ДИТЯ ВОЙНЫ, ПИСАТЕЛЬ, ПУБЛИЦИСТ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ РАЗИН Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 29-мая-2020 — прочитано 26 раз ДИТЯ ВОЙНЫ, ПИСАТЕЛЬ, ПУБЛИЦИСТ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ РАЗИН



Он родился в Минске 5 января 1936 года. Из горящего и разбомблённого города пятилетним ребенком был эвакуирован вместе с другими белорусскими детьми в Хвалынск. Воспитывался в детском дома. После окончания Саратовского юридического института работал в МВД следователем. И всю свою жизнь не оставлял любимого занятия, ставшего вторым, а может, и главным делом его жизни: он писал книги, для детей и взрослых. Он писал во имя жизни, против войны.

В.Б. Разин –автор 25 книг –прозы, поэзии, очерков и даже учебных пособий для школьников. По сути его творчество было обращено к детям, будущим поколениям, как призыв беречь мир, потому что война –это трагедия, это сиротство, это разрушение. Книга В.Б. Разина «От Минска до Хвалынска» стала новым этапом его творчества. Исповедь сироты войны всколыхнула творческую общественность Белоруссии. Начались встречи, обмен книгами, укрепились связи саратовцев с братским народом.

Владимир Борисович Разин был членом творческих Союзов журналистов и писателей России. Мы называли его посланцем мира, чьи искренность и талант вызывали ответный отклик, желание разделить его убеждения, его страстный призыв к миру. Он, дитя войны, писал так образно ярко, правдиво, что равнодушных не было. Его частые встречи в детско-юношеской библиотеке им. А.С. Пушкина, областной научной библиотеке, в ставшей родной Саратовской школе №55 вызывали огромной интерес у детей и взрослых, желание быть таким же цельным и стойким, порядочным, как любимый писатель В.Б. Разин.

Большой общественный резонанс вызвали его поэмы «А помнишь?!» «Война взорвала детство». Его стихи и проза –память сердца, которое болит за всех сирот на земле, это гимн доброте, отзывчивости, дружбе братских славянских народов.

Это нельзя читать равнодушно: «Сначала мы войну узнали. А в первый класс пошли потом…». Так, устроена личность Владимира Борисовича. Однажды война жестоко оборвала его детство, сделала несчастными целые поколения и народы. Ради будущего счастья поколений и народов он не забывает сам и не дает забыть другим своими книгами.

Или вот строки из поэмы, живой эпизод той страшной правды войны:

«Старушка с подарком:

Кувшин молока!

Мы молоко

По глоточку глотали.

Котенку досталось

Чуть больше глотка…»



«Чужие люди

Вдруг стали свои.

Здесь на войну

Сыновей провожали,

А прибыли дети-

«оттуда», с войны».



Владимир Борисович умел дружить, и это ещё одно проявление его человеческой сути. Он больше любил дружить с детьми, как будто точно знал силу своего воздействия на формирование их нравственности, духовности, патриотизма. Впрочем, он никогда так по полочкам не раскладывал свою «мотивацию». Он просто верил в великую силу Слова. А слово у Разина точное, правдивое, потому и вызывает ответные чувства. Его мощный протест против войны. Всякой, любой, в которой умирают детские грезы и взрослые судьбы.

«До изнеможения,

До самого дна

Над детством сполна

Наглумилась война».

Но ещё больше это творчество о Любви, без которой не выжить даже бездомному котенку. Это о войне и мире, который будет спасен силой человеческой любви, умением дружить, делиться последним, верить в лучшее до конца.

Владимир Борисович Разин, человек со светлой душой и большим сердцем , ушел из жизни ровно год назад, 29 мая 2019 года. Светлая память! Его сердце было огромным для любви и дружбы, но израненным болью потерь, которые в детстве нанесла война. Он жил с этой болью.И не молчал, тратил себя без расчета – встречаясь со школьниками, читателями, коллегами. Когда-то его сила воли и заботы любящей супруги Марины Михайловны буквально вытащили его из болезни, для многих неизлечимой. Ему важно было доделать, дописать, докричаться! Хотя кричать он не умел. Но тихий взволнованный голос Владимира Борисовича было слышно даже в больших аудиториях. Таковы были энергетика, сила убежденности дитя войны – против войны, за торжество жизни, любви, счастья.

