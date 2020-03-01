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Николай Михайлович Румянцев

(10.10.1918 - 8.01.19970)















































Фото 1942 года



Эта история началась и прояснилась именно в 2020 году – к 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Хотя, честно говоря, я удивляюсь, почему раньше моим коллегам не пришла в голову мысль поинтересоваться: а кто же автор саратовского «бестселлера на все времена» – фундаментальной книги (522 страницы!) «Люди легендарного подвига»?

Кто он – Николай Михайлович Румянцев, полковник в отставке, член Союза журналистов СССР, собравший сведения о 280 Героях Советского Союза? Причём 240 из них являлись уроженцами Саратовской области, а 40 были связаны с длительным проживанием здесь. Как же отбирался материал, какое время потребовалось для того, чтобы всё собрать воедино? На основе чего, прежде всего, формировалась такая полномасштабная книга? Был ли это заказ – партийных органов, местного Союза журналистов или писательской организации? Или создавался труд исключительно по личной инициативе?

Подключались, наверное, и военкоматы, а также родственники героев, их потомки. Значит, была переписка с ними. Ведь объём информации в книге поистине огромный! Прослеживается даже послевоенная судьба людей, носивших на груди высший знак отличия государства, победившего фашизм, – Золотую Звезду. А это, согласитесь, чрезвычайно кропотливая и длительная исследовательская работа. На момент появления книги Н.М. Румянцева «Люди легендарного подвига», многие из её героев были живы, продолжая служить Родине…

Книга, изданная Приволжском книжным издательством в 1968 году, является настольной (справочной!) у краеведов, библиотекарей, историков и архивистов – причём не только в юбилейные годы, когда с особой силой осознаётся подвиг народа в Великой Отечественной войне. Краткое же описание биографий и подвигов конкретных людей, ставших Героями Советского Союза – безусловно, в поле внимания тех, для кого это важно, существенно, можно сказать – навсегда. Особенно, если учесть, что очерки Николая Румянцева посвящены нашим землякам – кто жил, работал, призывался на фронт из родных мест, кто, совершив подвиг, уцелел и вернулся домой или навечно остался на поле боя, где бы это поле ни находилось. Одно ясно: это поле ратное, а люди эти – слава и гордость народа, России, земли Саратовской.

На некоторые вопросы о том, как книга создавалась, какими источниками пользовался автор, можно найти краткие ответы в её предисловии «О великом и вечном». Эта статья, кстати, не подписана – возможно, её тоже писал Николай Михайлович Румянцев. Он блестяще справился с поставленной задачей, но сам остался в тени.

Так что же известно о нём самом? Каким образом он был связан с Саратовом, кем был, если жил и работал в нашем городе? Когда, в какое время?..

Найти эту информацию в Саратове оказалось просто невозможно. Куда бы я ни обращалась, ответ был один: неизвестно. И я задумалась: почему? Как воздать должное этому человеку, который, скорее всего, и сам был участником великих судьбоносных событий в истории нашей Родины?

На помощь пришёл «великий и могучий Гугл», как теперь иногда называют безбрежные просторы интернета, из которого, однако, не всё можно «выудить», не всё принять на веру. Самым правильным было – попытаться найти тех, кто хорошо знал и знает автора книги.

Мне помогли коллеги из Пушкинской библиотеки, заинтересовавшиеся перспективой провести видеомост с потомками Героев Советского Союза, о которых рассказано в книге «Люди легендарного подвига». Библиотекари вышли на страничку сайта «Бессмертного полка» в надежде найти информацию о Николае Румянцеве. И оказалось так, как мы и предполагали: всё нашлось! Это была настоящая удача. И большая радость, конечно.

Уже позже неравнодушные люди из «Бессмертного полка» сообщили мне контакты родственников, проживающих в Санкт-Петербурге. Мне ведь было легко объяснить свой непраздный интерес в поиске человека…

Итак, поначалу мы располагали такой информацией:

«Наш папа, дедушка и прадедушка, Румянцев Николай Михайлович родился в октябре 1918 г. Кадровый военный, начал воевать задолго до начала Великой Отечественной: в 1939 г. он уже участвовал в боевых действиях на реке Халхин-Гол, служил в Советской Группе войск в Монголии. В годы Великой Отечественной войны - командир батареи, дивизиона, артиллерийского полка, командующий артиллерией стрелковой дивизии.

Участвовал в сражениях под Москвой, Ржевом, в Крыму, Белоруссии, Польше, Германии. Был награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и медалями.



В 1956 г. в возрасте 38 лет после инфаркта вышел в отставку в звании полковника и посвятил себя военной истории. Был членом Союза журналистов СССР.

Является автором книг: «Победа Советской Армии в Заполярье» (1955), «Разгром врага в Заполярье» (1963), «Люди легендарного подвига», «Капитан Антонио» (1979), «Красные лампасы» (1980), "Герои Халхин-Гола"(1989), "На Халхин-Голе" (воспоминания ленинградцев-участников боев в районе реки Халхин-Гол в 1939 году) и др.

