Поздравляем Андрея Николаевича Башкайкина с юбилеем! Актуально, Новости, Главные новости, Поздравления — 26-июля-2020 — прочитано 50 раз Поздравляем Андрея Николаевича Башкайкина с юбилеем!



Сегодня мы поздравляем своего коллегу, заместителя председателя и члена правления Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Андрея Николаевича Башкайкина с красивым юбилеем!

Выпускник Саратовского высшего военного инженерного училища химической защиты по специальности «инженер-технолог по переработке пластических масс» ныне создает и перерабатывает не отравляющие вещества, а информацию – вещь не менее вредную, если попадет она в руки недоброжелателей. Андрей Башкайкин как раз и заботится о том, что бы информация была в первую очередь правдивой и объективной. Где бы он ни работал за прошедшие почти 30 лет: корреспондентом, редактором ГТРК, руководителем службы новостей телеканала «2-я Садовая», заместителем главного редактора саратовского телевидения, главным редактором ИА «СаратовБизнесКолсалтинг» - он честно делает свое дело, свою работу, которая стала призванием.

Друзья, товарищи, коллеги уважают его за человеческую порядочность, высокий профессионализм. В любой конфликтной ситуации он всегда на стороне справедливости. Андрей Башкайкин не из тех, кто отсиживается в стороне. Его позиция всегда определена, основана на его жизненном опыте и твердых принципах, которым он никогда не изменял.

А. Н. Башкайкин стоял у истоков создания первого в интернет-пространстве Саратовской области информационного агентства «СаратовБизнесКонсалтинг», которое сразу же завоевало доверие многочисленных посетителей сайта. Оперативность, достоверность, широкий охват событий губернии, страны, мира – принципы, которые были определены при создании «СарБиСи» - вот уже двадцать лет во главе деятельности коллектива, возглавляемого А.Н. Башкайкиным. Свидетельство тому – многочисленные награды, которые ИА получает на различных конкурсах и верность подписчиков, число которых растет год от года.

Желаем коллеге творческого долголетия, профессиональных побед, воплощения всех планов!



Здоровья вам, Андрей Николаевич, верности профессии и себе, добрых друзей и надежных коллег. Символическая цифра – 55. Пусть и дальше все у вас будет «на пятерку»!

Выпускник Саратовского высшего военного инженерного училища химической защиты по специальности «инженер-технолог по переработке пластических масс» ныне создает и перерабатывает не отравляющие вещества, а информацию – вещь не менее вредную, если попадет она в руки недоброжелателей. Андрей Башкайкин как раз и заботится о том, что бы информация была в первую очередь правдивой и объективной. Где бы он ни работал за прошедшие почти 30 лет: корреспондентом, редактором ГТРК, руководителем службы новостей телеканала «2-я Садовая», заместителем главного редактора саратовского телевидения, главным редактором ИА «СаратовБизнесКолсалтинг» - он честно делает свое дело, свою работу, которая стала призванием.Друзья, товарищи, коллеги уважают его за человеческую порядочность, высокий профессионализм. В любой конфликтной ситуации он всегда на стороне справедливости. Андрей Башкайкин не из тех, кто отсиживается в стороне. Его позиция всегда определена, основана на его жизненном опыте и твердых принципах, которым он никогда не изменял.А. Н. Башкайкин стоял у истоков создания первого в интернет-пространстве Саратовской области информационного агентства «СаратовБизнесКонсалтинг», которое сразу же завоевало доверие многочисленных посетителей сайта. Оперативность, достоверность, широкий охват событий губернии, страны, мира – принципы, которые были определены при создании «СарБиСи» - вот уже двадцать лет во главе деятельности коллектива, возглавляемого А.Н. Башкайкиным. Свидетельство тому – многочисленные награды, которые ИА получает на различных конкурсах и верность подписчиков, число которых растет год от года.