АУДИТОРИЯ «КИНОВЕРТИКАЛИ» РАСШИРИЛАСЬ БЛАГОДАРЯ ОНЛАЙН-ФОРМАТУ Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 4-августа-2020 — прочитано 16 раз АУДИТОРИЯ «КИНОВЕРТИКАЛИ» РАСШИРИЛАСЬ БЛАГОДАРЯ ОНЛАЙН-ФОРМАТУ



Оргкомитет конкурса подводит итоги конференции и получает положительные отзывы о ней.



27 июля на ютуб-канале фестиваля «Киновертикаль» прошла конференция, посвященная организационным вопросам проведения конкурса в этом году.



«Ежегодно мы собираемся в кинозале «На Рижской» с будущими участниками «Киновертикали», чтобы обсудить все интересующие вопросы организации фестиваля. В этом году в силу объективных причин мы провели конференцию в онлайн-формате, что даже помогло нам расширить аудиторию слушателей - помимо конкурсантов и творческих наставников из Саратова и области к нам присоединились ребята из других государств и регионов России. Для нас важно мнение каждого участника», - отметила председатель партнерской организации «Саратовская кинотраектория» и художественный руководитель фестиваля Ирина Шатылко.



Так, в оргкомитет конкурса с благодарностью обратились представители детской студии анимации «МультиФокус» из Республики Беларусь. По словам наставников, спикеры конференции ответили на все важные вопросы - теперь ребята спешат завершить свои работы и с нетерпением ждут фестиваля.



Если по каким-то причинам вы не приняли участие в конференции 27 июля, у вас еще есть возможность ознакомиться с ее материалами - заходите на ютуб-канал фестиваля и смотрите видео «Киновертикаль 2020: традиции и новое в проведении».



Пресс-центр открытого фестиваля-конкурса



детского и юношеского кино «Киновертикаль» Оргкомитет конкурса подводит итоги конференции и получает положительные отзывы о ней.27 июля на ютуб-канале фестиваля «Киновертикаль» прошла конференция, посвященная организационным вопросам проведения конкурса в этом году.«Ежегодно мы собираемся в кинозале «На Рижской» с будущими участниками «Киновертикали», чтобы обсудить все интересующие вопросы организации фестиваля. В этом году в силу объективных причин мы провели конференцию в онлайн-формате, что даже помогло нам расширить аудиторию слушателей - помимо конкурсантов и творческих наставников из Саратова и области к нам присоединились ребята из других государств и регионов России. Для нас важно мнение каждого участника», - отметила председатель партнерской организации «Саратовская кинотраектория» и художественный руководитель фестиваля Ирина Шатылко.Так, в оргкомитет конкурса с благодарностью обратились представители детской студии анимации «МультиФокус» из Республики Беларусь. По словам наставников, спикеры конференции ответили на все важные вопросы - теперь ребята спешат завершить свои работы и с нетерпением ждут фестиваля.Если по каким-то причинам вы не приняли участие в конференции 27 июля, у вас еще есть возможность ознакомиться с ее материалами - заходите на ютуб-канал фестиваля и смотрите видео «Киновертикаль 2020: традиции и новое в проведении».