Памяти коллеги Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 28-мая-2020 — прочитано 15 раз Памяти коллеги



27 мая ушел из жизни Юлий Вениаминович Песиков. В июле этого года ему исполнилось бы 85 лет. Его трудовая жизнь была связана с журналистикой, краеведением. Он был интересен саратовским и федеральным изданиям редкой способностью находить необычное в обычном, открывать неизвестные или забытые имена и страницы истории.



Он родился на Украине в г.Кривой Рог. Во время Великой Отечественной войны с семьей эвакуировался в Аткарск, окончил Саратовский юридический институт. Трудовой путь начал в 1959 году в Татищевской районной газете. Первую книгу «Пионерка Валя Макеева», посвященную аткарчанке, выпустил в 1962 году. С 1962 года постоянно живет в Саратове. Работал в областных газетах «Заря молодежи», «Коммунист», в издательстве «Слово». Сотрудничал с центральными газетами «Правда», «Известия», «Неделя», «Сельская жизнь», «Пионерская правда», журналами «Октябрь», «Москва», «Молодая гвардия», «Огонек». Удостоен звания лауреата премии «Огонька» за 1984 год, публиковался в журнале «Волга». Автор серии книг - «Медали семьи Ульяновых» (1980г.), «Товарищ, верь!» (1987г.), «Встреча с юностью» (о Вильямсе, который приезжал в Хвалынск), «Улица старшего сына» ( о Льве Кассиле, 1995г.), «Леонид Собинов и его дети» (1995г), «Саратовский Бендер, знаменитый на весь мир» (2014г.), «Саратовский Арбат. История одной улицы» (1994г), «Дневник саратовского обывателя» (о юристе Ситникове, 1999, 2010г.г.), другие, в газете «Саратовская панорама» была его публикация — воспоминания дочери Л.Руслановой о матери.

Коллеги ценили дар Юлия Вениаминовича находить источники для своих журналистских расследований, радоваться и радовать других своими открытиями.

В последнее время благодаря заботам Еврейского благотворительного фонда Хасдей Ерушалаим наш коллега не чувствовал своего одиночества.

Прощание состоится 29 мая в 11 часов по адресу г.Саратов, ул. Шелковичная д.151, кв.266.

Региональное отделение Союза журналистов, коллектив редакции «Регион 64» выражают соболезнование родным и близким.

Он родился на Украине в г.Кривой Рог. Во время Великой Отечественной войны с семьей эвакуировался в Аткарск, окончил Саратовский юридический институт. Трудовой путь начал в 1959 году в Татищевской районной газете. Первую книгу «Пионерка Валя Макеева», посвященную аткарчанке, выпустил в 1962 году. С 1962 года постоянно живет в Саратове. Работал в областных газетах «Заря молодежи», «Коммунист», в издательстве «Слово». Сотрудничал с центральными газетами «Правда», «Известия», «Неделя», «Сельская жизнь», «Пионерская правда», журналами «Октябрь», «Москва», «Молодая гвардия», «Огонек». Удостоен звания лауреата премии «Огонька» за 1984 год, публиковался в журнале «Волга». Автор серии книг - «Медали семьи Ульяновых» (1980г.), «Товарищ, верь!» (1987г.), «Встреча с юностью» (о Вильямсе, который приезжал в Хвалынск), «Улица старшего сына» ( о Льве Кассиле, 1995г.), «Леонид Собинов и его дети» (1995г), «Саратовский Бендер, знаменитый на весь мир» (2014г.), «Саратовский Арбат. История одной улицы» (1994г), «Дневник саратовского обывателя» (о юристе Ситникове, 1999, 2010г.г.), другие, в газете «Саратовская панорама» была его публикация — воспоминания дочери Л.Руслановой о матери.Коллеги ценили дар Юлия Вениаминовича находить источники для своих журналистских расследований, радоваться и радовать других своими открытиями.В последнее время благодаря заботам Еврейского благотворительного фонда Хасдей Ерушалаим наш коллега не чувствовал своего одиночества.Прощание состоится 29 мая в 11 часов по адресу г.Саратов, ул. Шелковичная д.151, кв.266.