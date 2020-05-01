|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
7-мая-2020 — прочитано 65 разНапоминаем, продолжается конкурс «Помнить вечно», посвященный 75-летию Победы. Ждем ваши тематические публикации. Уверены, что каждой редакции есть что предложить. В преддверии 75-летия Победы вы публикуете Подробнее...
|
Опрос Союза журналистов России
Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 12-мая-2020 — прочитано 34 раз
Опрос Союза журналистов России
Как пандемия коронавируса повлияла на работу российских СМИ
Союз журналистов России запускает масштабное исследование. Его главная задача – выявить проблемы, с которыми столкнулись редакции региональных средств массовой информации из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В опросе принимают участие несколько тысяч представителей региональных, районных и местных СМИ. В результате анализа будут собраны данные о том, сколько сотрудников пришлось сократить редакциям, как изменился уровень зарплат журналистов, уменьшилось ли число рекламодателей и их бюджеты.
Финальным этапом исследования станет формирование предложения по поддержке региональных средств массовой информации. Союз журналистов России направит этот документ в Правительство Российской Федерации и Администрацию Президента.
Пройти опрос могут все желающие представители региональных, местных и районных СМИ. Подробности по ссылке: https://vk.cc/asYIlz