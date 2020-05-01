С днем печати, друзья! Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления — 5-мая-2020 — прочитано 16 раз С днем печати, друзья!



5 мая – День Советской печати. Причастные к этому празднику, который уже больше двадцати лет отмечается 13 января, все равно помнят и отмечают этот красный день календаря. Он связан с профессиональным становлением, успехами, признанием. Для многих ветеранов журналистики дата остается праздником, с чем я всех и себя тоже поздравляю!

Как часто в дискуссии с современными журналистами старшее поколение оказывается на высоте своего времени: «мы не врали», «мы факты проверяли», «мы помогали человеку», «мы добивались справедливости…»

И добавлю - мы умели дружить! Умели ценить свой редакционный коллектив, учиться у мастеров слова, своих не клевали.

Сегодня мы не соберемся, как бывало, с ветеранами, не обнимемся, не поговорим по душам за чашкой чая. Самоизоляция, коронавирус. Карантин. В Интернете обсуждают – станем ли мы другими после этой напасти? Многие пророчат глухую изоляцию друг от друга навсегда.

А я уверена – не бывать тому! Вспоминаю, как совсем недавно, до нашей эры, мы стихийно встретились 13 марта в офисе Союза журналистов, чтобы поздравить Аркадия Александровича Богатырева с присвоением звания Заслуженный журналист Российской Федерации. На следующий день после опубликования Указа Президента! Кто был рядом – пришли, чтобы обнять старшего товарища, фронтовика, председателя Совета ветеранов журналистики Саратовского отделения СЖР : Игорь Погорелов, Тамара Тишкова, Владимир Акишин, Евгений Голубь, Ольга Панютина, Александр Зуев…

Конечно, обнимались! Дистанция между нами была минимальной! И какие «искры» от встречи: сюжет на ГТРК-Саратов, статьи в газете «Регион 64», «Ветеранские вести», «Саратовская панорама», на сайтах.

С нами была вся Россия!

Дорогого стоят поздравления председателя Союза журналистов России Владимира Геннадиевича Соловьева, от Василия Васильевича Смирнова из Кировской области: «От души поздравляю земляка-вятича». Сердечно поздравила уважаемого Аркадия Александровича зам. председателя Союза журналистов республики Тува Заслуженный журналист Надежда Мухарбековна Антуфьева. Волшебным образом подарок тувинских журналистов нашел своего героя! Золотой шарф-кадак – символ долголетия и благополучия, с благодарностью принят! Даже под «фронтовые» 20 капель!

Поздравления ветерану прислали председатель СЖ Рязанской области Галина Зайцева, Татьяна Голованова от СЖ Красноярского края, Елена Новоселова от «РГ», Николай Яковлев, Наталия Махаличева, Елена Шпак, Ирина Крайнова («душа человек, Мастер, а уж юмор Богатырева…»), Евгений Муравьев. Светлана Лукашина передала поздравление из Москвы от отца нашего уважаемого Анатолия Кузьмича Аносова. Николай Задорнов, Ольга Летувет, Галина Перекальская…

Не отнять у нас журналистского братства! Держимся за руки, друзья! Обнимемся! Чуть позже! Берегите себя – для нас! С праздником!

Лидия Златогорская

5 мая – День Советской печати. Причастные к этому празднику, который уже больше двадцати лет отмечается 13 января, все равно помнят и отмечают этот красный день календаря. Он связан с профессиональным становлением, успехами, признанием. Для многих ветеранов журналистики дата остается праздником, с чем я всех и себя тоже поздравляю!Как часто в дискуссии с современными журналистами старшее поколение оказывается на высоте своего времени: «мы не врали», «мы факты проверяли», «мы помогали человеку», «мы добивались справедливости…»И добавлю - мы умели дружить! Умели ценить свой редакционный коллектив, учиться у мастеров слова, своих не клевали.Сегодня мы не соберемся, как бывало, с ветеранами, не обнимемся, не поговорим по душам за чашкой чая. Самоизоляция, коронавирус. Карантин. В Интернете обсуждают – станем ли мы другими после этой напасти? Многие пророчат глухую изоляцию друг от друга навсегда.А я уверена – не бывать тому! Вспоминаю, как совсем недавно, до нашей эры, мы стихийно встретились 13 марта в офисе Союза журналистов, чтобы поздравить Аркадия Александровича Богатырева с присвоением звания Заслуженный журналист Российской Федерации. На следующий день после опубликования Указа Президента! Кто был рядом – пришли, чтобы обнять старшего товарища, фронтовика, председателя Совета ветеранов журналистики Саратовского отделения СЖР : Игорь Погорелов, Тамара Тишкова, Владимир Акишин, Евгений Голубь, Ольга Панютина, Александр Зуев…Конечно, обнимались! Дистанция между нами была минимальной! И какие «искры» от встречи: сюжет на ГТРК-Саратов, статьи в газете «Регион 64», «Ветеранские вести», «Саратовская панорама», на сайтах.С нами была вся Россия!Дорогого стоят поздравления председателя Союза журналистов России Владимира Геннадиевича Соловьева, от Василия Васильевича Смирнова из Кировской области: «От души поздравляю земляка-вятича». Сердечно поздравила уважаемого Аркадия Александровича зам. председателя Союза журналистов республики Тува Заслуженный журналист Надежда Мухарбековна Антуфьева. Волшебным образом подарок тувинских журналистов нашел своего героя! Золотой шарф-кадак – символ долголетия и благополучия, с благодарностью принят! Даже под «фронтовые» 20 капель!Поздравления ветерану прислали председатель СЖ Рязанской области Галина Зайцева, Татьяна Голованова от СЖ Красноярского края, Елена Новоселова от «РГ», Николай Яковлев, Наталия Махаличева, Елена Шпак, Ирина Крайнова («душа человек, Мастер, а уж юмор Богатырева…»), Евгений Муравьев. Светлана Лукашина передала поздравление из Москвы от отца нашего уважаемого Анатолия Кузьмича Аносова. Николай Задорнов, Ольга Летувет, Галина Перекальская…