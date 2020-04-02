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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: Помнить вечно: 75-летие Великой Победы: журналисты откликаются душой и сердцем 17-апреля-2020 — прочитано 2 раз До 75-летия Победы осталось совсем немного времени. Великая Отечественная война и Победа в ней советского народа записаны в генетическом коде практически каждой российской семьи, да и всех ныне независимых До 75-летия Победы осталось совсем немного времени. Великая Отечественная война и Победа в ней советского народа записаны в генетическом коде практически каждой российской семьи, да и всех ныне независимых Подробнее... Все конкурсы! Помнить вечно: 75-летие Великой Победы: журналисты откликаются душой и сердцем Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 17-апреля-2020 — прочитано 33 раз Помнить вечно:

75-летие Великой Победы: журналисты откликаются душой и сердцем



До 75-летия Победы осталось совсем немного времени. Великая Отечественная война и Победа в ней советского народа записаны в генетическом коде практически каждой российской семьи, да и всех ныне независимых стран, некогда объединенных территорией и общей судьбой единой огромной страны.

О том, что никто не забыт, ничто не забыто можно определить по газетным публикациям, которых особенно много в преддверии Дня Победы. Большинство коллег журналистов к освещению темы сохранения памяти о фронтовиках, тружениках тыла подходят ответственно и неформально, пропуская через сердце и душу каждый факт, каждую судьбу тех, кто пережил столь непростое время и был непосредственным участником сражений.

Каждый номер любой из газет Саратовской области сопровождается тематическими рубриками, очерками, воспоминаниями, нередко журналисты становятся инициаторами акций и мероприятий, посвященных Великой Победе. Безусловно, ведущая роль в этом благородном деле принадлежит Саратовской областной газете «Регион 64», где регулярно публикуются очерки о ветеранах, участниках войны под рубрикой «Великая судьба- Великая Победа». Их читают, активно обсуждают.



Но и районные газеты активно включились в этот процесс. Материалы о Великой Отечественной войне сегодня, говоря современным языком, в топе, то есть у общества отмечается запрос на информацию о том времени, о роли советского солдата в победе над фашизмом. А значит, профессиональный и гражданский долг журналистов - продолжать нести людям правду о Великой Отечественной, об огромном вкладе в Победу советского народа.

Показателен пример газеты «Родная земля» Балтайского района. Здесь творчески продумали дизайн предъюбилейных номеров: в оформлении «шапки» глубоко отражена суть Великой Победы – по одну сторону изображена мать, провожающая сына на фронт, по другую – фронтовик в окружении детей, олицетворяющих тех, ради кого сражались и погибали его товарищи. Георгиевская ленточка проходит сквозь военные даты, в правом верхнем углу – «календарь», отсчитывающий количество дней до юбилея Победы. Из номера в номер газета размещает материалы под постоянной рубрикой «Страницы истории – год 1941,42 и т.д.». Публикации рассказывают в основном о земляках. Некоторые из бывших фронтовиков или тружеников тыла еще живы, что особенно ценно: из первых уст журналисты узнают о времени и о конкретной судьбе. Конечно, в такие материалы хочется вчитываться, узнавать всё новые и новые факты, из которых и складывалась победа. Используя архивные материалы, журналисты газеты повествуют и о ситуации того времени в Балтайском районе. Приводим цитаты:

« В колхозах катастрофически не хватало работников. Сев в 1942 году был завершен только в конце ноября. Большинство посевов не взошло, и при выборочном обследовании в апреле 1943 стало ясно, что озимых посевов погибло более 37 процентов». «Ежедневно призывали и отправляли на фронт мужчин, которые несли основную нагрузку во многих отраслях сельского хозяйства. При этом требования к объемам заготовок для колхозов не только не снизились, а даже возросли. Однако, в сельском хозяйстве, наряду с налаженным производством, приходилось осваивать новые культуры, а также производство широкого ассортимента товаров народного потребления». Балтайцы, в основном женщины и старики, выращивали табак, производили мыло, гончарную посуду, перевыполняли план по производству солений, сухофруктов и другой продукции для фронта.

« И еще один интересный факт из того времени. Результаты учета надоев в колхозе «Ленинец»: доярки Щербакова Екатерина, Алмаева Екатерина и Пивоварова Ксения ежедневно от 32 коров получали надой более 200 литров молока. Конечно, по современным меркам меньше 7 литров от коровы - это не показатель. Но я хочу обратить внимание на другой факт, это молоко было надоено вручную нашими без преувеличения героическими бабушками», заключает автор статьи, он же редактор издания Владимир Горелкин.