Мы, дочь Румянцева Тамара Николаевна, внук Румянцев Вадим и правнучка Румянцева Карина гордимся своим отцом, дедом и прадедом. Ведь он был одним из тех, кто вложил свою немалую лепту в Великое дело Победы и мира во всем мире!».

Эти сведения относилась к 2015 году. Оставалось только прояснить некоторые существенные детали в судьбе Николая Михайловича Румянцева (1918–1997). В этом мне помогла активная переписка с Вадимом Юрьевичем Румянцевым.

27 февраля 2020 года по электронной почте я получила письмо из Санкт-Петербурга. И вот что смогла уточнить.

Родился Н.М. Румянцев 10 октября в деревне Коростели Молвитинского района (с 1938 г. –Сусанински район) Костромской губернии в многодетной семье крестьянина. У Николая было две сестры и три брата.

Учился он в Пензенском артиллерийском училище. В двадцать один год попал на свою первую войну. И уже первое ранение в сентябре 1939 года получил в ходе боевых действиях на Дальнем Востоке в районе реки Халхин-Гол – в результате локального конфликта между СССР и Японией весной-осенью этого года.

С начала Великой Отечественной войны артиллерист Н. Румянцев на Западном фронте. Впоследствии Николай Михайлович будет принимать участие в боях в составе подразделений Степного, Южного, 4-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусского фронтов... 9 мая 1945 года встретил в поверженной Германии командиром артиллерийского полка.

Член ВКП(б) с 1941 года. Несколько раз был на грани смерти – настолько тяжёлые ранения имел в результате боевых операций. Одно из них, 12 сентября 1942 года, надолго вывело его из строя. Это было тяжёлое осколочное ранение левой голени с переломом костей. Все сведения об этом – как и о дальнейшем прохождении службы – содержатся в военном билете Н.М. Румянцева, копией которого теперь мы располагаем.

После войны он продолжил воинскую службу, заочно окончил Военную Академию имени М В. Фрунзе в Москве. А после демобилизации из армии в марте 1955 года приехал в Саратов, стал старшим преподавателем кафедры военной подготовки Саратовского государственного университета. В семье у Николая Михайловича и Марии Григорьевны Румянцевых к тому времени подрастала дочь Тамара. Как сообщил мне сын Тамары Николаевны, его мама, родившаяся в Воронеже, окончила в Саратове школу и факультет иностранных языков пединститута. Она доцент, кандидат филологических наук, и сегодня преподаёт немецкий язык в Санкт-Петербургском институте культуры. В город на Неве семья Румянцевых перебралась в середине 1970-х годов.

По словам Вадима Юрьевича Румянцева, его дед ещё до войны начал проявлять интерес к журналистике, а после демобилизации из армии в 1956 стал этим заниматься на регулярной основе. Многие из вышеперечисленных книг Н.М. Румянцева увидели свет в Саратове. Но для нас, саратовцев, имя этого замечательного подвижника навсегда будет связано с созданием одной книги – «Люди легендарного подвига», подписанной к печати 14.07. 1968 года и вышедшей тиражом 35000 экземпляров.



































Книга Н.М. Румянцева «Люди легендарного подвига»



Сам Вадим Юрьевич – кандидат экономических наук, работает в одной из страховых компаний Санкт-Петербурга. В его семье дочь Карина, студентка Военно-медицинской академии, и сын Илья, школьник. Так что румянцевская ветвь продолжается, это важно.













































Фото 1978 года



… Трудно представить, что такие люди, как Николай Румянцев сидел без дела, будучи в преклонном возрасте. В начале 1980-х годов он создал и бессменно руководил Советом ветеранов – воинов-интернационалистов Халхин-Гола. При его непосредственном участии в ленинградских школах были открыты два музея – памяти участников боев на Халхин-Голе и советско-монгольской дружбы.

Член Союза журналистов, инвалид Великой Отечественной войны, полковник в отставке Н.М. Румянцев продолжал писать книги, статьи, воспоминания. Список их внушителен. Но вот две рукописи автора остались неопубликованными. Может быть, саратовцам в знак благодарности надо подумать об издании этих книг именно в нашем городе? Тематика их заинтересовала бы многих. Одна рукопись – воспоминания о военной молодости на Дальнем Востоке, а вторая – это очерки об истории дружбы и сотрудничества советских и американских лётчиков в Арктике.

Не стало Николая Михайловича Румянцева 8 января 1997 года. Он похоронен на Красненьком кладбище в Санкт Петербурге. Светлая ему память.

Маргарита Шашкина,

гл. архивист Государственного архива Саратовской области.



Об авторе



Шашкина Маргарита Николаевна

С 2015 года по настоящее время – главный архивист Государственного архива Саратовской области. Работает в отделе публикаций и использования документов.

Выпускница Саратовского государственного университета. По первому образованию – химик. В журналистике − с перестроечного времени. Делала звуковые материалы для Всесоюзной редакции радиостанции «Юность», трудилась во Владивостоке в Приморском телерадиокомитете, работала в Таллине в русской редакции Эстонского радио.

Последние 25 лет живёт и работает в Саратове.

