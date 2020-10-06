Союз журналистов России готов поддержать ветеранов и журналистов Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 9-октября-2020 — прочитано 125 раз Союз журналистов России готов поддержать ветеранов и журналистов



В связи с распространением коронавируса коллеги, попавшие в непростую жизненную ситуацию, смогут получить от СЖР продуктовые наборы. Для того, чтобы попасть в список, необходимо срочно сообщить в правление имена и точные адреса их проживания с телефонами.



Сообщите по электронному адресу zlatln@mail.ru фамилию, имя, отчество (полностью), фактический адрес проживания с индексом, домашний (с кодом) и мобильные телефоны.



Крайний срок получения информации от первичных организаций и индивидуально – среда, 14 октября 2020



Саратовское региональное отделение Союза журналистов России В связи с распространением коронавируса коллеги, попавшие в непростую жизненную ситуацию, смогут получить от СЖР продуктовые наборы. Для того, чтобы попасть в список, необходимо срочно сообщить в правление имена и точные адреса их проживания с телефонами.