В другом номере – не менее интересные сведения – о 615-м стрелковом полке, в который были зачислены все прибывшие из сел Барнуковка, Сосновка, Донгуз. Надели солдатские шинели бывшие шоферы и трактористы. Именно на сборах их и застала новость о начале войны. В первых боях погибли 16 сельчан.

Из публикаций читатель узнает, что в Балтайском районе не было ни одной семьи, которой не коснулась бы война. На фронт уходили целыми семьями, отцы и сыновья. В армию ушли 6 братьев Ионовых. Четверо из них погибли, защищая Родину. Щемящая, без художественных изысков, правда о войне разве кого оставит равнодушным?



Под рубрикой «Они сражались за Родину» публикуются очерки и зарисовки о ветеранах войны. Один из них - о старшине артиллерийского расчета Николае Ивановиче Овсянникове из села Донгуз. Как рассказывает автор публикации Т.Сараева, ветеран труда из села Садовка, на фронте он был с августа 1941 года. Сражался на Брянском, Северо-Западном, Центральном, 3-м и 1-м Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в боях под Белевым, Плавском, Старой Руссой, в Курской битве, освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Литвы и Латвии. Особо отличился в боях на западном берегу Вислы 6 января 1945 года в Польше, когда огнем своего орудия подавил три огневые точки противника, уничтожил два станковых пулемета с расчетами и до двадцати гитлеровцев. Своими действиями обеспечил продвижение подразделения вперед. Во время войны был ранен и контужен четыре раза. А после демобилизации жил в родном селе Донгуз. Работал завхозом в школе, директором райпищекомбината, бригадиром на заводе «Большевик». Был награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, двумя орденами Красная Звезда и многими медалями, в том числе медалью «За Отвагу». Николая Ивановича Овсянникова не стало 26 ноября 1996 года. Похоронен он в селе Донгуз. Имя героя присвоено местной школе.

Для молодых солдат он, 40-летний фронтовик, был во всем примером, вспоминал его боевой товарищ Алексей Аникин. В неравном бою с фашистами расчет старшины Овсянникова расстрелял танки противника, а потом, когда из строя вышли все номера орудийного расчета, Овсянников в одиночку продолжил вести огонь, подбив «Тигра». Если бы не эта публикация в газете, многие сельчане, возможно, так и не узнали бы о героическом прошлом своего земляка. Известно, ветераны Великой Отечественной зачастую не любили о ней вспоминать, война есть война…

Палитру публикаций о войне дополняют подборки материалов из школьных музеев, например, из сел Барнуковка, Царевщина, Столыпино.



Особенно тяжело переживали трудные военные годы дети. Вот что в одной из публикаций рассказал о событиях тех лет Виктор Иванович Медвигин, в прошлом главный инженер, а затем секретарь парткома колхоза «Заветы Ильича»:



«Помню, в детстве в с.Донгуз мы с братом каждодневно общались с многоликой ватагой полуголодных сверстников, отцы которых погибли на фронте или вернулись домой инвалидами. В большинстве семей ребятишек было, как в поговорке, «семеро по лавкам». Прокормить и собрать в школу всех их для вдов и инвалидов являлось большой проблемой. Осенью на школьную линейку приходило более 400 мальчишек и девчонок, а зимой это количество резко сокращалось. Причина была простой - нехватка одежды и обуви. Одной парой валенок приходилось пользоваться по очереди нескольким ребятишкам в семье. Поэтому зимой многие бросали учиться, а на следующий год шли в тот же класс. Жили дружно. Старшие опекали младших, брали их с собой на рыбалку, показывали поляны с лесной земляникой, учили собирать грибы. Как только сходил снег, большими компаниями отправлялись на поиски дикого чеснока, который матери добавляли в пирожки. Чтобы прокормить детей и не умереть с голоду самим, жители Донгуза и других окрестных сел и деревень в военные и послевоенные годы пекли лепешки из толченых желудей и цветков клевера, варили «затируху» из крахмала мерзлой картошки. Любовь к матерям, желание как-то облегчить их изнурительный труд в колхозе и дома, рождали у нас стремление помогать им во всем. На детских плечах лежали заботы о копке огорода, посадке и прополке картофеля, заготовке сена для коров и дров на топку печки зимой. Война заставила наше поколение рано повзрослеть, познать тяжелый крестьянский труд, воочию ощутить силу взаимовыручки. Мы собирали желуди, заготавливали дрова. Примерно с шестого класса мы уже активно участвовали в колхозных работах».

