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Ушел из жизни поэт, журналист, друг, Александр Кобылинский
Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 16-июля-2020 — прочитано 59 раз
Ушел из жизни поэт, журналист, друг, Александр Кобылинский
В начале июля мы поздравляли его с 70-летием, желали новых успехов и крепкого здоровья. Но тяжелая болезнь разрушила планы и надежды. Вчера его не стало. Трудно смириться с тем, что навсегда покинул нас один из немногих рыцарей, посвятивший жизнь свою соборности, соединению творческих людей, собиранию и дарению любимому Покровску книг, песен, картин, бесценных задушевных встреч.
Энгельсское литературно-музыкальное объединение «Надежда» более 30 лет под его лидерством выдвигает горожан в число самых образованных, читающих, пишущих, берегущих историю родного края. Только книг местных авторов под редакцией А.И.Кобылинского выпущено более 140! «Надежда» теперь осиротела.
Творческая биография Александра Исааковича Кобылинского, родившегося в рабочей семье, не сразу состоялась. Но творчество всегда, с юношеских лет, было с ним, грело душу, давало возможность стихами и прозой выразить отношение к людям, к миру, размышлять о жизни, прошлом и настоящем.
Судьба привела его в 80-е годы в энгельсскую городскую газету «Коммунист» (теперь «Наше слово») Александр Кобылинский быстро стал ее «штатным внештатным», работая в многотиражке крупнейшего в стране объединения «Химволокно». Он находил своих героев в цехах предприятия, заветное хранил в своей трепетной душе, чутко реагировавшей на красоту и гармонию жизни, человеческих отношений.Силы черпал в природе, которую любил бережно, восторженно, в своей любимой семье, друзьях, коллегах.
Было немало и разочарований, но Александр не позволял себе уныния, никого ни в чем не упрекал. Слабость проявлял только когда прощался навеки с близкими по духу людьми.
Личный вклад в общественную жизнь города, области, журналистского и писательского сообщества был оценен наградами: Почетной грамотой Министерства образования РФ, Благодарностью Министерства культуры, многими другими знаками регионального и федерального уровня.
Союз журналистов России принял в свои ряды Александра Кобылинского еще в 80-е годы и получил в его лице активного, неравнодушного человека. Он возглавлял объединенную организацию в г. Энгельсе, всегда откликался на значимые события. Был награжден Почетным знаком СЖР «За заслуги перед профессиональным сообществом».
Жизнь как жизнь!
И много раз уже
Крыльями попробовано небо…
Хорошо бы в резком вираже
С песнею уйти и в быль, и в небыль…
Что он чувствовал, когда диагноз прозвучал как приговор, но надо было дописать, доделать, разобрать архивы?... Мы не знаем, но не было паники и страха. Он оставался человеком до своего земного конца.
Голос его оставался ровным и приветливым. И Саша не переставал думать о своей будущей книге «Лики Покровского края»! На этот раз – его собственного авторства! Книгу он сам сверстал. А будет ли она издана – зависит от нас. В журналистской семье средства ограничены.
Завтра мы попрощаемся с Александром Исааковичем Кобылинским, но он навсегда останется в памяти как надежный друг, глубокая, цельная личность, для которой не было преград, если надо было сделать что-то ради коллективного интереса.
Саратовское региональное отделение СЖР выражает глубокое соболезнование семье и близким Александра Кобылинского.
Прощание состоится в пятницу, 17 июля, в Энгельсе
По адресу ул. Весенняя, дом 6 б, в ритуальном зале " Покровск Ритуал". Это район перинатального центра на Химволокно, конец ул. Ломоносова