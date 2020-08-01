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6-августа-2020 — прочитано 24 разНа конкурс уже представлено более 130 заявок от киноавторов из 23 регионов России и Республики Казахстан. До завершения приема работ на «Киновертикаль 2020» осталось ровно 7 дней. По информации оргкомитета Подробнее...
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ПРИЕМ РАБОТ НА «КИНОВЕРТИКАЛЬ 2020» ЗАВЕРШИТСЯ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ
Актуально, Новости, Главные новости, Конкурсы — 6-августа-2020 — прочитано 27 раз
ПРИЕМ РАБОТ НА «КИНОВЕРТИКАЛЬ 2020» ЗАВЕРШИТСЯ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ
На конкурс уже представлено более 130 заявок от киноавторов из 23 регионов России и Республики Казахстан.
До завершения приема работ на «Киновертикаль 2020» осталось ровно 7 дней. По информации оргкомитета фестиваля, на конкурс представлено 134 работы от 530 киноавторов из 23 субъектов России и Республики Казахстан.
Номинация «Свободный полет» стала традиционным лидером конкурсной программы по числу заявок - в этом году в ней представлено 52 работы. Второе место по популярности занимает направление «Замечательные люди моей малой родины» (31 работа). Замыкает тройку лидеров номинация «Нам в мире до всего есть дело» (17 работ).
Напоминаем, принять участие в конкурсе может любой желающий от 5 до 22 лет в следующих номинациях конкурсной программы: «Визуальные эффекты в кино, «Кинозарисовки #сидимдома, «Замечательные люди моей малой родины», «Нам в мире до всего есть дело» и «Свободный полет».
Для этого отправляйте заявки по электронному адресу videosarkvc@yandex.ru. Образец формы заявки можно найти здесь.
Оргкомитет ждет Ваши работы до 10 августа ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!
Пресс-центр открытого фестиваля-конкурса
детского и юношеского кино «Киновертикаль»