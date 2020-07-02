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Биография Александра Исааковича Кобылинского проста и типична. Он родился в рабочей семье, в которой родители прошли через репрессии тридцатых и сороковых годов. Отец был десять лет в лагерях, мать в 1941 году вместе с первым мужем, немцем, была переселена из города Энгельса в Красноярский край, откуда вернулась в 1947 году после смерти мужа.

В 1967 году закончил знаменитую школу №10 города Энгельса, учился, на вечернем отделении химического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского, работал слесарем на капроновом производстве Энгельсского химкомбината, занимался спортом. Затем работал на разных предприятиях города, потом в городе Дзержинске, и снова в Энгельсе.

В дальнейшем трудовая и творческая биография была связана с производственным объединением «Химволокно» и муниципальным культурно-просветительным учреждением - Дом культуры «Ударник», но уже корреспондентом и ответственным секретарём многотиражной газеты «Энгельсский химик», в Доме культуры - заведующий литературным отделом и руководитель городского литературно-музыкального объединения «Надежда» вот уже более 33-х лет.

Как журналист и литератор в более чем шестидесяти газетах, журналах и коллективных сборниках. Как журналист принимал участие в организации и выпуске более двадцати новых газетных изданий. В пяти из них – детская газета «Ступеньки», учительская «Школьный перекрёсток», медицинская «Дороги здоровья» и других – являлся редактором.

Автор семи поэтических сборников: «Исповедь», «Непостижимость», «Вторая жизнь…», «Краснокнижье», «Мимика души», «Свеча в ночи», «Дождливая площадь» и одной книги лирической прозы - «Ставская элегия». А также более пятидесяти вступительных статей к книгам и сборникам энгельсских и саратовских авторов.

В 1990 году был принят в Союз журналистов СССР, а в 2008 году Саратовским региональным отделением Союза писателей России - в Союз писателей России.



В 1991 году наряду с творческой работой вместе с членом Союза писателей и Союза журналистов России В.И.Удаловым начал заниматься редакционно-издательской работой. С 1991 года по 2011-й издано более двухсот книг и сборников по истории малой родины, краеведению, прозаических и поэтических книг, сборников песен и музыкальных пьес. Самые значимые из них посвящены Великой Отечественной войне («Весна Победы» - три книги), первым космонавтам («Встречи с Гагариным», «Первый отряд космонавтов», «Космическая эстафета», Герман Титов на Саратовской земле»), великому русскому поэту А.С.Пушкину («Покровская пушкиниана», «Вслед за пушкинской строкой»), детскому писателю Л.А.Кассилю, истории города Энгельса («Под Покровом Богородицы» - три книги).

За свою работу и творческие достижения награждался грамотами администраций муниципального образования г. Энгельс и Энгельсского муниципального района, министерства культуры Саратовской области, Саратовского регионального отделения Союза журналистов России, центрального правления Союза журналистов России, почётным знаком Союза журналистов России – «За заслуги перед журналистским сообществом», федерации космонавтики России, министерства образования России, медалями к 40-летию и 50-летию полёта Ю.А.Гагарина.

Внесён в Книгу Почёта общественной организации «Гагаринцы Поволжья» (2010) и Книгу Почёта Энгельсского муниципального района (2011).

«Не пугайте белых лебедей

Былями о трудной жизни взрослых.

Будьте милосердней и нежней

Или помолчите, птицы, просто.

Жизнь, как жизнь!

И вешнею порой

Вновь звучит над грешным миром песня.

Значит – можно быть на «ты» с судьбой!

Значит – это очень интересно.

Не ласкайте юных лебедей

Сказками о лёгкой жизни взрослых.

Расскажите о себе скупей

Или помолчите, птицы, просто.

Жизнь, как жизнь!

И много раз уже

Крыльями испробовано небо…

Хорошо бы в резком вираже

С песнею уйти и в быль, и в небыль».

Эти стихи Александра Кобылинского выражают суть его личности: живет с полной отдачей, как подобает настоящему мужчине. Не один десяток деревьев посадил, счастлив любовью и пониманием в семье, богат друзьями. Не лгал, не суетился, многим помогал, многих поддерживал. И есть планы, надежды, мечты! И одна из них здесь и сейчас сбывается! Книга Кобылинского «Лики покровского края» вот уже на выходе! Это не стихи, не лирика, это исторические хроники - о жизни, о нас, о содружестве творческих людей, родного города и области, о людях хороших и сердцу дорогих.

