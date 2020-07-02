С 19 по 25 сентября 2020 года состоится XXIV фестиваль - Форум современной журналистики «Вся Россия-2020» в городе Сочи, в котором примут участие журналисты из всех регионов России, а также иностранные журналисты.





Торжественная церемония открытия Форума запланирована на 20 сентября,



закрытия - на 24 сентября 2020 года.



ВНИМАНИЕ: Заселение участников фестиваля "Вся Россия - 2020" возможно только

с 19 сентября 2020 г. с 14.00

Фестиваль в очередной раз станет заметным событием политической и культурной жизни страны, предоставляя возможность журналистам встретиться с коллегами, обладающими высоким мастерством и пользующимися всенародной известностью. В качестве докладчиков и экспертов выступят авторитетные политики, ученые, деятели культуры. На многочисленных площадках Фестиваля пройдут мастер-классы, лекции, будут организованы интересные дискуссии.Фестиваль пройдет в гостинице «Жемчужина», расположенной по адресу: г. Сочи, ул. Черноморская, 3.В программе фестиваля – дискуссии на актуальные темы, презентации новых СМИ-проектов, мастер-классы ведущих публицистов, круглые столы, выставки, встречи с известными деятелями науки и культуры.Условия участия в фестивале:- проживание в номере Стандарт 1-местный – 42600 руб. (включая НДС 18%);- проживание в номере Стандарт 2-местный – 26400 руб. (включая НДС 18%) с каждого участника.В стоимость проживания входит трехразовое питание.- доплата за размещением с ребенком до 7 лет без предоставления места – бесплатно;- доплата за размещение с ребенком с предоставлением дополнительного места в номере от 7 до 10 лет – 1300 руб., старше 10 лет – 2400 руб. в сутки, включая завтрак, дополнительно оплачивается обед – 800 руб., ужин – 700 руб.Кроме того, каждый участник оплачивает аккредитационный взнос в размере 9500 руб. (в т.ч. НДС 18%).Проезд участников к месту фестиваля – за счет участников.Заявки (приложение 1) на участие принимаются по e-mail: 84956372395@mail.ru до 1 сентября 2020 г.Возможна оплата за наличный расчет только в Москве в бухгалтерии СЖР.