Газете «Новая степь» Новоузенского района - 90 лет! Поздравляем! Актуально, Новости, Главные новости, Поздравления — 27-августа-2020 — прочитано 49 раз Коллективу, читателям, учредителям, друзьям,

партнерам, единомышленникам

газеты «Новая степь»



Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас со 90-летием со дня первого выхода газеты «Новая степь»!

Доносить до жителей района новости, извещать их о событиях, говорить правду – такие цели ставите вы, и это девиз всех, кто выпускает газету. Мы благодарим поколения журналистов, которые заложили высокие профессиональные требования и достойно пронесли традиции через трудности и препятствия, чтобы газета стала летописцем славных дел жителей района.

Творческий коллектив газеты, развивая традиции российской журналистики, остается верным своему читателю, и в этом – сила и авторитет газеты, перспективы на будущее. Творческий дух, который есть у журналистов газеты, не оставляет места равнодушию и успокоенности. Вы всегда в поиске новых форм работы с читателями, вы гуманны и милосердны, когда надо отстоять права человека, помочь попавшему в беду или порадоваться успехам земляков.

Региональное отделение Союза журналистов России гордится вашими профессиональными достижениями! Желаем вам сохранить традиции социальной журналистики: объективность, уважение к человеку, к истории родного края, выстраивать взаимоуважительные партнерские отношения с бизнесом и властью.



Желаю вам, дорогие коллеги, творческого долголетия, упорства в достижении поставленных целей! Оставайтесь примером! Желаю крепкого здоровья, творческой молодости, вдохновения, твердости в отстаивании гражданской позиции. Пусть самым беспристрастным критерием вашей работы останется доверие людей и ваше честное слово!

Саратовское региональное отделение

Союза журналистов России Сердечно поздравляю вас со 90-летием со дня первого выхода газеты «Новая степь»!Доносить до жителей района новости, извещать их о событиях, говорить правду – такие цели ставите вы, и это девиз всех, кто выпускает газету. Мы благодарим поколения журналистов, которые заложили высокие профессиональные требования и достойно пронесли традиции через трудности и препятствия, чтобы газета стала летописцем славных дел жителей района.Творческий коллектив газеты, развивая традиции российской журналистики, остается верным своему читателю, и в этом – сила и авторитет газеты, перспективы на будущее. Творческий дух, который есть у журналистов газеты, не оставляет места равнодушию и успокоенности. Вы всегда в поиске новых форм работы с читателями, вы гуманны и милосердны, когда надо отстоять права человека, помочь попавшему в беду или порадоваться успехам земляков.Региональное отделение Союза журналистов России гордится вашими профессиональными достижениями! Желаем вам сохранить традиции социальной журналистики: объективность, уважение к человеку, к истории родного края, выстраивать взаимоуважительные партнерские отношения с бизнесом и властью.