ПРИЕМ РАБОТ НА «КИНОВЕРТИКАЛЬ 2020» ЗАВЕРШИТСЯ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ Актуально, Новости, Главные новости, Конкурсы — 6-августа-2020 — прочитано 27 раз ПРИЕМ РАБОТ НА «КИНОВЕРТИКАЛЬ 2020» ЗАВЕРШИТСЯ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ



На конкурс уже представлено более 130 заявок от киноавторов из 23 регионов России и Республики Казахстан.



До завершения приема работ на «Киновертикаль 2020» осталось ровно 7 дней. По информации оргкомитета фестиваля, на конкурс представлено 134 работы от 530 киноавторов из 23 субъектов России и Республики Казахстан.



Номинация «Свободный полет» стала традиционным лидером конкурсной программы по числу заявок - в этом году в ней представлено 52 работы. Второе место по популярности занимает направление «Замечательные люди моей малой родины» (31 работа). Замыкает тройку лидеров номинация «Нам в мире до всего есть дело» (17 работ).



Напоминаем, принять участие в конкурсе может любой желающий от 5 до 22 лет в следующих номинациях конкурсной программы: «Визуальные эффекты в кино, «Кинозарисовки #сидимдома, «Замечательные люди моей малой родины», «Нам в мире до всего есть дело» и «Свободный полет».



Для этого отправляйте заявки по электронному адресу videosarkvc@yandex.ru. Образец формы заявки можно найти здесь.



Оргкомитет ждет Ваши работы до 10 августа ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!



Пресс-центр открытого фестиваля-конкурса

детского и юношеского кино «Киновертикаль» На конкурс уже представлено более 130 заявок от киноавторов из 23 регионов России и Республики Казахстан.До завершения приема работ на «Киновертикаль 2020» осталось ровно 7 дней. По информации оргкомитета фестиваля, на конкурс представлено 134 работы от 530 киноавторов из 23 субъектов России и Республики Казахстан.Номинация «Свободный полет» стала традиционным лидером конкурсной программы по числу заявок - в этом году в ней представлено 52 работы. Второе место по популярности занимает направление «Замечательные люди моей малой родины» (31 работа). Замыкает тройку лидеров номинация «Нам в мире до всего есть дело» (17 работ).Напоминаем, принять участие в конкурсе может любой желающий от 5 до 22 лет в следующих номинациях конкурсной программы: «Визуальные эффекты в кино, «Кинозарисовки #сидимдома, «Замечательные люди моей малой родины», «Нам в мире до всего есть дело» и «Свободный полет».Для этого отправляйте заявки по электронному адресу videosarkvc@yandex.ru. Образец формы заявки можно найти здесь.Оргкомитет ждет Ваши работы до 10 августа ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!