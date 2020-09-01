«Аткарская газета» отличилась в очередной раз! Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления — 26-сентября-2020 — прочитано 67 раз «Аткарская газета» отличилась в очередной раз!



Этому коллективу не привыкать побеждать в самых различных конкурсах и номинациях. И вот очередное отличие: на прошедшем в Сочи XXIV медиафоруме современной журналистики «Вся Россия - 2020» Союз журналистов России назвал коллектив аткарской редакции в числе лауреатов профессиональных творческих конкурсов.



«Аткарская газета» отмечена Дипломом творческого конкурса Медиафорума «Вся Россия-2020» в номинации «Лучший дизайн». В этой номинации участвовали 79 российских газет.

Поздравляем коллег и желаем им новых творческих успехов!

Так держать!

Этому коллективу не привыкать побеждать в самых различных конкурсах и номинациях. И вот очередное отличие: на прошедшем в Сочи XXIV медиафоруме современной журналистики «Вся Россия - 2020» Союз журналистов России назвал коллектив аткарской редакции в числе лауреатов профессиональных творческих конкурсов.«Аткарская газета» отмечена Дипломом творческого конкурса Медиафорума «Вся Россия-2020» в номинации «Лучший дизайн». В этой номинации участвовали 79 российских газет.