Уважаемые коллеги! Редакция газеты «Родная земля» Балтайского района – одна из первых среди районных газет заявила о желании участвовать в конкурсе журналистского мастерства, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Помнить вечно!» Мы знаем, что у каждой редакции есть свой портфель замечательных зарисовок, очерков, интервью, репортажей, корреспонденций, посвященных героям войны и труженикам тыла.

Пожалуйста, присылайте.

Условия конкурса размещены здесь http://sarunion.ru/actual/main-news/2497-zhurnalistov-priglashayut-k-uchastiyu-v-konkurse-pomnit-vechno.html До 75-летия Победы осталось совсем немного времени. Великая Отечественная война и Победа в ней советского народа записаны в генетическом коде практически каждой российской семьи, да и всех ныне независимых стран, некогда объединенных территорией и общей судьбой единой огромной страны.О том, что никто не забыт, ничто не забыто можно определить по газетным публикациям, которых особенно много в преддверии Дня Победы. Большинство коллег журналистов к освещению темы сохранения памяти о фронтовиках, тружениках тыла подходят ответственно и неформально, пропуская через сердце и душу каждый факт, каждую судьбу тех, кто пережил столь непростое время и был непосредственным участником сражений.Каждый номер любой из газет Саратовской области сопровождается тематическими рубриками, очерками, воспоминаниями, нередко журналисты становятся инициаторами акций и мероприятий, посвященных Великой Победе. Безусловно, ведущая роль в этом благородном деле принадлежит Саратовской областной газете «Регион 64», где регулярно публикуются очерки о ветеранах, участниках войны под рубрикой «Великая судьба- Великая Победа». Их читают, активно обсуждают.Но и районные газеты активно включились в этот процесс. Материалы о Великой Отечественной войне сегодня, говоря современным языком, в топе, то есть у общества отмечается запрос на информацию о том времени, о роли советского солдата в победе над фашизмом. А значит, профессиональный и гражданский долг журналистов - продолжать нести людям правду о Великой Отечественной, об огромном вкладе в Победу советского народа.Показателен пример газеты «Родная земля» Балтайского района. Здесь творчески продумали дизайн предъюбилейных номеров: в оформлении «шапки» глубоко отражена суть Великой Победы – по одну сторону изображена мать, провожающая сына на фронт, по другую – фронтовик в окружении детей, олицетворяющих тех, ради кого сражались и погибали его товарищи. Георгиевская ленточка проходит сквозь военные даты, в правом верхнем углу – «календарь», отсчитывающий количество дней до юбилея Победы. Из номера в номер газета размещает материалы под постоянной рубрикой «Страницы истории – год 1941,42 и т.д.». Публикации рассказывают в основном о земляках. Некоторые из бывших фронтовиков или тружеников тыла еще живы, что особенно ценно: из первых уст журналисты узнают о времени и о конкретной судьбе. Конечно, в такие материалы хочется вчитываться, узнавать всё новые и новые факты, из которых и складывалась победа. Используя архивные материалы, журналисты газеты повествуют и о ситуации того времени в Балтайском районе. Приводим цитаты:« В колхозах катастрофически не хватало работников. Сев в 1942 году был завершен только в конце ноября. Большинство посевов не взошло, и при выборочном обследовании в апреле 1943 стало ясно, что озимых посевов погибло более 37 процентов». «Ежедневно призывали и отправляли на фронт мужчин, которые несли основную нагрузку во многих отраслях сельского хозяйства. При этом требования к объемам заготовок для колхозов не только не снизились, а даже возросли. Однако, в сельском хозяйстве, наряду с налаженным производством, приходилось осваивать новые культуры, а также производство широкого ассортимента товаров народного потребления». Балтайцы, в основном женщины и старики, выращивали табак, производили мыло, гончарную посуду, перевыполняли план по производству солений, сухофруктов и другой продукции для фронта.« И еще один интересный факт из того времени. Результаты учета надоев в колхозе «Ленинец»: доярки Щербакова Екатерина, Алмаева Екатерина и Пивоварова Ксения ежедневно от 32 коров получали надой более 200 литров молока. Конечно, по современным меркам меньше 7 литров от коровы - это не показатель. Но я хочу обратить внимание на другой факт, это молоко было надоено вручную нашими без преувеличения героическими бабушками», заключает автор статьи, он же редактор издания Владимир Горелкин.В другом номере – не менее интересные сведения – о 615-м стрелковом полке, в который были зачислены все прибывшие из сел Барнуковка, Сосновка, Донгуз. Надели солдатские шинели бывшие шоферы и трактористы. Именно на сборах их и застала новость о начале войны. В первых боях погибли 16 сельчан.