Мы помним! Мы слышим!



Лидия Златогорская Он родился в Минске 5 января 1936 года. Из горящего и разбомблённого города пятилетним ребенком был эвакуирован вместе с другими белорусскими детьми в Хвалынск. Воспитывался в детском дома. После окончания Саратовского юридического института работал в МВД следователем. И всю свою жизнь не оставлял любимого занятия, ставшего вторым, а может, и главным делом его жизни: он писал книги, для детей и взрослых. Он писал во имя жизни, против войны.В.Б. Разин –автор 25 книг –прозы, поэзии, очерков и даже учебных пособий для школьников. По сути его творчество было обращено к детям, будущим поколениям, как призыв беречь мир, потому что война –это трагедия, это сиротство, это разрушение. Книга В.Б. Разина «От Минска до Хвалынска» стала новым этапом его творчества. Исповедь сироты войны всколыхнула творческую общественность Белоруссии. Начались встречи, обмен книгами, укрепились связи саратовцев с братским народом.Владимир Борисович Разин был членом творческих Союзов журналистов и писателей России. Мы называли его посланцем мира, чьи искренность и талант вызывали ответный отклик, желание разделить его убеждения, его страстный призыв к миру. Он, дитя войны, писал так образно ярко, правдиво, что равнодушных не было. Его частые встречи в детско-юношеской библиотеке им. А.С. Пушкина, областной научной библиотеке, в ставшей родной Саратовской школе №55 вызывали огромной интерес у детей и взрослых, желание быть таким же цельным и стойким, порядочным, как любимый писатель В.Б. Разин.Большой общественный резонанс вызвали его поэмы «А помнишь?!» «Война взорвала детство». Его стихи и проза –память сердца, которое болит за всех сирот на земле, это гимн доброте, отзывчивости, дружбе братских славянских народов.Это нельзя читать равнодушно: «Сначала мы войну узнали. А в первый класс пошли потом…». Так, устроена личность Владимира Борисовича. Однажды война жестоко оборвала его детство, сделала несчастными целые поколения и народы. Ради будущего счастья поколений и народов он не забывает сам и не дает забыть другим своими книгами.Или вот строки из поэмы, живой эпизод той страшной правды войны:Владимир Борисович умел дружить, и это ещё одно проявление его человеческой сути. Он больше любил дружить с детьми, как будто точно знал силу своего воздействия на формирование их нравственности, духовности, патриотизма. Впрочем, он никогда так по полочкам не раскладывал свою «мотивацию». Он просто верил в великую силу Слова. А слово у Разина точное, правдивое, потому и вызывает ответные чувства. Его мощный протест против войны. Всякой, любой, в которой умирают детские грезы и взрослые судьбы.Но ещё больше это творчество о Любви, без которой не выжить даже бездомному котенку. Это о войне и мире, который будет спасен силой человеческой любви, умением дружить, делиться последним, верить в лучшее до конца.Владимир Борисович Разин, человек со светлой душой и большим сердцем , ушел из жизни ровно год назад, 29 мая 2019 года. Светлая память! Его сердце было огромным для любви и дружбы, но израненным болью потерь, которые в детстве нанесла война. Он жил с этой болью.И не молчал, тратил себя без расчета – встречаясь со школьниками, читателями, коллегами. Когда-то его сила воли и заботы любящей супруги Марины Михайловны буквально вытащили его из болезни, для многих неизлечимой. Ему важно было доделать, дописать, докричаться! Хотя кричать он не умел. Но тихий взволнованный голос Владимира Борисовича было слышно даже в больших аудиториях. Таковы были энергетика, сила убежденности дитя войны – против войны, за торжество жизни, любви, счастья.