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Архив: Летописцы истории страны
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Восстанавливаем имена и судьбы саратовских Летописцев-Победителей
Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 5-июня-2020 — прочитано 24 раз
Восстанавливаем имена и судьбы саратовских Летописцев-Победителей
Сегодняшней публикацией мы открываем следующую главу нашего проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Информация, которая войдет в этот раздел, взята из 35-го тома Книги памяти Саратовской области «Они сражались за Родину на фронте и в тылу». Некоторыми материалами в раздел «Саратовские журналисты на фронтах Великой Отечественной войны» с редакцией Книги памяти поделилось наше региональное отделение СЖР – о коллегах, участниках войны было написано в нашей книге Энциклопедия саратовской журналистики «Летописцы истории страны». Но редколлегия 35-го тома Книги памяти в свою очередь проделала большую работу и добавила к нашим текстам информацию из своих источников.
Мы же, готовя материалы в рамках своего Проекта, воспользовались поисковиком «Память народа» и о некоторых героях нашли новые данные, которых нет в «Книге памяти» и которые тоже приводим здесь. Поэтому в конце каждой статьи вы не найдете привычной фамилии автора - это коллективный труд.
Аржанухин Александр Петрович
Журналист. Родился 22.09.1918 года, в селе Мордовое Красноармейского района Саратовской области. Участник Великой Отечественной войны. Лейтенант, начальник прожекторной станции, 163-й ап ПВО. Награжден медалями Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». С 18 июня 1946 года по 1 августа 1951 года – редактор сельскохозяйственных программ на Саратовском областном радио.
Сайт «Память народа» свидетельствует, что приказом Министра обороны СССР от 6.04.1985 года Аржанухин Александр Петрович был награжден Орденом Отечественной войны II степени.
В то время, когда создавалась книга «Летописцы истории страны», фото А.П.Аржанухина у редакции не было, поэтому статья о нем была без фото. А вот в архивах сайта «Память народа» его фотография нашлась. Видно, кто-то из потомков героя принял участие в проекте «Память народа» и загрузил фото своего отца или деда.
Человек жив, пока о нем помнят. Наши проекты рассчитаны на то, чтобы вечно хранить имена наших героев. Значит, и жить они будут вечно!