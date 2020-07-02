|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
22-июня-2020 — прочитано 183 разПо итогам апрельского заседания Экспертного совета по предоставлению грантов на размещение социально значимой информации в средствах массовой информации Саратовской области в 2020 году 2 информационных Подробнее...
|
Александру Кобылинскому в день 70-летия
Актуально, Новости, Главные новости, Поздравления — 3-июля-2020 — прочитано 36 раз
Александру Кобылинскому в день 70-летия
Биография Александра Исааковича Кобылинского проста и типична. Он родился в рабочей семье, в которой родители прошли через репрессии тридцатых и сороковых годов. Отец был десять лет в лагерях, мать в 1941 году вместе с первым мужем, немцем, была переселена из города Энгельса в Красноярский край, откуда вернулась в 1947 году после смерти мужа.
В 1967 году закончил знаменитую школу №10 города Энгельса, учился, на вечернем отделении химического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского, работал слесарем на капроновом производстве Энгельсского химкомбината, занимался спортом. Затем работал на разных предприятиях города, потом в городе Дзержинске, и снова в Энгельсе.
В дальнейшем трудовая и творческая биография была связана с производственным объединением «Химволокно» и муниципальным культурно-просветительным учреждением - Дом культуры «Ударник», но уже корреспондентом и ответственным секретарём многотиражной газеты «Энгельсский химик», в Доме культуры - заведующий литературным отделом и руководитель городского литературно-музыкального объединения «Надежда» вот уже более 33-х лет.
Как журналист и литератор в более чем шестидесяти газетах, журналах и коллективных сборниках. Как журналист принимал участие в организации и выпуске более двадцати новых газетных изданий. В пяти из них – детская газета «Ступеньки», учительская «Школьный перекрёсток», медицинская «Дороги здоровья» и других – являлся редактором.
Автор семи поэтических сборников: «Исповедь», «Непостижимость», «Вторая жизнь…», «Краснокнижье», «Мимика души», «Свеча в ночи», «Дождливая площадь» и одной книги лирической прозы - «Ставская элегия». А также более пятидесяти вступительных статей к книгам и сборникам энгельсских и саратовских авторов.
В 1990 году был принят в Союз журналистов СССР, а в 2008 году Саратовским региональным отделением Союза писателей России - в Союз писателей России.
В 1991 году наряду с творческой работой вместе с членом Союза писателей и Союза журналистов России В.И.Удаловым начал заниматься редакционно-издательской работой. С 1991 года по 2011-й издано более двухсот книг и сборников по истории малой родины, краеведению, прозаических и поэтических книг, сборников песен и музыкальных пьес. Самые значимые из них посвящены Великой Отечественной войне («Весна Победы» - три книги), первым космонавтам («Встречи с Гагариным», «Первый отряд космонавтов», «Космическая эстафета», Герман Титов на Саратовской земле»), великому русскому поэту А.С.Пушкину («Покровская пушкиниана», «Вслед за пушкинской строкой»), детскому писателю Л.А.Кассилю, истории города Энгельса («Под Покровом Богородицы» - три книги).
За свою работу и творческие достижения награждался грамотами администраций муниципального образования г. Энгельс и Энгельсского муниципального района, министерства культуры Саратовской области, Саратовского регионального отделения Союза журналистов России, центрального правления Союза журналистов России, почётным знаком Союза журналистов России – «За заслуги перед журналистским сообществом», федерации космонавтики России, министерства образования России, медалями к 40-летию и 50-летию полёта Ю.А.Гагарина.
Внесён в Книгу Почёта общественной организации «Гагаринцы Поволжья» (2010) и Книгу Почёта Энгельсского муниципального района (2011).
«Не пугайте белых лебедей
Былями о трудной жизни взрослых.
Будьте милосердней и нежней
Или помолчите, птицы, просто.
Жизнь, как жизнь!
И вешнею порой
Вновь звучит над грешным миром песня.
Значит – можно быть на «ты» с судьбой!
Значит – это очень интересно.
Не ласкайте юных лебедей
Сказками о лёгкой жизни взрослых.
Расскажите о себе скупей
Или помолчите, птицы, просто.
Жизнь, как жизнь!
И много раз уже
Крыльями испробовано небо…
Хорошо бы в резком вираже
С песнею уйти и в быль, и в небыль».
Эти стихи Александра Кобылинского выражают суть его личности: живет с полной отдачей, как подобает настоящему мужчине. Не один десяток деревьев посадил, счастлив любовью и пониманием в семье, богат друзьями. Не лгал, не суетился, многим помогал, многих поддерживал. И есть планы, надежды, мечты! И одна из них здесь и сейчас сбывается! Книга Кобылинского «Лики покровского края» вот уже на выходе! Это не стихи, не лирика, это исторические хроники - о жизни, о нас, о содружестве творческих людей, родного города и области, о людях хороших и сердцу дорогих.
Пожелаем Александру Кобылинскому в день его 70-летия крепкого здоровья, хорошего настроя на лучшее, счастья семейного, опоры и поддержки друзей и близких.
Саратовское региональное отделение
Союза журналистов России.
,