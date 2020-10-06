|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
12-октября-2020 — прочитано 0 разОргкомитет подвел некоторые итоги кинофестиваля, прошедшего в первые дни октября в онлайн-формате. В прошлую пятницу, 9 октября, завершился VII открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино Подробнее...
|
Союз журналистов России готов поддержать ветеранов и журналистов
Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 9-октября-2020 — прочитано 125 раз
Союз журналистов России готов поддержать ветеранов и журналистов
В связи с распространением коронавируса коллеги, попавшие в непростую жизненную ситуацию, смогут получить от СЖР продуктовые наборы. Для того, чтобы попасть в список, необходимо срочно сообщить в правление имена и точные адреса их проживания с телефонами.
Сообщите по электронному адресу zlatln@mail.ru фамилию, имя, отчество (полностью), фактический адрес проживания с индексом, домашний (с кодом) и мобильные телефоны.
Крайний срок получения информации от первичных организаций и индивидуально – среда, 14 октября 2020
Саратовское региональное отделение Союза журналистов России