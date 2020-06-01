Юрий Каргин стал членом Русского Исторического общества Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 27-июня-2020 — прочитано 39 раз Юрий Каргин стал членом Русского Исторического общества



23 июня состоялось ежегодное общее Собрание Российского исторического общества (РИО). И впервые в режиме видеоконференции. На таких форумах традиционно решаются важные организационные вопросы, обсуждается план деятельности на год. Одним из пунктов повестки всегда является приём новых членов.

На этот раз среди «новичков» оказался, в том числе, балаковский краевед Юрий Каргин. Кроме того, его военно-патриотический проект «Забытое училище: выпускники и преподаватели Симферопольского пулемётно-миномётного училища: жизнь и судьба» был включен в список приоритетных проектов РИО. Он стартовал благодаря финансовой поддержке Балаковского филиала АО «Апатит» и директора Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума Бориса Дермера, а первые материалы об училище были опубликованы на страницах газеты «Суть» и на сайтах Саратовского регионального отделения Союза журналистов России, «Саратовбизнесконсалтинг» и «Сутиньюс». Среди основных организаторов проекта – Саратовское и Крымское региональные отделения РИО, Саратовское региональное отделение Российского Союза писателей, Саратовское региональное отделение Союза журналистов России и Балаковское отделение Союза краеведов России

23 июня состоялось ежегодное общее Собрание Российского исторического общества (РИО). И впервые в режиме видеоконференции. На таких форумах традиционно решаются важные организационные вопросы, обсуждается план деятельности на год. Одним из пунктов повестки всегда является приём новых членов.На этот раз среди «новичков» оказался, в том числе, балаковский краевед Юрий Каргин. Кроме того, его военно-патриотический проект «Забытое училище: выпускники и преподаватели Симферопольского пулемётно-миномётного училища: жизнь и судьба» был включен в список приоритетных проектов РИО. Он стартовал благодаря финансовой поддержке Балаковского филиала АО «Апатит» и директора Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума Бориса Дермера, а первые материалы об училище были опубликованы на страницах газеты «Суть» и на сайтах Саратовского регионального отделения Союза журналистов России, «Саратовбизнесконсалтинг» и «Сутиньюс». Среди основных организаторов проекта – Саратовское и Крымское региональные отделения РИО, Саратовское региональное отделение Российского Союза писателей, Саратовское региональное отделение Союза журналистов России и Балаковское отделение Союза краеведов России