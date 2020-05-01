В парке Победы теперь есть памятник Воину-освободителю Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 10-мая-2020 — прочитано 17 раз В парке Победы теперь есть памятник Воину-освободителю



Обычно каждый год 9 мая на Соколовой горе потоки саратовцев, море цветов и эмоций. Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны живет, передается из поколения в поколение. И вчера, хоть и не планировалось массовых мероприятий из-за коронавируса, благодарные саратовцы по зову сердца пришли сюда с цветами, соблюдая режим безопасности.

Самым заметным событием было возложение цветов к новому памятнику – уменьшенной копии всемирно известного монумента скульптора Вучетича Воину-освободителю. Все его хорошо представляют, хоть он и установлен в Берлине, в Трептов-парке, 71 год назад: советский солдат с опущенным мечом стоит на обломках свастики, держит спасенную им немецкую девочку.

Этот памятник не случайно появился в парке Победы, рядом с Вечным огнем и Молчащим колоколом. Фонд Президентских грантов поддержал идею лидера Саратовского отделения Российского Союза ветеранов и «Фонда Книги Памяти». Идея Георгия Васильевича Фролова, участника Великой Отечественной войны, об установке в Саратове копии памятника – символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне, нашла поддержку губернатора Саратовской области В.В.Радаева, председателя Общественной палаты области Б.Л.Шинчука.

Вчера, 9 мая 2020 года, Воин-освободитель занял свое достойное место на главной площади мемориального комплекса парка Победы. К его подножию возложили цветы вместе с губернатором Валерием Радаевым участники Великой Отечественной войны Георгий Васильевич Фролов и председатель Совета ветеранов журналистики Саратовского отделения Союза журналистов Аркадий Александрович Богатырев. Оба действенно и результативно занимаются увековечиванием памяти земляков, поколения Победителей. К 75-летию Великой Победы подготовлен 35-ый том «Книги Памяти». Оба фронтовика – члены редколлегии издания, авторы и собиратели. Оба – члены Союза журналистов России.

Фролов и Богатырев рядом с памятником Воину-освободителю развернули Знамя Победы – в знак глубокого уважения и благодарности к памяти фронтовиков, тружеников тыла, детей войны.



Лидия Златогорская



Фото Алексея Кошелева ( ИА «Взгляд-инфо)

Обычно каждый год 9 мая на Соколовой горе потоки саратовцев, море цветов и эмоций. Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны живет, передается из поколения в поколение. И вчера, хоть и не планировалось массовых мероприятий из-за коронавируса, благодарные саратовцы по зову сердца пришли сюда с цветами, соблюдая режим безопасности.Самым заметным событием было возложение цветов к новому памятнику – уменьшенной копии всемирно известного монумента скульптора Вучетича Воину-освободителю. Все его хорошо представляют, хоть он и установлен в Берлине, в Трептов-парке, 71 год назад: советский солдат с опущенным мечом стоит на обломках свастики, держит спасенную им немецкую девочку.Этот памятник не случайно появился в парке Победы, рядом с Вечным огнем и Молчащим колоколом. Фонд Президентских грантов поддержал идею лидера Саратовского отделения Российского Союза ветеранов и «Фонда Книги Памяти». Идея Георгия Васильевича Фролова, участника Великой Отечественной войны, об установке в Саратове копии памятника – символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне, нашла поддержку губернатора Саратовской области В.В.Радаева, председателя Общественной палаты области Б.Л.Шинчука.Вчера, 9 мая 2020 года, Воин-освободитель занял свое достойное место на главной площади мемориального комплекса парка Победы. К его подножию возложили цветы вместе с губернатором Валерием Радаевым участники Великой Отечественной войны Георгий Васильевич Фролов и председатель Совета ветеранов журналистики Саратовского отделения Союза журналистов Аркадий Александрович Богатырев. Оба действенно и результативно занимаются увековечиванием памяти земляков, поколения Победителей. К 75-летию Великой Победы подготовлен 35-ый том «Книги Памяти». Оба фронтовика – члены редколлегии издания, авторы и собиратели. Оба – члены Союза журналистов России.Фролов и Богатырев рядом с памятником Воину-освободителю развернули Знамя Победы – в знак глубокого уважения и благодарности к памяти фронтовиков, тружеников тыла, детей войны.Лидия ЗлатогорскаяФото Алексея Кошелева ( ИА «Взгляд-инфо)