний, навыков, смекалки и смелости. Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медали – говорят о том, что и второй дедушка наших детей честно выполнил свой воинский долг перед Родиной!Вениамин Федорович после войны всю свою трудовую деятельность посвятил становлению телефонно-телеграфной связи Управления связи Саратовской области. Будучи много лет начальником службы линейной связи, был отмечен знаком «Отличник связи», медалями «За добросовестный труд», «За трудовую доблесть». Со временем приходит осознание масштаба личностей наших отцов-Победителей, дедов наших детей, прадедов внуков. Были они сильными духом, работали много, с интересом и азартом, любили простые человеческие радости.…Журналистское сообщество не может быть одинаковым. Но оно всегда консолидируется вокруг объединяющей идеи или перед угрозой опасности для свободы слова. Наша тема объединила очень многих профессионалов и внештатных авторов, отклики на публикации в книге продолжают поступать, и мы продолжаем вести свой виртуальный диалог о времени, о своем месте в нем, о справедливости и лжи, о защите достоинства народа, победившего фашизм. Спасибо, новые и старые друзья, коллеги, партнеры! Большое спасибо руководителям администраций и ведомств: это тот случай, когда они категорически не чиновники, а земляки, радушные организаторы, мудрые люди!Огромное спасибо за поддержку председателю Союза журналистов России В.Г. Соловьеву, коллегам из региональных отделений! Нас радует ваше внимание, интерес к проекту, не только звонки, но и просто лайки в интернете.Спасибо, дорогие коллеги, за искреннее проявление журналистского братства и солидарности! Будем соответствовать! В этом – наше единство.