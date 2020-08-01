Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
АУДИТОРИЯ «КИНОВЕРТИКАЛИ» РАСШИРИЛАСЬ БЛАГОДАРЯ ОНЛАЙН-ФОРМАТУ
4-августа-2020 — прочитано 2 раз
Оргкомитет конкурса подводит итоги конференции и получает положительные отзывы о ней. 27 июля на ютуб-канале фестиваля «Киновертикаль» прошла конференция, посвященная организационным вопросам проведения Подробнее...
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АУДИТОРИЯ «КИНОВЕРТИКАЛИ» РАСШИРИЛАСЬ БЛАГОДАРЯ ОНЛАЙН-ФОРМАТУ

Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 4-августа-2020 — прочитано 16 раз
АУДИТОРИЯ «КИНОВЕРТИКАЛИ» РАСШИРИЛАСЬ БЛАГОДАРЯ ОНЛАЙН-ФОРМАТУ


Оргкомитет конкурса подводит итоги конференции и получает положительные отзывы о ней.
АУДИТОРИЯ «КИНОВЕРТИКАЛИ» РАСШИРИЛАСЬ БЛАГОДАРЯ ОНЛАЙН-ФОРМАТУ

27 июля на ютуб-канале фестиваля «Киновертикаль» прошла конференция, посвященная организационным вопросам проведения конкурса в этом году.

«Ежегодно мы собираемся в кинозале «На Рижской» с будущими участниками «Киновертикали», чтобы обсудить все интересующие вопросы организации фестиваля. В этом году в силу объективных причин мы провели конференцию в онлайн-формате, что даже помогло нам расширить аудиторию слушателей - помимо конкурсантов и творческих наставников из Саратова и области к нам присоединились ребята из других государств и регионов России. Для нас важно мнение каждого участника», - отметила председатель партнерской организации «Саратовская кинотраектория» и художественный руководитель фестиваля Ирина Шатылко.

Так, в оргкомитет конкурса с благодарностью обратились представители детской студии анимации «МультиФокус» из Республики Беларусь. По словам наставников, спикеры конференции ответили на все важные вопросы - теперь ребята спешат завершить свои работы и с нетерпением ждут фестиваля.

Если по каким-то причинам вы не приняли участие в конференции 27 июля, у вас еще есть возможность ознакомиться с ее материалами - заходите на ютуб-канал фестиваля и смотрите видео «Киновертикаль 2020: традиции и новое в проведении».

Пресс-центр открытого фестиваля-конкурса

детского и юношеского кино «Киновертикаль»