Ушел из жизни поэт, журналист, друг, Александр Кобылинский Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 16-июля-2020 — прочитано 59 раз Ушел из жизни поэт, журналист, друг, Александр Кобылинский



В начале июля мы поздравляли его с 70-летием, желали новых успехов и крепкого здоровья. Но тяжелая болезнь разрушила планы и надежды. Вчера его не стало. Трудно смириться с тем, что навсегда покинул нас один из немногих рыцарей, посвятивший жизнь свою соборности, соединению творческих людей, собиранию и дарению любимому Покровску книг, песен, картин, бесценных задушевных встреч.

Энгельсское литературно-музыкальное объединение «Надежда» более 30 лет под его лидерством выдвигает горожан в число самых образованных, читающих, пишущих, берегущих историю родного края. Только книг местных авторов под редакцией А.И.Кобылинского выпущено более 140! «Надежда» теперь осиротела.

Творческая биография Александра Исааковича Кобылинского, родившегося в рабочей семье, не сразу состоялась. Но творчество всегда, с юношеских лет, было с ним, грело душу, давало возможность стихами и прозой выразить отношение к людям, к миру, размышлять о жизни, прошлом и настоящем.

Судьба привела его в 80-е годы в энгельсскую городскую газету «Коммунист» (теперь «Наше слово») Александр Кобылинский быстро стал ее «штатным внештатным», работая в многотиражке крупнейшего в стране объединения «Химволокно». Он находил своих героев в цехах предприятия, заветное хранил в своей трепетной душе, чутко реагировавшей на красоту и гармонию жизни, человеческих отношений.Силы черпал в природе, которую любил бережно, восторженно, в своей любимой семье, друзьях, коллегах.

Было немало и разочарований, но Александр не позволял себе уныния, никого ни в чем не упрекал. Слабость проявлял только когда прощался навеки с близкими по духу людьми.

Личный вклад в общественную жизнь города, области, журналистского и писательского сообщества был оценен наградами: Почетной грамотой Министерства образования РФ, Благодарностью Министерства культуры, многими другими знаками регионального и федерального уровня.

Союз журналистов России принял в свои ряды Александра Кобылинского еще в 80-е годы и получил в его лице активного, неравнодушного человека. Он возглавлял объединенную организацию в г. Энгельсе, всегда откликался на значимые события. Был награжден Почетным знаком СЖР «За заслуги перед профессиональным сообществом».

Жизнь как жизнь!

И много раз уже

Крыльями попробовано небо…

Хорошо бы в резком вираже

С песнею уйти и в быль, и в небыль…

Что он чувствовал, когда диагноз прозвучал как приговор, но надо было дописать, доделать, разобрать архивы?... Мы не знаем, но не было паники и страха. Он оставался человеком до своего земного конца.

Голос его оставался ровным и приветливым. И Саша не переставал думать о своей будущей книге «Лики Покровского края»! На этот раз – его собственного авторства! Книгу он сам сверстал. А будет ли она издана – зависит от нас. В журналистской семье средства ограничены.

Завтра мы попрощаемся с Александром Исааковичем Кобылинским, но он навсегда останется в памяти как надежный друг, глубокая, цельная личность, для которой не было преград, если надо было сделать что-то ради коллективного интереса.

Саратовское региональное отделение СЖР выражает глубокое соболезнование семье и близким Александра Кобылинского.



Прощание состоится в пятницу, 17 июля, в Энгельсе

По адресу ул. Весенняя, дом 6 б, в ритуальном зале " Покровск Ритуал". Это район перинатального центра на Химволокно, конец ул. Ломоносова В начале июля мы поздравляли его с 70-летием, желали новых успехов и крепкого здоровья. Но тяжелая болезнь разрушила планы и надежды. Вчера его не стало. Трудно смириться с тем, что навсегда покинул нас один из немногих рыцарей, посвятивший жизнь свою соборности, соединению творческих людей, собиранию и дарению любимому Покровску книг, песен, картин, бесценных задушевных встреч.Энгельсское литературно-музыкальное объединение «Надежда» более 30 лет под его лидерством выдвигает горожан в число самых образованных, читающих, пишущих, берегущих историю родного края. Только книг местных авторов под редакцией А.И.Кобылинского выпущено более 140! «Надежда» теперь осиротела.Творческая биография Александра Исааковича Кобылинского, родившегося в рабочей семье, не сразу состоялась. Но творчество всегда, с юношеских лет, было с ним, грело душу, давало возможность стихами и прозой выразить отношение к людям, к миру, размышлять о жизни, прошлом и настоящем.Судьба привела его в 80-е годы в энгельсскую городскую газету «Коммунист» (теперь «Наше слово») Александр Кобылинский быстро стал ее «штатным внештатным», работая в многотиражке крупнейшего в стране объединения «Химволокно». Он находил своих героев в цехах предприятия, заветное хранил в своей трепетной душе, чутко реагировавшей на красоту и гармонию жизни, человеческих отношений.Силы черпал в природе, которую любил бережно, восторженно, в своей любимой семье, друзьях, коллегах.Было немало и разочарований, но Александр не позволял себе уныния, никого ни в чем не упрекал. Слабость проявлял только когда прощался навеки с близкими по духу людьми.Личный вклад в общественную жизнь города, области, журналистского и писательского сообщества был оценен наградами: Почетной грамотой Министерства образования РФ, Благодарностью Министерства культуры, многими другими знаками регионального и федерального уровня.Союз журналистов России принял в свои ряды Александра Кобылинского еще в 80-е годы и получил в его лице активного, неравнодушного человека. Он возглавлял объединенную организацию в г. Энгельсе, всегда откликался на значимые события. Был награжден Почетным знаком СЖР «За заслуги перед профессиональным сообществом».Что он чувствовал, когда диагноз прозвучал как приговор, но надо было дописать, доделать, разобрать архивы?... Мы не знаем, но не было паники и страха. Он оставался человеком до своего земного конца.Голос его оставался ровным и приветливым. И Саша не переставал думать о своей будущей книге «Лики Покровского края»! На этот раз – его собственного авторства! Книгу он сам сверстал. А будет ли она издана – зависит от нас. В журналистской семье средства ограничены.Завтра мы попрощаемся с Александром Исааковичем Кобылинским, но он навсегда останется в памяти как надежный друг, глубокая, цельная личность, для которой не было преград, если надо было сделать что-то ради коллективного интереса.Саратовское региональное отделение СЖР выражает глубокое соболезнование семье и близким Александра Кобылинского.