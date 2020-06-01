Ушла из жизни старейший диктор радио и телевидения Нина Даниловна Курышева Актуально, Новости — 30-мая-2020 — прочитано 50 раз Ушла из жизни старейший диктор радио и телевидения Нина Даниловна Курышева ( Рогозина). Нина Даниловна на Саратовском радио и телевидении проработала более сорока лет, воспитала учеников, написала книгу воспоминаний. Память о легендарном дикторе и хорошем человеке останется в наших сердцах.

Прощание состоится 31 мая с 11 часов, по адресу: ул. Рабочая д.26, кв.20