Пожелаем Александру Кобылинскому в день его 70-летия крепкого здоровья, хорошего настроя на лучшее, счастья семейного, опоры и поддержки друзей и близких.



Саратовское региональное отделение

Союза журналистов России.







,

Биография Александра Исааковича Кобылинского проста и типична. Он родился в рабочей семье, в которой родители прошли через репрессии тридцатых и сороковых годов. Отец был десять лет в лагерях, мать в 1941 году вместе с первым мужем, немцем, была переселена из города Энгельса в Красноярский край, откуда вернулась в 1947 году после смерти мужа.В 1967 году закончил знаменитую школу №10 города Энгельса, учился, на вечернем отделении химического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского, работал слесарем на капроновом производстве Энгельсского химкомбината, занимался спортом. Затем работал на разных предприятиях города, потом в городе Дзержинске, и снова в Энгельсе.В дальнейшем трудовая и творческая биография была связана с производственным объединением «Химволокно» и муниципальным культурно-просветительным учреждением - Дом культуры «Ударник», но уже корреспондентом и ответственным секретарём многотиражной газеты «Энгельсский химик», в Доме культуры - заведующий литературным отделом и руководитель городского литературно-музыкального объединения «Надежда» вот уже более 33-х лет.Как журналист и литератор в более чем шестидесяти газетах, журналах и коллективных сборниках. Как журналист принимал участие в организации и выпуске более двадцати новых газетных изданий. В пяти из них – детская газета «Ступеньки», учительская «Школьный перекрёсток», медицинская «Дороги здоровья» и других – являлся редактором.Автор семи поэтических сборников: «Исповедь», «Непостижимость», «Вторая жизнь…», «Краснокнижье», «Мимика души», «Свеча в ночи», «Дождливая площадь» и одной книги лирической прозы - «Ставская элегия». А также более пятидесяти вступительных статей к книгам и сборникам энгельсских и саратовских авторов.В 1990 году был принят в Союз журналистов СССР, а в 2008 году Саратовским региональным отделением Союза писателей России - в Союз писателей России.В 1991 году наряду с творческой работой вместе с членом Союза писателей и Союза журналистов России В.И.Удаловым начал заниматься редакционно-издательской работой. С 1991 года по 2011-й издано более двухсот книг и сборников по истории малой родины, краеведению, прозаических и поэтических книг, сборников песен и музыкальных пьес. Самые значимые из них посвящены Великой Отечественной войне («Весна Победы» - три книги), первым космонавтам («Встречи с Гагариным», «Первый отряд космонавтов», «Космическая эстафета», Герман Титов на Саратовской земле»), великому русскому поэту А.С.Пушкину («Покровская пушкиниана», «Вслед за пушкинской строкой»), детскому писателю Л.А.Кассилю, истории города Энгельса («Под Покровом Богородицы» - три книги).За свою работу и творческие достижения награждался грамотами администраций муниципального образования г. Энгельс и Энгельсского муниципального района, министерства культуры Саратовской области, Саратовского регионального отделения Союза журналистов России, центрального правления Союза журналистов России, почётным знаком Союза журналистов России – «За заслуги перед журналистским сообществом», федерации космонавтики России, министерства образования России, медалями к 40-летию и 50-летию полёта Ю.А.Гагарина.Внесён в Книгу Почёта общественной организации «Гагаринцы Поволжья» (2010) и Книгу Почёта Энгельсского муниципального района (2011).Эти стихи Александра Кобылинского выражают суть его личности: живет с полной отдачей, как подобает настоящему мужчине. Не один десяток деревьев посадил, счастлив любовью и пониманием в семье, богат друзьями. Не лгал, не суетился, многим помогал, многих поддерживал. И есть планы, надежды, мечты! И одна из них здесь и сейчас сбывается! Книга Кобылинского «Лики покровского края» вот уже на выходе! Это не стихи, не лирика, это исторические хроники - о жизни, о нас, о содружестве творческих людей, родного города и области, о людях хороших и сердцу дорогих.Пожелаем Александру Кобылинскому в день его 70-летия крепкого здоровья, хорошего настроя на лучшее, счастья семейного, опоры и поддержки друзей и близких.