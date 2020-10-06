Саратовский журналист вышел в финал международного конкурса Актуально, Новости, Конкурсы, Поздравления — 30-октября-2020 — прочитано 20 раз



Саратовский журналист Анна Лабунская представляет регион в конкурсе «Премия МИРа», который ежегодно проводится общероссийской молодежной общественной организации «МИР». Премия присуждается за добрые дела, общественные инициативы, волонтерство, благотворительность и другую деятельность на благо общества и носит статус международного конкурса.

Представительница Саратова попала в ТОП-10 финалистов конкурса в номинации «Добрые новости». С 26 октября на сайте конкурса премиямира.мы-мир.рф ведется открытое голосование, которое продлится до 6 ноября 2020 года.

Анна Лабунская с 2012 года – начальник отдела информации «Саратовской областной газеты», после реорганизации издания в Саратовскую областную газету «Регион 64» в 2015 году и по настоящее время является литературным редактором, совмещая основные обязанности с активным написанием авторских материалов.

Герои Анны Николаевны – жители Саратовской области, которые являются инициаторами социально значимых добровольческих, экологических, творческих, культурных акций, отличились в профессии и общественной жизни, занимают активную гражданскую позицию, умеют увлечь созидательными идеями земляков. Опубликованные статьи вызывают общественный резонанс, о чем свидетельствуют отклики читателей и комментарии официальных структур, тиражирование в популярных пабликах, интерес к поднятым темам федеральных СМИ, вхождение в топ новостей на портале ИА «Регион 64».



Министерство информации и печати области

Саратовский журналист вышел в финал международного конкурсаСаратовский журналист Анна Лабунская представляет регион в конкурсе «Премия МИРа», который ежегодно проводится общероссийской молодежной общественной организации «МИР». Премия присуждается за добрые дела, общественные инициативы, волонтерство, благотворительность и другую деятельность на благо общества и носит статус международного конкурса.Представительница Саратова попала в ТОП-10 финалистов конкурса в номинации «Добрые новости». С 26 октября на сайте конкурса премиямира.мы-мир.рф ведется открытое голосование, которое продлится до 6 ноября 2020 года.Анна Лабунская с 2012 года – начальник отдела информации «Саратовской областной газеты», после реорганизации издания в Саратовскую областную газету «Регион 64» в 2015 году и по настоящее время является литературным редактором, совмещая основные обязанности с активным написанием авторских материалов.Герои Анны Николаевны – жители Саратовской области, которые являются инициаторами социально значимых добровольческих, экологических, творческих, культурных акций, отличились в профессии и общественной жизни, занимают активную гражданскую позицию, умеют увлечь созидательными идеями земляков. Опубликованные статьи вызывают общественный резонанс, о чем свидетельствуют отклики читателей и комментарии официальных структур, тиражирование в популярных пабликах, интерес к поднятым темам федеральных СМИ, вхождение в топ новостей на портале ИА «Регион 64».