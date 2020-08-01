Члены Экспертного совета перераспределили средства Актуально, Новости, Главные новости — 11-августа-2020 — прочитано 53 раз Члены Экспертного совета перераспределили средства





По итогам прошедшего 22 июня т.г. заседания Экспертного совета по предоставлению грантов на размещение социально значимой информации в средствах массовой информации Саратовской области в 2020 году состоялось перераспределение средств, были определены дополнительные победители конкурса – 7 проектов. В том числе 2 проекта Информационно-аналитического портала «Взгляд-инфо» («Здоровая страна», набравший 594 балла, «Культурный ориентир», набравший 588 баллов).

Однако данное СМИ спустя 30 дней со дня размещения информации на официальном сайте Саратовского регионального отделения Союза журналистов России не предприняло действий для заключения договора.

Согласно пункту 6.2. Положения о конкурсе «в случае если победитель конкурса в течение тридцати дней со дня размещения информации о победителях на официальном сайте не совершит действий, необходимых для заключения договора о предоставлении гранта, Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» вправе не заключать договор о предоставлении гранта с таким победителем конкурса».

Члены Экспертного совета в августе т.г. вновь перераспределили высвободившиеся средства (основание – пункт 7.3 Положения о Конкурсе) в пользу проекта, следующего по сумме баллов (571 балл) после дополнительных победителей конкурса, - «Культурный код» Телестудии «Облака» (сумма гранта 228396 рублей).

В голосовании участвовали 9 членов Экспертного совета (1 - в отпуске).





С уважением,

Председатель реготделения СЖР Л.Н.Златогорская

По итогам прошедшего 22 июня т.г. заседания Экспертного совета по предоставлению грантов на размещение социально значимой информации в средствах массовой информации Саратовской области в 2020 году состоялось перераспределение средств, были определены дополнительные победители конкурса – 7 проектов. В том числе 2 проекта Информационно-аналитического портала «Взгляд-инфо» («Здоровая страна», набравший 594 балла, «Культурный ориентир», набравший 588 баллов).Однако данное СМИ спустя 30 дней со дня размещения информации на официальном сайте Саратовского регионального отделения Союза журналистов России не предприняло действий для заключения договора.Согласно пункту 6.2. Положения о конкурсе «в случае если победитель конкурса в течение тридцати дней со дня размещения информации о победителях на официальном сайте не совершит действий, необходимых для заключения договора о предоставлении гранта, Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» вправе не заключать договор о предоставлении гранта с таким победителем конкурса».Члены Экспертного совета в августе т.г. вновь перераспределили высвободившиеся средства (основание – пункт 7.3 Положения о Конкурсе) в пользу проекта, следующего по сумме баллов (571 балл) после дополнительных победителей конкурса, - «Культурный код» Телестудии «Облака» (сумма гранта 228396 рублей).В голосовании участвовали 9 членов Экспертного совета (1 - в отпуске).