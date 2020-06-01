Восстанавливаем имена и судьбы саратовских Летописцев-Победителей Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 5-июня-2020 — прочитано 24 раз Восстанавливаем имена и судьбы саратовских Летописцев-Победителей



Сегодняшней публикацией мы открываем следующую главу нашего проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Информация, которая войдет в этот раздел, взята из 35-го тома Книги памяти Саратовской области «Они сражались за Родину на фронте и в тылу». Некоторыми материалами в раздел «Саратовские журналисты на фронтах Великой Отечественной войны» с редакцией Книги памяти поделилось наше региональное отделение СЖР – о коллегах, участниках войны было написано в нашей книге Энциклопедия саратовской журналистики «Летописцы истории страны». Но редколлегия 35-го тома Книги памяти в свою очередь проделала большую работу и добавила к нашим текстам информацию из своих источников.

Мы же, готовя материалы в рамках своего Проекта, воспользовались поисковиком «Память народа» и о некоторых героях нашли новые данные, которых нет в «Книге памяти» и которые тоже приводим здесь. Поэтому в конце каждой статьи вы не найдете привычной фамилии автора - это коллективный труд.



Аржанухин Александр Петрович



Журналист. Родился 22.09.1918 года, в селе Мордовое Красноармейского района Саратовской области. Участник Великой Отечественной войны. Лейтенант, начальник прожекторной станции, 163-й ап ПВО. Награжден медалями Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». С 18 июня 1946 года по 1 августа 1951 года – редактор сельскохозяйственных программ на Саратовском областном радио.

Сайт «Память народа» свидетельствует, что приказом Министра обороны СССР от 6.04.1985 года Аржанухин Александр Петрович был награжден Орденом Отечественной войны II степени.

В то время, когда создавалась книга «Летописцы истории страны», фото А.П.Аржанухина у редакции не было, поэтому статья о нем была без фото. А вот в архивах сайта «Память народа» его фотография нашлась. Видно, кто-то из потомков героя принял участие в проекте «Память народа» и загрузил фото своего отца или деда.

Человек жив, пока о нем помнят. Наши проекты рассчитаны на то, чтобы вечно хранить имена наших героев. Значит, и жить они будут вечно! Журналист. Родился 22.09.1918 года, в селе Мордовое Красноармейского района Саратовской области. Участник Великой Отечественной войны. Лейтенант, начальник прожекторной станции, 163-й ап ПВО. Награжден медалями Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». С 18 июня 1946 года по 1 августа 1951 года – редактор сельскохозяйственных программ на Саратовском областном радио.Сайт «Память народа» свидетельствует, что приказом Министра обороны СССР от 6.04.1985 года Аржанухин Александр Петрович был награжден Орденом Отечественной войны II степени.В то время, когда создавалась книга «Летописцы истории страны», фото А.П.Аржанухина у редакции не было, поэтому статья о нем была без фото. А вот в архивах сайта «Память народа» его фотография нашлась. Видно, кто-то из потомков героя принял участие в проекте «Память народа» и загрузил фото своего отца или деда.Человек жив, пока о нем помнят. Наши проекты рассчитаны на то, чтобы вечно хранить имена наших героев. Значит, и жить они будут вечно!