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Союз журналистов России
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13-мая-2020 — прочитано 61 разВ оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
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Ушла из жизни старейший диктор радио и телевидения Нина Даниловна Курышева
Ушла из жизни старейший диктор радио и телевидения Нина Даниловна Курышева ( Рогозина). Нина Даниловна на Саратовском радио и телевидении проработала более сорока лет, воспитала учеников, написала книгу воспоминаний. Память о легендарном дикторе и хорошем человеке останется в наших сердцах.
Прощание состоится 31 мая с 11 часов, по адресу: ул. Рабочая д.26, кв.20