|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
19-июля-2020 — прочитано 90 разПроект на сегодняшний день собрал более 1000 материалов в разных журналистских форматах из 50 регионов России. В 2020 году мы продолжаем собирать истории интересных людей из разных уголков нашей страны и вновь Подробнее...
|
Позиция Саратовского регионального отделения СЖР в связи с иском Виктора Журавлева к ИА "Взгляд-инфо"
Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 31-июля-2020 — прочитано 33 раз
Заявление Саратовского регионального отделения Союза журналистов России
15-марта-2018
http://sarunion.ru/actual/main-news/1857-zayavlenie-saratovskogo-regionalnogo-otdeleniya-soyuza-zhurnalistov-rossii.html