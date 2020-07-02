Поздравляем Нину Степановну Хабарову С юбилеем! Актуально, Новости, Главные новости, Поздравления — 23-июля-2020 — прочитано 26 раз Поздравляем Нину Степановну Хабарову

С юбилеем, коллега!



Юбилей- это всегда подведение итогов. И чем весомее юбилей, тем значительнее итоги. Нине Степановне Хабаровой есть что подводить. Лауреат профессионального журналистского конкурса «Золотое перо», соавтор сборников «Коммунисты», «Несокрушимая и легендарная», «Связаны одной судьбой», «Судьба моя – Саратовский край» и других, автор книги «Воздушный стрелок», вышедшей в серии «Победители», пяти стихотворных сборников. Одна из последних ее книг - «Войны великой был солдат велик», выпущенная к 75-летию Победы.

Среди ее наград медаль «За трудовую доблесть», две серебряных медали ВДНХ. За ее плечами – три вуза: Ташкентский институт иностранных языков, Саратовский государственный университет и Саратовский зооветеринарный институт. Много лет она работала в саратовских СМИ (газеты «Заря молодежи», «Саратовская мэрия», «Большая Волга», «Славянский мир», «Добрый доктор в Саратове», более 17 лет отдала региональному сельскохозяйственному журналу Поволжья «Степные просторы».



Нина Степановна Хабарова — из поколения детей войны. Родилась 23 июля 1945-го, Победного года! Ее родители познакомились и дружили в городе Пугачеве еще до войны. Он только что выучился на киномеханика, она — учительница начальных классов. Их развела война, но и свела она же. Они встретились в госпитале далекой Ферганы, где лечился после ранения в конце войны фронтовик Степан. Учительницу в Узбекистан привела всесоюзная акция по ликвидации безграмотности. Однажды она зашла в палату госпиталя со своими учениками, чтобы те выступили с концертными номерами перед ранеными. И увидела дорогого человека, ставшего ее судьбой.

Потрясающая история жизни ее родителей определяет творческую тематику публицистических и поэтических работ Нины Хабаровой. В своих зарисовках, очерках, стихах, она придает особое значение социальным проблемам пожилых и молодежи, военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Она считает, что новые экономические и политические реалии общества не должны порождать в народе, особенно молодом поколении, пренебрежение к славе Отечества и подвигам его героев. Оставаясь верной принципу «мы не иваны, родства не помнящие», журналист старается донести до сегодняшней молодежи и до потомков правду о подвиге тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу.

Стоит обелиск, печалью объятый,

Где падали слезы – цветы расцвели,

Лежат под плитою простые солдаты,

Великие воины русской земли…

– Это стихотворение, – пишет Дима Денисов, – моя бабушка Нина Хабарова посвятила своему отцу, старшему лейтенанту, командиру огневого взвода Мишину Степану Гавриловичу. Дошел мой прадед от саратовских берегов Волги-матушки до Вислы чужеземной. Стрелковый полк должен был переправиться через эту широкую реку и закрепиться на другом берегу. Немцы, заметив передвижения артиллеристов, открыли огонь из пулеметов. В том бою мой прадед был тяжело ранен. Долго лечился в госпиталях: у него были прострелены обе ноги, живот, грудь. Только из легких врачи извлекли пять осколков от вражеских мин. А сколько их осталось неизъятыми! Даже через десятки лет после войны осколки эти давали мучительно о себе знать.

Артиллерист Мишин дожил до Победы. А вот другой мой прадед, рядовой Хабаров Матвей Прокофьевич, не дошел до нее, пропал без вести на фронтовых дорогах. На Ставропольщине, в небольшом селе Прасковея печально знаменитого ныне Буденновского района, остались жена и четверо детей. Досталось лиха прабабушке моей Татьяне Антоновне. Все познала: и голод, и холод, и труд тяжкий. Не выдержало сердце уставшей женщины, остановилось. Младших сирот – пятилетнего Николая и годовалого Анатолия (моего деда) родственники отправили в детский дом, старших взяла на попечение сельская родня". Так внук Нины Степановны с уважением повествует в своем школьном сочинении о прадедах. Так он благодарит свою любимую бабушку за ее уроки истории и патриотизма.

Такой же заряд патриотизма передает Нина Степановна своим читателям. Берут ли они в руки газету с ее очерком, открывают ли книгу ее стихов или прозы - обязательно окунутся в атмосферу сопереживания, веры в правоту своего дела, желания выстоять несмотря ни на что. Оставаясь верной принципу «мы не иваны, родства не помнящие», журналист старается донести до сегодняшней молодежи и до потомков правду о подвиге тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу.

Недаром героями ее публикаций становятся люди, умеющие преодолевать сопротивление, созидатели, в том числе и своей счастливой судьбы. Поразительное жизнелюбие, вера в своих героев Нины Хабаровой оставляет добрый след в душе ее читателей и коллег. Она из числа тех журналистов, которые неизменно вызывают уважение коллег и доверие окружающих ее людей.

