Позиция Саратовского регионального отделения СЖР в связи с иском Виктора Журавлева к ИА "Взгляд-инфо" Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 31-июля-2020 — прочитано 33 раз Заявление Саратовского регионального отделения Союза журналистов России

15-марта-2018

http://sarunion.ru/actual/main-news/1857-zayavlenie-saratovskogo-regionalnogo-otdeleniya-soyuza-zhurnalistov-rossii.html