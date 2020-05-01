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Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
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7-мая-2020 — прочитано 20 разНапоминаем, продолжается конкурс «Помнить вечно», посвященный 75-летию Победы. Ждем ваши тематические публикации. Уверены, что каждой редакции есть что предложить. В преддверии 75-летия Победы вы публикуете Подробнее...
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Конкурс «Помнить вечно!»
Актуально, Новости, Обратите внимание, Конкурсы — 7-мая-2020 — прочитано 21 раз
Уважаемые коллеги!
Напоминаем, продолжается конкурс «Помнить вечно», посвященный 75-летию Победы. Ждем ваши тематические публикации. Уверены, что каждой редакции есть что предложить. В преддверии 75-летия Победы вы публикуете много интересных, уникальных материалов о ваших героических земляках, тружениках тыла. К публикациям необходимо приложить заявку ( см.образец внизу).
Конкурс «Помнить вечно!»
журналистского мастерства, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Организаторы
• Саратовское региональное отделение «Союз журналистов России»
• Министерство информации и печати
• Саратовское региональное отделение общественной организации «Российский Союз Ветеранов»
Положение о конкурсе
К участию в конкурсе приглашаются средства массовой информации Саратовской области – электронные, печатные СМИ, интернет-издания всех форм собственности. Принимаются материалы, опубликованные в период с 2019 года по май 2020 года. Итоги конкурса будут подведены к 1 июня 2020 года.
Цели конкурса
- стимулирование интернет-изданий, электронных и печатных СМИ к освещению темы, связанной с сохранением исторической памяти о героических событиях, именах и подвигах героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла;
- сохранение семейных реликвий, связывающих поколения;
- воспитание любви к Родине и уважение к ее истории.
Задачи конкурса:
• Повысить мотивацию журналистов к поиску новых форм освещения патриотической темы
• Вовлечь в участие в подготовку к 75-летию Великой Победы широкий круг общественности, ветеранов Великой Отечественной войны, молодежь, членов их семей
• Исследовать архивные материалы, газетные публикации, опыт поисковых отрядов, ветеранских организаций
• Провести журналистские акции и расследования, связанные с увековечиванием памяти погибших или пропавших без вести земляков, оказанием внимания и помощи ветеранам войны и труженикам тыла, вдовам фронтовиков
• Сформировать интерес и действенное участие в сохранении памяти, к поиску новых или восстановлению забытых страниц в судьбах людей
• Способствовать повышению профессионального уровня журналистов, их гражданской активности и ответственности за правдивое отражение исторических событий страны через судьбы людей.
Номинации конкурса
• «Ради жизни на земле» – публикации, связанные с подвигом земляков в годы Великой Отечественной войны – на фронте и в тылу.
• «Моя семья в истории страны» – материалы о сохранении памяти о трудовых и воинских подвигах в саратовских семьях.
• «Мы помним!» – материалы, посвященные сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны (музеи, воинские захоронения, вахта памяти, поисковики, установка и состояние памятников, присвоение имен Героев Советского Союза школам и т.д.)
Условия участия в конкурсе
Участниками конкурса являются зарегистрированные электронные и печатные средства массовой информации, Интернет-ресурсы, а также авторы, чьи материалы патриотической направленности размещены в СМИ с 2019 года по май 2020 года.
К конкурсным работам предъявляются следующие требования:
• Телевидение – видеозаписи с материалами любого жанра по тематике Конкурса в количестве не более 3-х в каждой из номинаций.
• Радио – аудиозаписи с материалами любого жанра по тематике Конкурса в количестве не более 3-х в номинации.
• Статьи – не более 5 в разных жанрах в одной номинации от одного СМИ или от автора.
Жюри конкурса формируется из представителей его соучредителей в составе семи человек и утверждается решением правления.
Итоги конкурса будут подведены к 1 июня 2020 года. В каждой номинации присуждаются три победителя: 1,2,3 места.
Все участники Конкурса получат Сертификаты.
Победители награждаются Дипломами Союза журналистов России, Благодарственными письмами соучредителей и спонсоров конкурса, памятными подарками.
Победители, занявшие первые места в каждой номинации конкурса, награждаются аккредитацией на Международном фестивале журналистов в Сочи «Вся Россия» (сентябрь 2020).
Материалы конкурса принимаются до 20 мая 2020 года на e-mail: zlatln@mail.ru в электронном виде. Материалы сопровождаются письмом заявителя, в котором указывается название издания, номинация, сведения об авторе, его фотография и краткая справка о работе или сотрудничестве в СМИ.
Работаем удаленно. Ответим на ваши вопросы по электронной почте zlatln@mail.ru, Контактный тел: 8 (917) 205-92-39 (Златогорская Л.Н., председатель реготделения СЖР).
Образец заявки
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе журналистского мастерства «Помнить вечно», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Прошу принять для участия в конкурсе в номинации: «Ради жизни на земле» – публикации, связанные с подвигом земляков в годы Великой Отечественной войны – на фронте и в тылу.
• «Моя семья в истории страны» – материалы о сохранении памяти о трудовых и воинских подвигах в саратовских семьях.
• «Мы помним!» – материалы, посвященные сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны (музеи, воинские захоронения, вахта памяти, поисковики, установка и состояние памятников, присвоение имен Героев Советского Союза школам и т.д.)
материалы:
Ф.И.О., должность участника конкурса с указанием СМИ, краткая справка о работе или сотрудничестве в СМИ и фото участника. Контактный телефон, адрес эл. почты.
С уважением Л.Н.Златогорская,
Председатель Саратовского
регионального отделения СЖР