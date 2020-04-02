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Поздравляем Валерия Владимировича Прозорова с юбилеем!
Актуально, Новости, Главные новости, Поздравления — 28-апреля-2020 — прочитано 46 раз
Поздравляем
Валерия Владимировича Прозорова с юбилеем!
Сегодня саратовские журналисты, от ветеранов до слушателей школы юных журналистов, сердечно поздравляют с 80-летием Валерия Владимировича Прозорова! Для нескольких поколений саратовских журналистов Валерий Владимирович – учитель, мудрый наставник, доброжелательный коллега.
Он родился 29 апреля 1940 года в г. Баку (Азербайджан). В 1962 г. с отличием окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Особенности художественного мышления писателя сатирика: наблюдения над творческим процессом М.Е. Салтыкова-Щедрина», а в 1980 г. в диссертационном совете Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР в Ленинграде – докторскую: «Проблема читателя и русский литературный процесс ХIХ века».
Все эти годы трудовая деятельность В.В. Прозорова связана с Саратовским государственным университетом. В 1971 г. – доцент, с 1982 г. – профессор кафедры русской литературы, заведующий созданной им кафедрой истории критики и теории литературы, затем – общего литературоведения и журналистики, декан филологического факультета, факультета филологии и журналистики СГУ, директор Института филологии и журналистики СГУ, с 2010 г. – его научный руководитель, член-корр. Российской академии естественных наук (секция «Российская Энциклопедия»), действительный член Международной академии наук высшей школы.
Награждён орденом Почёта, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Заслуженный деятель науки РФ. С 2004 г. – почётный профессор Саратовского государственного университета.
Член Союза журналистов России. Награжден Почетным знаком СЖР «За заслуги перед профессиональным сообществом», с его именем связана история профессиональной подготовки по специальности «журналист» в Саратовском государственном университете. В начале 70-х годов были небольшие группы выпускников для СМИ области. Теперь Институт Филологии и журналистики СГУ передает журналистам опыт поколений на основе всемирно признанной саратовской филологической школы.
Много лет Валерий Владимирович Прозоров был членом правления Саратовского регионального отделения СЖР, председателем Большого жюри - органа саморегулирования в области досудебного разрешения медийных конфликтов. И всякий раз, когда принимались непростые решения, мы прислушивались к авторитетному мнению Прозорова. Его вердикт звучит, как правило, не как приговор, а пожелание коллегам дойти до признания в профессии без репутационных потерь.
В стенах Института, на других дискуссионных площадках мы часто обсуждаем будущее журналистики, нас тревожит снижение профессиональных стандартов. И всякий раз в спорах подтверждается истина: Университет, Институт, уважаемый Валерий Владимирович Прозоров с любовью, добротой и лаской сеют разумное, доброе, вечное, мудрое! За что спасибо!
Мы желаем юбиляру крепкого здоровья, творческого вдохновения, счастливого долголетия во всем!
Саратовское региональное отделение СЖР