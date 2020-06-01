Союз журналистов России
Саратовское отделение

Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
 
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Архив: Летописцы истории страны
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СНИМАЕМ КИНО - НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
13-мая-2020 — прочитано 61 раз
В оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
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Ушла из жизни старейший диктор радио и телевидения Нина Даниловна Курышева

Актуально, Новости — 30-мая-2020 — прочитано 50 раз
Ушла из жизни старейший диктор радио и телевидения Нина Даниловна Курышева ( Рогозина). Нина Даниловна на Саратовском радио и телевидении проработала более сорока лет, воспитала учеников, написала книгу воспоминаний. Память о легендарном дикторе и хорошем человеке останется в наших сердцах.
Прощание состоится 31 мая с 11 часов, по адресу: ул. Рабочая д.26, кв.20