За лучшую презентацию на форуме Современной журналистики – Диплом Союза журналистов! Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы, Публикации, Поздравления, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 28-сентября-2020 — прочитано 161 раз За лучшую презентацию на форуме Современной журналистики – Диплом Союза журналистов!



Ещё одна награда, полученная на XXIV медиафоруме в Сочи Саратовским отделением! В выставочном зале, на центральной площадке состоялась презентация проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Итог проекта – издание книги с таким названием. Она содержит несколько разделов, главный из них – разножанровые материалы о саратовских журналистах-фронтовиках. Объемный раздел посвящен Саратову прифронтовому, который накануне 75-летия Великой Победы получил высокое звание города Трудовой доблести. В книге собраны очерки о тех, кого мы законно считаем героями эпохи Победителей, выражающих силу духа поколения. Собраны очерки о легендарных и знаменитых, малоизвестных и забытых героях. В создании книги участвовали более 70 авторов, в основном журналисты, историки, дети своих героических родителей, участников Великой Отечественной войны.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, принимая книгу Саратовского отделения на презентации, выразил уважение за хорошее воплощение объединительной идеи, за вовлечение в проект коллег. Теперь книга находится в музее журналистики в Москве.

Один экземпляр книги «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» пропишется в Республике Тува, в полиэтнической общественной библиотеке Союза журналистов Тувы – автору одного из очерков Надежде Мухарбековны Антуфьевой, Заслуженному журналисту России, общественному деятелю Тувы, коллеге и другу. Союз журналистов Тувы удостоил большой чести, наградив Специальным дипломом за сохранение исторической памяти Саратовское отделение СЖР конкурса «Тува – земля живых традиций: язык мой – друг твой». В Туву уехала книга Саратовского отделения, а из Тувы кроме Диплома, саратовцы получили высшую награду конкурса – амальгалитовое перо, изготовленное местными мастерами из природного камня.

Выставочный зал Медиафорума – место обмена опытом, сувенирами, адресами. Например, здесь на презентации Брянского проекта – создание –виртуальной книги Памяти – прозвучали слова благодарности от председателя отделения саратовцам – за позаимствованную идею создания Энциклопедии региональной журналистики. Здесь на презентации проекта клуба ветеранов «Комсомольской правды» были сказаны наши слова уважения тем, кто бережно хранит память о легендарном народном журналисте Василии Михайловиче Пескове…

Презентация книги «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» прошла эмоционально, с участием председателей региональных отделений – Алтая, Якутии, Ханты-Мансийского округа, Рязанской области, Подмосковья, Нижнего Новгорода, Кирова и других регионов.

Благодарим друзей за поддержку и внимание!

Ещё одна награда, полученная на XXIV медиафоруме в Сочи Саратовским отделением! В выставочном зале, на центральной площадке состоялась презентация проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Итог проекта – издание книги с таким названием. Она содержит несколько разделов, главный из них – разножанровые материалы о саратовских журналистах-фронтовиках. Объемный раздел посвящен Саратову прифронтовому, который накануне 75-летия Великой Победы получил высокое звание города Трудовой доблести. В книге собраны очерки о тех, кого мы законно считаем героями эпохи Победителей, выражающих силу духа поколения. Собраны очерки о легендарных и знаменитых, малоизвестных и забытых героях. В создании книги участвовали более 70 авторов, в основном журналисты, историки, дети своих героических родителей, участников Великой Отечественной войны.Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, принимая книгу Саратовского отделения на презентации, выразил уважение за хорошее воплощение объединительной идеи, за вовлечение в проект коллег. Теперь книга находится в музее журналистики в Москве.Один экземпляр книги «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» пропишется в Республике Тува, в полиэтнической общественной библиотеке Союза журналистов Тувы – автору одного из очерков Надежде Мухарбековны Антуфьевой, Заслуженному журналисту России, общественному деятелю Тувы, коллеге и другу. Союз журналистов Тувы удостоил большой чести, наградив Специальным дипломом за сохранение исторической памяти Саратовское отделение СЖР конкурса «Тува – земля живых традиций: язык мой – друг твой». В Туву уехала книга Саратовского отделения, а из Тувы кроме Диплома, саратовцы получили высшую награду конкурса – амальгалитовое перо, изготовленное местными мастерами из природного камня.Выставочный зал Медиафорума – место обмена опытом, сувенирами, адресами. Например, здесь на презентации Брянского проекта – создание –виртуальной книги Памяти – прозвучали слова благодарности от председателя отделения саратовцам – за позаимствованную идею создания Энциклопедии региональной журналистики. Здесь на презентации проекта клуба ветеранов «Комсомольской правды» были сказаны наши слова уважения тем, кто бережно хранит память о легендарном народном журналисте Василии Михайловиче Пескове…