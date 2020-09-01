Поздравляем с юбилеем Александра Ивановича Ванюкова! Актуально, Новости, Главные новости, Поздравления — 14-сентября-2020 — прочитано 29 раз Поздравляем с юбилеем Александра Ивановича Ванюкова! Желаем успехов, крепкого здоровья! Благодарим за участие в проекте к 75-летию Великой Победы "Летописцы - Победители. Имена и судьбы"!



Коллектив Института филологии и журналистики поздравляет юбиляра и передаёт ему наилучшие пожелания!



Александр Иванович Ванюков работает в СГУ с 1963 года. В стенах филологического факультета, а затем ИФиЖ СГУ он прошёл все ступени научно-педагогического труда от ассистента до профессора, заведующего кафедрой русской литературы ХХ века, сохранил верность избранному направлению своих научных работ. Александр Иванович – авторитетный иследователь исторической поэтики русской литературы ХХ века, русского символизма, культуры и журналистики «серебряного века», истории и поэтики русской повести, русского романа ХХ века, литературы русского зарубежья, русской литературы рубежа ХХ–XXI вв. Объектом его пристального интереса является наследие И. Бунина, Б. Пастернака, М. Шолохова, А. Солженицына и других классиков отечественной литературы. Библиография А. И. Ванюкова насчитывает более 200 наименований! Профессор А. И. Ванюков являлся научным консультантом четырёх докторов, является научным руководителем девяти кандидатов наук.



Александр Иванович – активный член диссертационных советов при Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского и Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина, рецензент многих диссертаций, обращённых к русской литературе и культуре.



Александр Иванович Ванюков заслужил огромный авторитет и уважение среди филологов всей страны. К нашим поздравлениям присоединяются коллеги из Москвы, Самары, Тамбова, Ульяновска, других вузов Саратова.



От всего сердца мы желаем Вам, Александр Иванович, новых научных обретений, вдохновенных и творческих идей, жизнелюбия и оптимизма! Пусть реализуются все Ваши самые смелые планы и проекты! Счастья, добра и благополучия Вам и Вашей семье!



https://www.sgu.ru/structure/philological/news/2020-09-14/professor-i-vanyukov-otmechaet-yubiley?fbclid=IwAR39xSy6ysQyxrnLG6vNc8S59cBTIKA4kABNKF6pga0QPZzxsqPsw9i4vKw%3Ffbclid%3DIwAR39xSy6ysQyxrnLG6vNc8S59cBTIKA4kABNKF6pga0QPZzxsqPsw9i4vKw Коллектив Института филологии и журналистики поздравляет юбиляра и передаёт ему наилучшие пожелания!Александр Иванович Ванюков работает в СГУ с 1963 года. В стенах филологического факультета, а затем ИФиЖ СГУ он прошёл все ступени научно-педагогического труда от ассистента до профессора, заведующего кафедрой русской литературы ХХ века, сохранил верность избранному направлению своих научных работ. Александр Иванович – авторитетный иследователь исторической поэтики русской литературы ХХ века, русского символизма, культуры и журналистики «серебряного века», истории и поэтики русской повести, русского романа ХХ века, литературы русского зарубежья, русской литературы рубежа ХХ–XXI вв. Объектом его пристального интереса является наследие И. Бунина, Б. Пастернака, М. Шолохова, А. Солженицына и других классиков отечественной литературы. Библиография А. И. Ванюкова насчитывает более 200 наименований! Профессор А. И. Ванюков являлся научным консультантом четырёх докторов, является научным руководителем девяти кандидатов наук.Александр Иванович – активный член диссертационных советов при Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского и Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина, рецензент многих диссертаций, обращённых к русской литературе и культуре.Александр Иванович Ванюков заслужил огромный авторитет и уважение среди филологов всей страны. К нашим поздравлениям присоединяются коллеги из Москвы, Самары, Тамбова, Ульяновска, других вузов Саратова.