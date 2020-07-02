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Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
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Конкурсы:
19-июля-2020 — прочитано 35 разПроект на сегодняшний день собрал более 1000 материалов в разных журналистских форматах из 50 регионов России. В 2020 году мы продолжаем собирать истории интересных людей из разных уголков нашей страны и вновь Подробнее...
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ «Я живу в России»
Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 19-июля-2020 — прочитано 38 раз
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ
«Я живу в России»
Проект на сегодняшний день собрал
более 1000 материалов в разных журналистских форматах из 50 регионов России. В 2020 году мы продолжаем собирать истории интересных людей из разных уголков нашей страны и вновь запускаем конкурс на лучший лонгрид, фото- и видеосюжет. Уверены, что таких героев, о которых нужно рассказать в социальных медиа, осталось еще немало.
Победители в трех номинациях: фото-, теле- и печатная журналистика будут приглашены за счет Оргкомитета в Санкт-Петербург на
на XV Юбилейный международный медиа-форум «Диалог культур»,
который пройдет с 24 по 26 ноября в Эрмитаже. По традиции еще одного победителя определят посетители сайта, которые могут проголосовать за понравившийся материал, отметив его «лайком».
Принять участие
Мы приглашаем присоединиться к проекту профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России
http://www.iliveinrussia.ru/konkurs2020