Переводчик – профессия или способ познавать мир? Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 20-октября-2020 — прочитано 16 раз Переводчик – профессия или способ познавать мир?

Лингвистическое занятие, посвященное Международному дню переводчика.



13 октября 2020 года для школьников 5-х классов МОУ «Гуманитарно-экономический лицей» города Саратова состоялось бесплатное лингвистическое занятие «Переводчик – профессия или способ познавать мир?». Занятие проводилось в рамках специальных культурно-просветительских проектов Саратовской региональной культурно-просветительской общественной организации «Центр языка и культуры «Слово», как исполнителя общественно полезных услуг, уже более 30 лет осуществляющего переводческую, экспертную и образовательную деятельность на территории Саратовской области.

Методист Центра языка и культуры «Слово» Неловко Ольга Сергеевна рассказала ребятам об особенностях работы бюро переводов, а также о самых интересных аспектах работы переводчика. Школьники получили возможность послушать песни на самых разных языках мира: азербайджанском, английском, узбекском, французском и многих других. Также ребята примерили на себя роль настоящего переводчика: выполнили перевод небольших песенных фрагментов с английского языка и угадали знакомые им с детства песни уже на русском языке. В конце занятия все участники получили памятные закладки с цитатами о пользе чтения на разных языках мира.

Центр языка и культуры «Слово» благодарит МОУ «Гуманитарно-экономический лицей» за плодотворную совместную работу, направленную на повышение уровня лингвистической компетенции школьников Саратовской области. 13 октября 2020 года для школьников 5-х классов МОУ «Гуманитарно-экономический лицей» города Саратова состоялось бесплатное лингвистическое занятие «Переводчик – профессия или способ познавать мир?». Занятие проводилось в рамках специальных культурно-просветительских проектов Саратовской региональной культурно-просветительской общественной организации «Центр языка и культуры «Слово», как исполнителя общественно полезных услуг, уже более 30 лет осуществляющего переводческую, экспертную и образовательную деятельность на территории Саратовской области.Методист Центра языка и культуры «Слово» Неловко Ольга Сергеевна рассказала ребятам об особенностях работы бюро переводов, а также о самых интересных аспектах работы переводчика. Школьники получили возможность послушать песни на самых разных языках мира: азербайджанском, английском, узбекском, французском и многих других. Также ребята примерили на себя роль настоящего переводчика: выполнили перевод небольших песенных фрагментов с английского языка и угадали знакомые им с детства песни уже на русском языке. В конце занятия все участники получили памятные закладки с цитатами о пользе чтения на разных языках мира.Центр языка и культуры «Слово» благодарит МОУ «Гуманитарно-экономический лицей» за плодотворную совместную работу, направленную на повышение уровня лингвистической компетенции школьников Саратовской области.