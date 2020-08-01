Редакция газеты «СОВФАКС» отмечает 30-летний юбилей! Актуально, Новости, Главные новости — 17-августа-2020 — прочитано 87 раз Редакция газеты «СОВФАКС» отмечает 30-летний юбилей!



17 августа 2020 года исполнилось 30 лет со дня выхода первого номера Саратовской областной газеты социально-экономической информации «СОВФАКС» («Советы. Факты. События», бессменным руководителем которой является ветеран журналистики Николай Яковлев.

Редакция имеет организационно-правовую форму некоммерческой организации и строит свою деятельность на принципах социального партнерства. Однако уникальность её не только в этом.



Газета «СОВФАКС» оказалась в ряду единичных изданий, которые появились в стране после выхода закона о печати СССР в 1990 году. Подготовка первого номера состоялась без какого-либо согласования с местными партийными структурами. Свидетельство о регистрации СМИ было получено в исполкоме Октябрьского районного Совета народных депутатов, а затем решением Совета была утверждена и редакция в новой для того времени организационно-правовой форме.

Необычной стала структура редакции. Впервые руководитель газеты утверждался как главный редактор – ранее такая должность имелась лишь в советских издательствах и журналах в силу их специфики – работа с рукописями авторов. Кроме того, в «СОВФАКС» изначально отказались от должностей корреспондентов, чьи функции ограничены, с введением должностей редакторов информации, что предполагало самостоятельность в поиске тем и героев публикаций, возможность реализовать свои гражданские позиции.

На протяжении двух десятилетий вместе с коллективом историю редакции писала член Союза журналистов СССР и России Людмила Яковлева (1940-2011) – супруга и коллега главного редактора. Во многом благодаря именно ее профессионализму, такту и яркому журналистскому таланту смелые неординарные идеи Николая Алексеевича воплощались в жизнь, находили отражение в самой разной печатной продукции.

За годы существования редакцией «СОВФАКС» выпущено около1300 номеров газеты, реализованы десятки информационных проектов, изданы книги и буклеты, рассказывающие об истории ведущих предприятий и организаций Саратовской области.

Ряд социально значимых начинаний поддержан Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, министерством информации и печати региона, Институтом развития прессы (г. Москва), «Медиасоюзом» и другими структурами.

Редакция имеет многочисленные награды, представлена на областной Доске почета, удостоена знака «За стойкость и выживание» с вручением хрустального колокола - символа свободы независимого СМИ.

В настоящее время «СОВФАКС» продолжает начатый в 2006 году собственный информационный проект «Сильная Россия», в рамках которого по публикациям, поднимающим актуальные проблемы, принимаются эффективные решения профильными региональными и федеральными структурами.

Уникальному печатному изданию с 30-летней историей посвящена статья в книге «Летописцы истории страны» (энциклопедии саратовской журналистики), изданной в рамках реализации проекта Саратовского регионального отделения Союза журналистов при поддержке Фонда президентских грантов, -



С праздником, уважаемые коллеги!

17 августа 2020 года исполнилось 30 лет со дня выхода первого номера Саратовской областной газеты социально-экономической информации «СОВФАКС» («Советы. Факты. События», бессменным руководителем которой является ветеран журналистики Николай Яковлев.Редакция имеет организационно-правовую форму некоммерческой организации и строит свою деятельность на принципах социального партнерства. Однако уникальность её не только в этом.Газета «СОВФАКС» оказалась в ряду единичных изданий, которые появились в стране после выхода закона о печати СССР в 1990 году. Подготовка первого номера состоялась без какого-либо согласования с местными партийными структурами. Свидетельство о регистрации СМИ было получено в исполкоме Октябрьского районного Совета народных депутатов, а затем решением Совета была утверждена и редакция в новой для того времени организационно-правовой форме.Необычной стала структура редакции. Впервые руководитель газеты утверждался как главный редактор – ранее такая должность имелась лишь в советских издательствах и журналах в силу их специфики – работа с рукописями авторов. Кроме того, в «СОВФАКС» изначально отказались от должностей корреспондентов, чьи функции ограничены, с введением должностей редакторов информации, что предполагало самостоятельность в поиске тем и героев публикаций, возможность реализовать свои гражданские позиции.На протяжении двух десятилетий вместе с коллективом историю редакции писала член Союза журналистов СССР и России Людмила Яковлева (1940-2011) – супруга и коллега главного редактора. Во многом благодаря именно ее профессионализму, такту и яркому журналистскому таланту смелые неординарные идеи Николая Алексеевича воплощались в жизнь, находили отражение в самой разной печатной продукции.За годы существования редакцией «СОВФАКС» выпущено около1300 номеров газеты, реализованы десятки информационных проектов, изданы книги и буклеты, рассказывающие об истории ведущих предприятий и организаций Саратовской области.Ряд социально значимых начинаний поддержан Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, министерством информации и печати региона, Институтом развития прессы (г. Москва), «Медиасоюзом» и другими структурами.Редакция имеет многочисленные награды, представлена на областной Доске почета, удостоена знака «За стойкость и выживание» с вручением хрустального колокола - символа свободы независимого СМИ.В настоящее время «СОВФАКС» продолжает начатый в 2006 году собственный информационный проект «Сильная Россия», в рамках которого по публикациям, поднимающим актуальные проблемы, принимаются эффективные решения профильными региональными и федеральными структурами.Уникальному печатному изданию с 30-летней историей посвящена статья в книге «Летописцы истории страны» (энциклопедии саратовской журналистики), изданной в рамках реализации проекта Саратовского регионального отделения Союза журналистов при поддержке Фонда президентских грантов, - http://sarunion.ru/actual/letopis/1717-gazeta-sovfaks-sovety-fakty-sobytiya.html