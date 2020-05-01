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Союз журналистов России
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Архив: Летописцы истории страны
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Объединим усилия Друзья!
Актуально, Новости, Обратите внимание, Книжная полка, Летопись, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 26-мая-2020 — прочитано 22 раз
Объединим усилия
Друзья!
Еще раз перечитаем свои материалы!
Вот и подходит к концу наш марафон по сбору материалов для книги «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Мы с вами начали работу в ноябре прошлого года, планировали завершить сбор материалов о земляках-журналистах, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны, в апреле, но вы продолжаете присылать свои большие и маленькие тексты, чаще с фотографиями. И это бесценно! Мы решили не останавливаться! Спасибо за участие в проекте!
Все, что поступило на почту СЖР и email редактора проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» у нас в работе и будет опубликовано на сайте и в группах (http://sarunion.ru/, в группах Саратовского регионального отделения СЖР в Одноклассниках, Вконтакте, Фейсбук).
Просим Вас перечитать еще раз опубликованные ваши работы, проверить, все ли из присланного нам мы выставили. Вдруг мы что-то пропустили. Есть немного времени и для пополнения текстов. Но только до конца мая!
Обращаем ваше внимание на то, что 15 апреля был обновлен сайт «Память народа», там было выставлено еще много материалов о награжденных – теперь документы за 1944-й год, если раньше вы не находили там данных о своем герое, они появились? Проверьте! Принимаем выправленные тексты до 1 июня! А если мы пропустили какой-то ваш материал, пожалуйста, повторите письмо с ним.
Мы пишем книгу, которая сохранит память о наших коллегах, к штыку приравнявших перо. Будем их достойны! Напоминаем: наш проект стал победителем конкурса Президентских грантов и реализуется на средства Фонда Президентских грантов. В нем уже приняли участие более ста журналистов из сорока изданий, большинство районов области. Беспрецедентное вовлечение объясняем себе и вам просто: в год 75-летия Великой Победы несмотря на объективные сложности, связанные с пандемией, мы и не могли поступить иначе! Продолжаем!
Лидия Златогорская, председатель Саратовского
регионального отделения СЖР,
автор и главный редактор Проекта
«Летописцы-Победители. Имена и судьбы»,
Ольга Панютина, редактор проекта.