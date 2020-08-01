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Союз журналистов России
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6-августа-2020 — прочитано 202 разНа конкурс уже представлено более 130 заявок от киноавторов из 23 регионов России и Республики Казахстан. До завершения приема работ на «Киновертикаль 2020» осталось ровно 7 дней. По информации оргкомитета Подробнее...
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Газете «Новая степь» Новоузенского района - 90 лет! Поздравляем!
Актуально, Новости, Главные новости, Поздравления — 27-августа-2020 — прочитано 49 раз
Коллективу, читателям, учредителям, друзьям,
партнерам, единомышленникам
газеты «Новая степь»
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас со 90-летием со дня первого выхода газеты «Новая степь»!
Доносить до жителей района новости, извещать их о событиях, говорить правду – такие цели ставите вы, и это девиз всех, кто выпускает газету. Мы благодарим поколения журналистов, которые заложили высокие профессиональные требования и достойно пронесли традиции через трудности и препятствия, чтобы газета стала летописцем славных дел жителей района.
Творческий коллектив газеты, развивая традиции российской журналистики, остается верным своему читателю, и в этом – сила и авторитет газеты, перспективы на будущее. Творческий дух, который есть у журналистов газеты, не оставляет места равнодушию и успокоенности. Вы всегда в поиске новых форм работы с читателями, вы гуманны и милосердны, когда надо отстоять права человека, помочь попавшему в беду или порадоваться успехам земляков.
Региональное отделение Союза журналистов России гордится вашими профессиональными достижениями! Желаем вам сохранить традиции социальной журналистики: объективность, уважение к человеку, к истории родного края, выстраивать взаимоуважительные партнерские отношения с бизнесом и властью.
Желаю вам, дорогие коллеги, творческого долголетия, упорства в достижении поставленных целей! Оставайтесь примером! Желаю крепкого здоровья, творческой молодости, вдохновения, твердости в отстаивании гражданской позиции. Пусть самым беспристрастным критерием вашей работы останется доверие людей и ваше честное слово!
Саратовское региональное отделение
Союза журналистов России