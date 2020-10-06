Союз журналистов России
Саратовское отделение

Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
 
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«КИНОВЕРТИКАЛЬ 2020» - В ЦИФРАХ
12-октября-2020 — прочитано 0 раз
Оргкомитет подвел некоторые итоги кинофестиваля, прошедшего в первые дни октября в онлайн-формате. В прошлую пятницу, 9 октября, завершился VII открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино Подробнее...
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Союз журналистов России готов поддержать ветеранов и журналистов

Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 9-октября-2020 — прочитано 125 раз
Союз журналистов России готов поддержать ветеранов и журналистов

В связи с распространением коронавируса коллеги, попавшие в непростую жизненную ситуацию, смогут получить от СЖР продуктовые наборы. Для того, чтобы попасть в список, необходимо срочно сообщить в правление имена и точные адреса их проживания с телефонами.

Сообщите по электронному адресу zlatln@mail.ru фамилию, имя, отчество (полностью), фактический адрес проживания с индексом, домашний (с кодом) и мобильные телефоны.

Крайний срок получения информации от первичных организаций и индивидуально – среда, 14 октября 2020

Саратовское региональное отделение Союза журналистов России