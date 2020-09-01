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Союз журналистов России
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22-сентября-2020 — прочитано 183 разСчитается, что это самое большое представительное собрание деятелей СМИ в мире. Обычно на него съезжалось до 2 000 журналистов и представителей всех профессий, со СМИ связанных. Пандемия наложила свой Подробнее...
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«Аткарская газета» отличилась в очередной раз!
Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления — 26-сентября-2020 — прочитано 67 раз
«Аткарская газета» отличилась в очередной раз!
Этому коллективу не привыкать побеждать в самых различных конкурсах и номинациях. И вот очередное отличие: на прошедшем в Сочи XXIV медиафоруме современной журналистики «Вся Россия - 2020» Союз журналистов России назвал коллектив аткарской редакции в числе лауреатов профессиональных творческих конкурсов.
«Аткарская газета» отмечена Дипломом творческого конкурса Медиафорума «Вся Россия-2020» в номинации «Лучший дизайн». В этой номинации участвовали 79 российских газет.
Поздравляем коллег и желаем им новых творческих успехов!
Так держать!