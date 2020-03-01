Начинаем работу над новыми проектами! Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Проекты — 27-марта-2020 — прочитано 58 раз Начинаем работу над новыми проектами!



Дорогие коллеги! Многие из нас уже работают дистанционно, не прекращая выпускать новости, разъяснения, советы для нашей аудитории, требуя ответов на насущные вопросы. Ни одно СМИ не объявило о приостановке работы, показывая таким образом свою ответственность, собранность, умение работать в непривычных сложных условиях. Большая нагрузка лежит на журналистах, фоторепортерах, и они с ней справляются. Спасибо и гордимся!



Так же дистанционно с 1 апреля мы начнем принимать проекты от редакций, которые решили участвовать в конкурсе социальных проектов на получение гранта на их реализацию. Напоминаю о том, что Саратовское региональное отделение является оператором конкурса. Положение о конкурсе опубликовано 5 марта 2020 на сайте



Просим коллег, у которых проекты уже подготовлены и реализуются, не медлить с их отправкой.



Желаем всем нам хороших новостей и благоприятных условий для реализации творческих планов!



Лидия Златогорская,



Председатель



Саратовского регионального отделения



Союза журналистов России Дорогие коллеги! Многие из нас уже работают дистанционно, не прекращая выпускать новости, разъяснения, советы для нашей аудитории, требуя ответов на насущные вопросы. Ни одно СМИ не объявило о приостановке работы, показывая таким образом свою ответственность, собранность, умение работать в непривычных сложных условиях. Большая нагрузка лежит на журналистах, фоторепортерах, и они с ней справляются. Спасибо и гордимся!Так же дистанционно с 1 апреля мы начнем принимать проекты от редакций, которые решили участвовать в конкурсе социальных проектов на получение гранта на их реализацию. Напоминаю о том, что Саратовское региональное отделение является оператором конкурса. Положение о конкурсе опубликовано 5 марта 2020 на сайте http://sarunion.ru/actual/news/2593-polozhenie.html . В заявке надо заполнить ответы на все вопросы , перечисленные в Положении, и прислать ее вместе с пакетом документов на электронный адрес конкурса, указанный в Положении. С 1 апреля 2020 года начинаем принимать ваши заявки. Завершится прием заявок 10 апреля 2020. К оценке проектов приступит Экспертный Совет. Итоги будут подведены не позднее 20 апреля 2020 года.Просим коллег, у которых проекты уже подготовлены и реализуются, не медлить с их отправкой.