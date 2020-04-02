Сидоров против Гиммлера Раскрытая тайна ареста Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Книжная полка — 23-апреля-2020 — прочитано 51 раз Сидоров против Гиммлера

Раскрытая тайна ареста



Событие, о котором пойдет рассказ, произошло на тринадцатый день после окончания Великой Отечественной войны советского народа против фашистского нашествия. Число 13 оказалось роковым для одного из самых могущественных и одиозных деятелей гитлеровской Германии – рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Он был схвачен во время тайного вояжа в северо-восточных землях нижней Саксонии. Есть основания полагать, что тем самым была предотвращена новая возможная вспышка только что потушенного военного пожара в Европе.



С именем Гиммлера связаны не только чудовищные преступления, но и самые таинственные страницы истории третьего рейха. Даже сам факт его ареста окутан плотной завесой выдумок и небылиц. Согласно бытующему среди летописцев Второй мировой войны мнению, Гиммлер был задержан частями английской армии. Это ложь. Его поймали советские солдаты, бывшие военнопленные. И имена их известны – саратовец Иван Егорович Сидоров и рязанец Василий Ильич Губарев.



Кому и зачем понадобилось вводить мир в заблуждение? Почему ложь оказалась столь живучей, несмотря на уже опубликованные некоторые документы, призванные восстановить истину? Откуда взялись «детали и подробности», которые якобы подтверждают факт задержания Гиммлера англичанами? Как в действительности всё происходило?



Саратовский журналист Александр Иванович Симонов взялся ответить на эти вопросы. Его книга «Сидоров против Гиммлера» основана на документах из архивов служба государственной безопасности. Кроме того в процессе работы над ним автор прочитал немало книг, журнальных и газетных публикаций о Гиммлере и его последних днях. Здесь и российские, и зарубежные издания. Есть полное представление не только о том, как и при каких обстоятельствах был задержан рейхсфюрер СС, но и о природе последовавших за этим фальсификаций.



Александра Ивановича иногда спрашивают: а так ли уж это важно, кто поймал Гиммлера – русские солдаты или англичане? Главное – поймали! Тем более что через два дня он покончил с собой и ни для кого не представлял больше никакой опасности.



Александр Иванович Симонов, журналист традиционной российской публицистики, на такой вопрос отвечает: «Истина для истории – самое бесценное достояние, а когда она преподносится в исковерканном виде, то это дезориентирует людей, вносит путаницу в умы. Значит, надо её отстаивать. Генрих Гиммлер - один из руководителей фашистской Германии. Он и его подручные разрабатывали и проводили широкомасштабные карательные операции, особенно на оккупированной территории Советского Союза. Поэтому в высшей степени справедливо, что задержали этого палача именно русские солдаты. И знать эту истину надо всем. Нельзя мириться с искажениями исторической правды, а попросту – с подлогом. Надо дорожить прославляющими Родину поступками отцов и дедов!»



Книга А.И. Симонова «Сидоров против Гиммлера» переиздавалась дважды, общим тиражом 3.000 экземпляров. Пять лет назад Саратовское региональное отделение Союза журналистов России пыталось воздать должное заслугам саратовца Ивана Егоровича Сидорова, который жил в доме №2 на ул. Одесской. Неожиданно для нас препятствием для этого стало мнение ветеранской организации Ленинского района : Сидоров был пленен! Да, как и Губарев, будучи тяжело раненым в бою. Но вместе с Губаревым они пленили матерого фашиста Гиммлера, только что освобожденные союзниками.



Этот факт, подтвержденный многочисленными протоколами, рапортами, справками, заставляет нас в канун 75-летия Великой Победы вновь ходатайствовать об установлении мемориальной доски на доме, где жил Сидоров. И о посмертных государственных наградах для них. Никто не забыт, ничто не забыто!



Многие наши друзья теперь имеют возможность прочитать книгу А.И.Симонова «Сидоров против Гиммлера» в электронном виде. Текст и фотографии предоставил сам автор.

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Лидия Златогорская

Событие, о котором пойдет рассказ, произошло на тринадцатый день после окончания Великой Отечественной войны советского народа против фашистского нашествия. Число 13 оказалось роковым для одного из самых могущественных и одиозных деятелей гитлеровской Германии – рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Он был схвачен во время тайного вояжа в северо-восточных землях нижней Саксонии. Есть основания полагать, что тем самым была предотвращена новая возможная вспышка только что потушенного военного пожара в Европе.С именем Гиммлера связаны не только чудовищные преступления, но и самые таинственные страницы истории третьего рейха. Даже сам факт его ареста окутан плотной завесой выдумок и небылиц. Согласно бытующему среди летописцев Второй мировой войны мнению, Гиммлер был задержан частями английской армии. Это ложь. Его поймали советские солдаты, бывшие военнопленные. И имена их известны – саратовец Иван Егорович Сидоров и рязанец Василий Ильич Губарев.Кому и зачем понадобилось вводить мир в заблуждение? Почему ложь оказалась столь живучей, несмотря на уже опубликованные некоторые документы, призванные восстановить истину? Откуда взялись «детали и подробности», которые якобы подтверждают факт задержания Гиммлера англичанами? Как в действительности всё происходило?Саратовский журналист Александр Иванович Симонов взялся ответить на эти вопросы. Его книга «Сидоров против Гиммлера» основана на документах из архивов служба государственной безопасности. Кроме того в процессе работы над ним автор прочитал немало книг, журнальных и газетных публикаций о Гиммлере и его последних днях. Здесь и российские, и зарубежные издания. Есть полное представление не только о том, как и при каких обстоятельствах был задержан рейхсфюрер СС, но и о природе последовавших за этим фальсификаций.Александра Ивановича иногда спрашивают: а так ли уж это важно, кто поймал Гиммлера – русские солдаты или англичане? Главное – поймали! Тем более что через два дня он покончил с собой и ни для кого не представлял больше никакой опасности.Александр Иванович Симонов, журналист традиционной российской публицистики, на такой вопрос отвечает: «Истина для истории – самое бесценное достояние, а когда она преподносится в исковерканном виде, то это дезориентирует людей, вносит путаницу в умы. Значит, надо её отстаивать. Генрих Гиммлер - один из руководителей фашистской Германии. Он и его подручные разрабатывали и проводили широкомасштабные карательные операции, особенно на оккупированной территории Советского Союза. Поэтому в высшей степени справедливо, что задержали этого палача именно русские солдаты. И знать эту истину надо всем. Нельзя мириться с искажениями исторической правды, а попросту – с подлогом. Надо дорожить прославляющими Родину поступками отцов и дедов!»Книга А.И. Симонова «Сидоров против Гиммлера» переиздавалась дважды, общим тиражом 3.000 экземпляров. Пять лет назад Саратовское региональное отделение Союза журналистов России пыталось воздать должное заслугам саратовца Ивана Егоровича Сидорова, который жил в доме №2 на ул. Одесской. Неожиданно для нас препятствием для этого стало мнение ветеранской организации Ленинского района : Сидоров был пленен! Да, как и Губарев, будучи тяжело раненым в бою. Но вместе с Губаревым они пленили матерого фашиста Гиммлера, только что освобожденные союзниками.Этот факт, подтвержденный многочисленными протоколами, рапортами, справками, заставляет нас в канун 75-летия Великой Победы вновь ходатайствовать об установлении мемориальной доски на доме, где жил Сидоров. И о посмертных государственных наградах для них. Никто не забыт, ничто не забыто!Многие наши друзья теперь имеют возможность прочитать книгу А.И.Симонова «Сидоров против Гиммлера» в электронном виде. Текст и фотографии предоставил сам автор.