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30-октября-2020 — прочитано 4 разСаратовский журналист Анна Лабунская представляет регион в конкурсе «Премия МИРа», который ежегодно проводится общероссийской молодежной общественной организации «МИР». Премия присуждается за добрые дела, Подробнее...
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Саратовский журналист вышел в финал международного конкурса
Актуально, Новости, Конкурсы, Поздравления — 30-октября-2020 — прочитано 20 раз
Саратовский журналист вышел в финал международного конкурса
Саратовский журналист Анна Лабунская представляет регион в конкурсе «Премия МИРа», который ежегодно проводится общероссийской молодежной общественной организации «МИР». Премия присуждается за добрые дела, общественные инициативы, волонтерство, благотворительность и другую деятельность на благо общества и носит статус международного конкурса.
Представительница Саратова попала в ТОП-10 финалистов конкурса в номинации «Добрые новости». С 26 октября на сайте конкурса премиямира.мы-мир.рф ведется открытое голосование, которое продлится до 6 ноября 2020 года.
Анна Лабунская с 2012 года – начальник отдела информации «Саратовской областной газеты», после реорганизации издания в Саратовскую областную газету «Регион 64» в 2015 году и по настоящее время является литературным редактором, совмещая основные обязанности с активным написанием авторских материалов.
Герои Анны Николаевны – жители Саратовской области, которые являются инициаторами социально значимых добровольческих, экологических, творческих, культурных акций, отличились в профессии и общественной жизни, занимают активную гражданскую позицию, умеют увлечь созидательными идеями земляков. Опубликованные статьи вызывают общественный резонанс, о чем свидетельствуют отклики читателей и комментарии официальных структур, тиражирование в популярных пабликах, интерес к поднятым темам федеральных СМИ, вхождение в топ новостей на портале ИА «Регион 64».
Министерство информации и печати области