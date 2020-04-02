Поздравляем Валерия Владимировича Прозорова с юбилеем! Актуально, Новости, Главные новости, Поздравления — 28-апреля-2020 — прочитано 46 раз Поздравляем

Валерия Владимировича Прозорова с юбилеем!



Сегодня саратовские журналисты, от ветеранов до слушателей школы юных журналистов, сердечно поздравляют с 80-летием Валерия Владимировича Прозорова! Для нескольких поколений саратовских журналистов Валерий Владимирович – учитель, мудрый наставник, доброжелательный коллега.

Он родился 29 апреля 1940 года в г. Баку (Азербайджан). В 1962 г. с отличием окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Особенности художественного мышления писателя сатирика: наблюдения над творческим процессом М.Е. Салтыкова-Щедрина», а в 1980 г. в диссертационном совете Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР в Ленинграде – докторскую: «Проблема читателя и русский литературный процесс ХIХ века».

Все эти годы трудовая деятельность В.В. Прозорова связана с Саратовским государственным университетом. В 1971 г. – доцент, с 1982 г. – профессор кафедры русской литературы, заведующий созданной им кафедрой истории критики и теории литературы, затем – общего литературоведения и журналистики, декан филологического факультета, факультета филологии и журналистики СГУ, директор Института филологии и журналистики СГУ, с 2010 г. – его научный руководитель, член-корр. Российской академии естественных наук (секция «Российская Энциклопедия»), действительный член Международной академии наук высшей школы.

Награждён орденом Почёта, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Заслуженный деятель науки РФ. С 2004 г. – почётный профессор Саратовского государственного университета.

Член Союза журналистов России. Награжден Почетным знаком СЖР «За заслуги перед профессиональным сообществом», с его именем связана история профессиональной подготовки по специальности «журналист» в Саратовском государственном университете. В начале 70-х годов были небольшие группы выпускников для СМИ области. Теперь Институт Филологии и журналистики СГУ передает журналистам опыт поколений на основе всемирно признанной саратовской филологической школы.

Много лет Валерий Владимирович Прозоров был членом правления Саратовского регионального отделения СЖР, председателем Большого жюри - органа саморегулирования в области досудебного разрешения медийных конфликтов. И всякий раз, когда принимались непростые решения, мы прислушивались к авторитетному мнению Прозорова. Его вердикт звучит, как правило, не как приговор, а пожелание коллегам дойти до признания в профессии без репутационных потерь.

В стенах Института, на других дискуссионных площадках мы часто обсуждаем будущее журналистики, нас тревожит снижение профессиональных стандартов. И всякий раз в спорах подтверждается истина: Университет, Институт, уважаемый Валерий Владимирович Прозоров с любовью, добротой и лаской сеют разумное, доброе, вечное, мудрое! За что спасибо!

Мы желаем юбиляру крепкого здоровья, творческого вдохновения, счастливого долголетия во всем!

Саратовское региональное отделение СЖР

Сегодня саратовские журналисты, от ветеранов до слушателей школы юных журналистов, сердечно поздравляют с 80-летием Валерия Владимировича Прозорова! Для нескольких поколений саратовских журналистов Валерий Владимирович – учитель, мудрый наставник, доброжелательный коллега.Он родился 29 апреля 1940 года в г. Баку (Азербайджан). В 1962 г. с отличием окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Особенности художественного мышления писателя сатирика: наблюдения над творческим процессом М.Е. Салтыкова-Щедрина», а в 1980 г. в диссертационном совете Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР в Ленинграде – докторскую: «Проблема читателя и русский литературный процесс ХIХ века».Все эти годы трудовая деятельность В.В. Прозорова связана с Саратовским государственным университетом. В 1971 г. – доцент, с 1982 г. – профессор кафедры русской литературы, заведующий созданной им кафедрой истории критики и теории литературы, затем – общего литературоведения и журналистики, декан филологического факультета, факультета филологии и журналистики СГУ, директор Института филологии и журналистики СГУ, с 2010 г. – его научный руководитель, член-корр. Российской академии естественных наук (секция «Российская Энциклопедия»), действительный член Международной академии наук высшей школы.Награждён орденом Почёта, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Заслуженный деятель науки РФ. С 2004 г. – почётный профессор Саратовского государственного университета.Член Союза журналистов России. Награжден Почетным знаком СЖР «За заслуги перед профессиональным сообществом», с его именем связана история профессиональной подготовки по специальности «журналист» в Саратовском государственном университете. В начале 70-х годов были небольшие группы выпускников для СМИ области. Теперь Институт Филологии и журналистики СГУ передает журналистам опыт поколений на основе всемирно признанной саратовской филологической школы.Много лет Валерий Владимирович Прозоров был членом правления Саратовского регионального отделения СЖР, председателем Большого жюри - органа саморегулирования в области досудебного разрешения медийных конфликтов. И всякий раз, когда принимались непростые решения, мы прислушивались к авторитетному мнению Прозорова. Его вердикт звучит, как правило, не как приговор, а пожелание коллегам дойти до признания в профессии без репутационных потерь.В стенах Института, на других дискуссионных площадках мы часто обсуждаем будущее журналистики, нас тревожит снижение профессиональных стандартов. И всякий раз в спорах подтверждается истина: Университет, Институт, уважаемый Валерий Владимирович Прозоров с любовью, добротой и лаской сеют разумное, доброе, вечное, мудрое! За что спасибо!