Подведены итоги областного конкурса по предоставлению грантов на размещение социально значимой информации в 2020 году Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 29-апреля-2020 — прочитано 41 раз Подведены итоги областного конкурса по предоставлению грантов

на размещение социально значимой информации в 2020 году





Средства, выделенные из бюджета области, предназначены для реализации социальных проектов в СМИ, не учрежденных органами власти. Общая сумма – 20 миллионов рублей. Третий год оператором конкурса является Саратовское региональное отделение Союза журналистов России. Согласно утвержденному правлением организации Положению о конкурсе 10 апреля завершился прием заявок. Все допущенные до конкурса проекты в количестве 153 от 35 СМИ были оценены членами Экспертного Совета по 5 критериям (актуальность, уникальность, социальная значимость; охват аудитории; измеримость и достижимость ожидаемых результатов; собственный вклад; квалификация исполнителей). Оценка проекта по каждому критерию от 1 до 15 баллов.

Напоминаем состав Экспертного Совета: С.В. Бакал, министр информации и печати, Е.В. Бадикова, главный редактор «Аткарской газеты», член правления

Т.Н. Загородняя, Уполномоченный по правам ребенка, член СЖР,

Л.Н. Златогорская, председатель Саратовского регионального отделения СЖР, А.П. Зуев, руководитель общественной организации «Саратовский источник», член правления, А.И. Крупин, член Общественной палаты области, А.В. Лосина, депутат Саратовской областной Думы, Д.П. Петров, депутат Саратовской областной Думы, член правления, В.В. Рязанов, председатель Большого жюри регионального отделения СЖР, Е.А. Фатеева, главный редактор газеты «Краснокутские вести», член правления.

Каждый член Экспертного Совета предоставил заверенный собственной подписью заполненный опросный лист. По итогам суммирования всех оценок была составлена рейтинговая таблица с количеством баллов, которые набрал каждый из 153 проектов – от 136 до 813 баллов. Для принятия решения по перечню победителей и суммам грантов 29 апреля 2020 года было проведено итоговое заседание Экспертного Совета. В условиях соблюдения рекомендованных ограничительных мер в связи с коронавирусом, участие в заседании можно было принять в очном или заочном формате. Очно в заседании приняли участие 6 членов Экспертного Совета: С.В. Бакал, Л.Н. Златогорская, А.П. Зуев, А.И. Крупин, Д.П. Петров, В.В. Рязанов. Четверо экспертов приняли участие в голосовании по повестке дня, прислав заверенные подписью ответы на заранее сформулированные вопросы: Е.В. Бадикова, Т.Н. Загородняя, А.В. Лосина, Е.А. Фатеева.

По первому вопросу о подведении итогов голосования был единогласно утвержден перечень допущенных к конкурсу проектов с итоговыми балльными оценками по каждой грантовой заявке.

Перечень 153 проектов содержит сумму набранных баллов и выстроен по рейтингу. Запрашиваемая сумма на реализацию проектов составила 57 миллионов рублей, что почти в три раза превышает финансовые возможности конкурса. Поэтому Экспертный Совет обсудил количество баллов, при котором проекты СМИ будут признаны победителями. Было высказано предложение взять за точку отсчета 600 баллов, как было в прошлом году.

Член Экспертного Совета А.И.Крупин внес предложение считать победителями проекты от 500 баллов, мотивируя желание в год экономических трудностей поддержать большее количество СМИ за счет снижения уровня финансирования по всем проектам будущих победителей и поддержки их не в полном объеме. Это позволило бы оказать финансовую помощь большему количеству проектов, однако члены Экспертного Совета выразили сомнение в целесообразности «секвестирования» сумм проектов-лидеров. По их мнению, такой подход в определенной мере противоречит Положению о конкурсе, в котором определены максимальные суммы финансирования проектов в зависимости от видов СМИ (ТВ, радио, интернет, печатные СМИ). Именно на эти принципы финансирования ориентировались редакции, планируя проектные цели и задачи.

За предложение А.И. Крупина проголосовал также В.В. Рязанов, воздержался

Д.П. Петров. Большинством голосов было принято решение признать победителями конкурса на предоставление грантов на размещение социально значимой информации в СМИ в 2020 году информационные проекты, набравшие 600 баллов и выше.

Также было принято решение профинансировать в полном объеме основную часть проектов, их 48, набравших 650 баллов и выше. Четыре проекта, набравшие от 600 до 650 баллов, будут профинансированы частично, соответственно набранным баллам. За это предложение голосовали единогласно.

Организаторы конкурса благодарят всех коллег, принявших участие в конкурсе проектов. Надеемся на то, что он состоится и в следующем году. Мы вместе будем совершенствовать Положение о конкурсе с учетом современной экономической ситуации в отрасли и стоящих перед медиа-сообществом задач.

