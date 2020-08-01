Союз журналистов России
Саратовское отделение

Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
 
Популярные новости:
С 19 по 25 сентября 2020 года состоится XXIV фестиваль ...
Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание » Читать...
Ушел из жизни поэт, журналист, друг, Александр Кобылинс ...
Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание » Читать...
Наказ ветерана: «Сохраните правду о войне»
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. » Читать...
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Партнеры:
RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста

Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
ПРИЕМ РАБОТ НА «КИНОВЕРТИКАЛЬ 2020» ЗАВЕРШИТСЯ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ
6-августа-2020 — прочитано 24 раз
На конкурс уже представлено более 130 заявок от киноавторов из 23 регионов России и Республики Казахстан. До завершения приема работ на «Киновертикаль 2020» осталось ровно 7 дней. По информации оргкомитета Подробнее...
Все конкурсы!

ПРИЕМ РАБОТ НА «КИНОВЕРТИКАЛЬ 2020» ЗАВЕРШИТСЯ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

Актуально, Новости, Главные новости, Конкурсы — 6-августа-2020 — прочитано 27 раз
ПРИЕМ РАБОТ НА «КИНОВЕРТИКАЛЬ 2020» ЗАВЕРШИТСЯ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ
ПРИЕМ РАБОТ НА «КИНОВЕРТИКАЛЬ 2020» ЗАВЕРШИТСЯ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

На конкурс уже представлено более 130 заявок от киноавторов из 23 регионов России и Республики Казахстан.

До завершения приема работ на «Киновертикаль 2020» осталось ровно 7 дней. По информации оргкомитета фестиваля, на конкурс представлено 134 работы от 530 киноавторов из 23 субъектов России и Республики Казахстан.

Номинация «Свободный полет» стала традиционным лидером конкурсной программы по числу заявок - в этом году в ней представлено 52 работы. Второе место по популярности занимает направление «Замечательные люди моей малой родины» (31 работа). Замыкает тройку лидеров номинация «Нам в мире до всего есть дело» (17 работ).

Напоминаем, принять участие в конкурсе может любой желающий от 5 до 22 лет в следующих номинациях конкурсной программы: «Визуальные эффекты в кино, «Кинозарисовки #сидимдома, «Замечательные люди моей малой родины», «Нам в мире до всего есть дело» и «Свободный полет».

Для этого отправляйте заявки по электронному адресу videosarkvc@yandex.ru. Образец формы заявки можно найти здесь.

Оргкомитет ждет Ваши работы до 10 августа ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!

Пресс-центр открытого фестиваля-конкурса
детского и юношеского кино «Киновертикаль»