Саратовское региональное отделение Союза журналистов России.

Юбилей- это всегда подведение итогов. И чем весомее юбилей, тем значительнее итоги. Нине Степановне Хабаровой есть что подводить. Лауреат профессионального журналистского конкурса «Золотое перо», соавтор сборников «Коммунисты», «Несокрушимая и легендарная», «Связаны одной судьбой», «Судьба моя – Саратовский край» и других, автор книги «Воздушный стрелок», вышедшей в серии «Победители», пяти стихотворных сборников. Одна из последних ее книг - «Войны великой был солдат велик», выпущенная к 75-летию Победы.Среди ее наград медаль «За трудовую доблесть», две серебряных медали ВДНХ. За ее плечами – три вуза: Ташкентский институт иностранных языков, Саратовский государственный университет и Саратовский зооветеринарный институт. Много лет она работала в саратовских СМИ (газеты «Заря молодежи», «Саратовская мэрия», «Большая Волга», «Славянский мир», «Добрый доктор в Саратове», более 17 лет отдала региональному сельскохозяйственному журналу Поволжья «Степные просторы».Нина Степановна Хабарова — из поколения детей войны. Родилась 23 июля 1945-го, Победного года! Ее родители познакомились и дружили в городе Пугачеве еще до войны. Он только что выучился на киномеханика, она — учительница начальных классов. Их развела война, но и свела она же. Они встретились в госпитале далекой Ферганы, где лечился после ранения в конце войны фронтовик Степан. Учительницу в Узбекистан привела всесоюзная акция по ликвидации безграмотности. Однажды она зашла в палату госпиталя со своими учениками, чтобы те выступили с концертными номерами перед ранеными. И увидела дорогого человека, ставшего ее судьбой.Потрясающая история жизни ее родителей определяет творческую тематику публицистических и поэтических работ Нины Хабаровой. В своих зарисовках, очерках, стихах, она придает особое значение социальным проблемам пожилых и молодежи, военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Она считает, что новые экономические и политические реалии общества не должны порождать в народе, особенно молодом поколении, пренебрежение к славе Отечества и подвигам его героев. Оставаясь верной принципу «мы не иваны, родства не помнящие», журналист старается донести до сегодняшней молодежи и до потомков правду о подвиге тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу.Стоит обелиск, печалью объятый,Где падали слезы – цветы расцвели,Лежат под плитою простые солдаты,Великие воины русской земли…– Это стихотворение, – пишет Дима Денисов, – моя бабушка Нина Хабарова посвятила своему отцу, старшему лейтенанту, командиру огневого взвода Мишину Степану Гавриловичу. Дошел мой прадед от саратовских берегов Волги-матушки до Вислы чужеземной. Стрелковый полк должен был переправиться через эту широкую реку и закрепиться на другом берегу. Немцы, заметив передвижения артиллеристов, открыли огонь из пулеметов. В том бою мой прадед был тяжело ранен. Долго лечился в госпиталях: у него были прострелены обе ноги, живот, грудь. Только из легких врачи извлекли пять осколков от вражеских мин. А сколько их осталось неизъятыми! Даже через десятки лет после войны осколки эти давали мучительно о себе знать.Артиллерист Мишин дожил до Победы. А вот другой мой прадед, рядовой Хабаров Матвей Прокофьевич, не дошел до нее, пропал без вести на фронтовых дорогах. На Ставропольщине, в небольшом селе Прасковея печально знаменитого ныне Буденновского района, остались жена и четверо детей. Досталось лиха прабабушке моей Татьяне Антоновне. Все познала: и голод, и холод, и труд тяжкий. Не выдержало сердце уставшей женщины, остановилось. Младших сирот – пятилетнего Николая и годовалого Анатолия (моего деда) родственники отправили в детский дом, старших взяла на попечение сельская родня". Так внук Нины Степановны с уважением повествует в своем школьном сочинении о прадедах. Так он благодарит свою любимую бабушку за ее уроки истории и патриотизма.Такой же заряд патриотизма передает Нина Степановна своим читателям. Берут ли они в руки газету с ее очерком, открывают ли книгу ее стихов или прозы - обязательно окунутся в атмосферу сопереживания, веры в правоту своего дела, желания выстоять несмотря ни на что. Оставаясь верной принципу «мы не иваны, родства не помнящие», журналист старается донести до сегодняшней молодежи и до потомков правду о подвиге тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу.Недаром героями ее публикаций становятся люди, умеющие преодолевать сопротивление, созидатели, в том числе и своей счастливой судьбы. Поразительное жизнелюбие, вера в своих героев Нины Хабаровой оставляет добрый след в душе ее читателей и коллег. Она из числа тех журналистов, которые неизменно вызывают уважение коллег и доверие окружающих ее людей.