Прилагаем список победителей конкурса 2020 с указанием полученных баллов и размера гранта:



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Лидия Златогорская,

Председатель Саратовского регионального отделения СЖР, председательствующий на заседании Экспертного Совета

Средства, выделенные из бюджета области, предназначены для реализации социальных проектов в СМИ, не учрежденных органами власти. Общая сумма – 20 миллионов рублей. Третий год оператором конкурса является Саратовское региональное отделение Союза журналистов России. Согласно утвержденному правлением организации Положению о конкурсе 10 апреля завершился прием заявок. Все допущенные до конкурса проекты в количестве 153 от 35 СМИ были оценены членами Экспертного Совета по 5 критериям (актуальность, уникальность, социальная значимость; охват аудитории; измеримость и достижимость ожидаемых результатов; собственный вклад; квалификация исполнителей). Оценка проекта по каждому критерию от 1 до 15 баллов.Напоминаем состав Экспертного Совета: С.В. Бакал, министр информации и печати, Е.В. Бадикова, главный редактор «Аткарской газеты», член правленияТ.Н. Загородняя, Уполномоченный по правам ребенка, член СЖР,Л.Н. Златогорская, председатель Саратовского регионального отделения СЖР, А.П. Зуев, руководитель общественной организации «Саратовский источник», член правления, А.И. Крупин, член Общественной палаты области, А.В. Лосина, депутат Саратовской областной Думы, Д.П. Петров, депутат Саратовской областной Думы, член правления, В.В. Рязанов, председатель Большого жюри регионального отделения СЖР, Е.А. Фатеева, главный редактор газеты «Краснокутские вести», член правления.Каждый член Экспертного Совета предоставил заверенный собственной подписью заполненный опросный лист. По итогам суммирования всех оценок была составлена рейтинговая таблица с количеством баллов, которые набрал каждый из 153 проектов – от 136 до 813 баллов. Для принятия решения по перечню победителей и суммам грантов 29 апреля 2020 года было проведено итоговое заседание Экспертного Совета. В условиях соблюдения рекомендованных ограничительных мер в связи с коронавирусом, участие в заседании можно было принять в очном или заочном формате. Очно в заседании приняли участие 6 членов Экспертного Совета: С.В. Бакал, Л.Н. Златогорская, А.П. Зуев, А.И. Крупин, Д.П. Петров, В.В. Рязанов. Четверо экспертов приняли участие в голосовании по повестке дня, прислав заверенные подписью ответы на заранее сформулированные вопросы: Е.В. Бадикова, Т.Н. Загородняя, А.В. Лосина, Е.А. Фатеева.По первому вопросу о подведении итогов голосования был единогласно утвержден перечень допущенных к конкурсу проектов с итоговыми балльными оценками по каждой грантовой заявке.Перечень 153 проектов содержит сумму набранных баллов и выстроен по рейтингу. Запрашиваемая сумма на реализацию проектов составила 57 миллионов рублей, что почти в три раза превышает финансовые возможности конкурса. Поэтому Экспертный Совет обсудил количество баллов, при котором проекты СМИ будут признаны победителями. Было высказано предложение взять за точку отсчета 600 баллов, как было в прошлом году.Член Экспертного Совета А.И.Крупин внес предложение считать победителями проекты от 500 баллов, мотивируя желание в год экономических трудностей поддержать большее количество СМИ за счет снижения уровня финансирования по всем проектам будущих победителей и поддержки их не в полном объеме. Это позволило бы оказать финансовую помощь большему количеству проектов, однако члены Экспертного Совета выразили сомнение в целесообразности «секвестирования» сумм проектов-лидеров. По их мнению, такой подход в определенной мере противоречит Положению о конкурсе, в котором определены максимальные суммы финансирования проектов в зависимости от видов СМИ (ТВ, радио, интернет, печатные СМИ). Именно на эти принципы финансирования ориентировались редакции, планируя проектные цели и задачи.За предложение А.И. Крупина проголосовал также В.В. Рязанов, воздержалсяД.П. Петров. Большинством голосов было принято решение признать победителями конкурса на предоставление грантов на размещение социально значимой информации в СМИ в 2020 году информационные проекты, набравшие 600 баллов и выше.Также было принято решение профинансировать в полном объеме основную часть проектов, их 48, набравших 650 баллов и выше. Четыре проекта, набравшие от 600 до 650 баллов, будут профинансированы частично, соответственно набранным баллам. За это предложение голосовали единогласно.Организаторы конкурса благодарят всех коллег, принявших участие в конкурсе проектов. Надеемся на то, что он состоится и в следующем году. Мы вместе будем совершенствовать Положение о конкурсе с учетом современной экономической ситуации в отрасли и стоящих перед медиа-сообществом задач.Прилагаем список победителей конкурса 2020 с указанием полученных баллов и размера гранта:Ссылка на Word-файл с результатами