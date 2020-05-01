Поздравляем Валерия Михайловича Ганского с 80-летием!

Получить техническое образование и всю свою жизнь заниматься творчеством! Это о Валерии Михайловиче Ганском, которого сегодня мы поздравляем с юбилеем!

Окончил Саратовский политехнический институт по профессии - инженер-строитель. Корреспондент ряда саратовских СМИ, член Союза журналистов России. Начал публиковать свои стихи во всесоюзных журналах «Уральский следопыт», «Искорка», «Советский воин» с 70 – х годов. Печатается в литературных журналах «Волга ХХI век», «Сура», «Белая скала» (Крым), «Вышгород» (Эстония), «Новый ренессанс» (Германия), «Новая литература», «Родное слово», «День и ночь», «Страстной бульвар, 10», альманахах.Автор книг поэзии и прозы: «И мой Пушкин», «Мой саратовский причал», серии книг «Дорогие мои саратовцы», «Витте против Столыпина». Член жюри международного литературного конкурса имени Ольги Бешенковской. Дипломант и лауреат литературных конкурсов и премий: «Золотое перо Руси», «Русский stil», премии Артема Боровика, «Моя малая Родина». Лауреат литературного конкурса «Легенды Фонтанного Дома» в номинации «Вклад в изучении истории Шереметевых» (Санкт – Петербург 2018 год). Член жюри городских школьных конкурсов юных журналистов, поэтов и прозаиков.Валерий Михайлович изучал биографии фронтовиков – журналистов, писателей, поэтов, представил в книгу «Летописцы – Победители. Имена и судьбы» свое исследование. Оно будет опубликовано.