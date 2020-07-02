Союз журналистов России
Саратовское отделение

Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
 
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Архив: Летописцы истории страны
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ «Я живу в России»
19-июля-2020 — прочитано 90 раз
Проект на сегодняшний день собрал более 1000 материалов в разных журналистских форматах из 50 регионов России. В 2020 году мы продолжаем собирать истории интересных людей из разных уголков нашей страны и вновь Подробнее...
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Позиция Саратовского регионального отделения СЖР в связи с иском Виктора Журавлева к ИА "Взгляд-инфо"

Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 31-июля-2020 — прочитано 33 раз
Заявление Саратовского регионального отделения Союза журналистов России
15-марта-2018
http://sarunion.ru/actual/main-news/1857-zayavlenie-saratovskogo-regionalnogo-otdeleniya-soyuza-zhurnalistov-rossii.html