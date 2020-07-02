МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ «Я живу в России» Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 19-июля-2020 — прочитано 38 раз МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ

«Я живу в России»

Проект на сегодняшний день собрал

более 1000 материалов в разных журналистских форматах из 50 регионов России. В 2020 году мы продолжаем собирать истории интересных людей из разных уголков нашей страны и вновь запускаем конкурс на лучший лонгрид, фото- и видеосюжет. Уверены, что таких героев, о которых нужно рассказать в социальных медиа, осталось еще немало.



Победители в трех номинациях: фото-, теле- и печатная журналистика будут приглашены за счет Оргкомитета в Санкт-Петербург на

на XV Юбилейный международный медиа-форум «Диалог культур»,

который пройдет с 24 по 26 ноября в Эрмитаже. По традиции еще одного победителя определят посетители сайта, которые могут проголосовать за понравившийся материал, отметив его «лайком».

Принять участие

Мы приглашаем присоединиться к проекту профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России



http://www.iliveinrussia.ru/konkurs2020 Проект на сегодняшний день собралболее 1000 материалов в разных журналистских форматах из 50 регионов России. В 2020 году мы продолжаем собирать истории интересных людей из разных уголков нашей страны и вновь запускаем конкурс на лучший лонгрид, фото- и видеосюжет. Уверены, что таких героев, о которых нужно рассказать в социальных медиа, осталось еще немало.Победители в трех номинациях: фото-, теле- и печатная журналистика будут приглашены за счет Оргкомитета в Санкт-Петербург нана XV Юбилейный международный медиа-форум «Диалог культур»,который пройдет с 24 по 26 ноября в Эрмитаже. По традиции еще одного победителя определят посетители сайта, которые могут проголосовать за понравившийся материал, отметив его «лайком».