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Конкурсы:
1-мая-2020 — прочитано 115 разТолько что мы подвели итоги областного конкурса, опубликовали результаты. Победителями стали 21 средство массовой информации областного уровня, всего 52 проекта. В опубликованной информации об итогах Подробнее...
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Поздравляем Валерия Михайловича Ганского с 80-летием!
Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления — 3-мая-2020 — прочитано 24 раз
Поздравляем Валерия Михайловича Ганского с 80-летием!
Получить техническое образование и всю свою жизнь заниматься творчеством! Это о Валерии Михайловиче Ганском, которого сегодня мы поздравляем с юбилеем!
Окончил Саратовский политехнический институт по профессии - инженер-строитель. Корреспондент ряда саратовских СМИ, член Союза журналистов России. Начал публиковать свои стихи во всесоюзных журналах «Уральский следопыт», «Искорка», «Советский воин» с 70 – х годов. Печатается в литературных журналах «Волга ХХI век», «Сура», «Белая скала» (Крым), «Вышгород» (Эстония), «Новый ренессанс» (Германия), «Новая литература», «Родное слово», «День и ночь», «Страстной бульвар, 10», альманахах.
Автор книг поэзии и прозы: «И мой Пушкин», «Мой саратовский причал», серии книг «Дорогие мои саратовцы», «Витте против Столыпина». Член жюри международного литературного конкурса имени Ольги Бешенковской. Дипломант и лауреат литературных конкурсов и премий: «Золотое перо Руси», «Русский stil», премии Артема Боровика, «Моя малая Родина». Лауреат литературного конкурса «Легенды Фонтанного Дома» в номинации «Вклад в изучении истории Шереметевых» (Санкт – Петербург 2018 год). Член жюри городских школьных конкурсов юных журналистов, поэтов и прозаиков.
Валерий Михайлович изучал биографии фронтовиков – журналистов, писателей, поэтов, представил в книгу «Летописцы – Победители. Имена и судьбы» свое исследование. Оно будет опубликовано.
Мы желаем Валерию Михайловичу новых успехов в творчестве, доброго здоровья и добрых друзей!
Саратовское региональное отделение Союза журналистов России.