Из публикаций читатель узнает, что в Балтайском районе не было ни одной семьи, которой не коснулась бы война. На фронт уходили целыми семьями, отцы и сыновья. В армию ушли 6 братьев Ионовых. Четверо из них погибли, защищая Родину. Щемящая, без художественных изысков, правда о войне разве кого оставит равнодушным?Под рубрикой «Они сражались за Родину» публикуются очерки и зарисовки о ветеранах войны. Один из них - о старшине артиллерийского расчета Николае Ивановиче Овсянникове из села Донгуз. Как рассказывает автор публикации Т.Сараева, ветеран труда из села Садовка, на фронте он был с августа 1941 года. Сражался на Брянском, Северо-Западном, Центральном, 3-м и 1-м Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в боях под Белевым, Плавском, Старой Руссой, в Курской битве, освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Литвы и Латвии. Особо отличился в боях на западном берегу Вислы 6 января 1945 года в Польше, когда огнем своего орудия подавил три огневые точки противника, уничтожил два станковых пулемета с расчетами и до двадцати гитлеровцев. Своими действиями обеспечил продвижение подразделения вперед. Во время войны был ранен и контужен четыре раза. А после демобилизации жил в родном селе Донгуз. Работал завхозом в школе, директором райпищекомбината, бригадиром на заводе «Большевик». Был награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, двумя орденами Красная Звезда и многими медалями, в том числе медалью «За Отвагу». Николая Ивановича Овсянникова не стало 26 ноября 1996 года. Похоронен он в селе Донгуз. Имя героя присвоено местной школе.Для молодых солдат он, 40-летний фронтовик, был во всем примером, вспоминал его боевой товарищ Алексей Аникин. В неравном бою с фашистами расчет старшины Овсянникова расстрелял танки противника, а потом, когда из строя вышли все номера орудийного расчета, Овсянников в одиночку продолжил вести огонь, подбив «Тигра». Если бы не эта публикация в газете, многие сельчане, возможно, так и не узнали бы о героическом прошлом своего земляка. Известно, ветераны Великой Отечественной зачастую не любили о ней вспоминать, война есть война…Палитру публикаций о войне дополняют подборки материалов из школьных музеев, например, из сел Барнуковка, Царевщина, Столыпино.Особенно тяжело переживали трудные военные годы дети. Вот что в одной из публикаций рассказал о событиях тех лет Виктор Иванович Медвигин, в прошлом главный инженер, а затем секретарь парткома колхоза «Заветы Ильича»:«Помню, в детстве в с.Донгуз мы с братом каждодневно общались с многоликой ватагой полуголодных сверстников, отцы которых погибли на фронте или вернулись домой инвалидами. В большинстве семей ребятишек было, как в поговорке, «семеро по лавкам». Прокормить и собрать в школу всех их для вдов и инвалидов являлось большой проблемой. Осенью на школьную линейку приходило более 400 мальчишек и девчонок, а зимой это количество резко сокращалось. Причина была простой - нехватка одежды и обуви. Одной парой валенок приходилось пользоваться по очереди нескольким ребятишкам в семье. Поэтому зимой многие бросали учиться, а на следующий год шли в тот же класс. Жили дружно. Старшие опекали младших, брали их с собой на рыбалку, показывали поляны с лесной земляникой, учили собирать грибы. Как только сходил снег, большими компаниями отправлялись на поиски дикого чеснока, который матери добавляли в пирожки. Чтобы прокормить детей и не умереть с голоду самим, жители Донгуза и других окрестных сел и деревень в военные и послевоенные годы пекли лепешки из толченых желудей и цветков клевера, варили «затируху» из крахмала мерзлой картошки. Любовь к матерям, желание как-то облегчить их изнурительный труд в колхозе и дома, рождали у нас стремление помогать им во всем. На детских плечах лежали заботы о копке огорода, посадке и прополке картофеля, заготовке сена для коров и дров на топку печки зимой. Война заставила наше поколение рано повзрослеть, познать тяжелый крестьянский труд, воочию ощутить силу взаимовыручки. Мы собирали желуди, заготавливали дрова. Примерно с шестого класса мы уже активно участвовали в колхозных работах».Уважаемые коллеги! Редакция газеты «Родная земля» Балтайского района – одна из первых среди районных газет заявила о желании участвовать в конкурсе журналистского мастерства, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Помнить вечно!» Мы знаем, что у каждой редакции есть свой портфель замечательных зарисовок, очерков, интервью, репортажей, корреспонденций, посвященных героям войны и труженикам тыла.