Автор многочисленных публикаций как в местных и центральных СМИ, так и в научных сборниках. Несколько лет плодотворно работала в отделе информации Саратовского государственного аграрного университета (СГАУ) имени Н. И. Вавилова. Как редактор вузовской газеты «Вавиловец» вывела её на качественно новый уровень.

Принимала активное участие в подготовке и проведении 100-летнего юбилея СГАУ. Книга М. Н. Шашкиной «Директора и ректоры саратовских аграрных вузов: 1913–2013», была удостоена диплома лауреата Всероссийской выставки РАСХН «Золотой фонд отечественной науки».

Особая тема в профессиональной деятельности М. Н. Шашкиной связана с сохранением и развитием научного наследия Николая Ивановича Вавилова. Её личный вклад неоднократно отмечал сын учёного Юрий Николаевич Вавилов (1928–2018).

Специфика работы в Государственном архиве позволила журналистке выйти на новые темы, связанные с историей губернии, области, родного Саратова. Она много публикуется, в том числе в профессиональных историко-архивных изданиях. Чаще всего в поле её зрения – человек и его судьба на фоне исторической эпохи и повседневности.

Героями публикаций статей Маргариты Шашкиной неоднократно становились участники Великой Отечественной войны. С защитниками Родины и их потомками она поддерживала и продолжает поддерживать дружеские отношения.

Член Союза журналистов России. Эта история началась и прояснилась именно в 2020 году – к 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Хотя, честно говоря, я удивляюсь, почему раньше моим коллегам не пришла в голову мысль поинтересоваться: а кто же автор саратовского «бестселлера на все времена» – фундаментальной книги (522 страницы!) «Люди легендарного подвига»?Кто он – Николай Михайлович Румянцев, полковник в отставке, член Союза журналистов СССР, собравший сведения о 280 Героях Советского Союза? Причём 240 из них являлись уроженцами Саратовской области, а 40 были связаны с длительным проживанием здесь. Как же отбирался материал, какое время потребовалось для того, чтобы всё собрать воедино? На основе чего, прежде всего, формировалась такая полномасштабная книга? Был ли это заказ – партийных органов, местного Союза журналистов или писательской организации? Или создавался труд исключительно по личной инициативе?Подключались, наверное, и военкоматы, а также родственники героев, их потомки. Значит, была переписка с ними. Ведь объём информации в книге поистине огромный! Прослеживается даже послевоенная судьба людей, носивших на груди высший знак отличия государства, победившего фашизм, – Золотую Звезду. А это, согласитесь, чрезвычайно кропотливая и длительная исследовательская работа. На момент появления книги Н.М. Румянцева «Люди легендарного подвига», многие из её героев были живы, продолжая служить Родине…Книга, изданная Приволжском книжным издательством в 1968 году, является настольной (справочной!) у краеведов, библиотекарей, историков и архивистов – причём не только в юбилейные годы, когда с особой силой осознаётся подвиг народа в Великой Отечественной войне. Краткое же описание биографий и подвигов конкретных людей, ставших Героями Советского Союза – безусловно, в поле внимания тех, для кого это важно, существенно, можно сказать – навсегда. Особенно, если учесть, что очерки Николая Румянцева посвящены нашим землякам – кто жил, работал, призывался на фронт из родных мест, кто, совершив подвиг, уцелел и вернулся домой или навечно остался на поле боя, где бы это поле ни находилось. Одно ясно: это поле ратное, а люди эти – слава и гордость народа, России, земли Саратовской.На некоторые вопросы о том, как книга создавалась, какими источниками пользовался автор, можно найти краткие ответы в её предисловии «О великом и вечном». Эта статья, кстати, не подписана – возможно, её тоже писал Николай Михайлович Румянцев. Он блестяще справился с поставленной задачей, но сам остался в тени.Так что же известно о нём самом? Каким образом он был связан с Саратовом, кем был, если жил и работал в нашем городе? Когда, в какое время?..Найти эту информацию в Саратове оказалось просто невозможно. Куда бы я ни обращалась, ответ был один: неизвестно. И я задумалась: почему? Как воздать должное этому человеку, который, скорее всего, и сам был участником великих судьбоносных событий в истории нашей Родины?На помощь пришёл «великий и могучий Гугл», как теперь иногда называют безбрежные просторы интернета, из которого, однако, не всё можно «выудить», не всё принять на веру. Самым правильным было – попытаться найти тех, кто хорошо знал и знает автора книги.Мне помогли коллеги из Пушкинской библиотеки, заинтересовавшиеся перспективой провести видеомост с потомками Героев Советского Союза, о которых рассказано в книге «Люди легендарного подвига». Библиотекари вышли на страничку сайта «Бессмертного полка» в надежде найти информацию о Николае Румянцеве. И оказалось так, как мы и предполагали: всё нашлось! Это была настоящая удача. И большая радость, конечно.Уже позже неравнодушные люди из «Бессмертного полка» сообщили мне контакты родственников, проживающих в Санкт-Петербурге. Мне ведь было легко объяснить свой непраздный интерес в поиске человека…Итак, поначалу мы располагали такой информацией:«Наш папа, дедушка и прадедушка, Румянцев Николай Михайлович родился в октябре 1918 г. Кадровый военный, начал воевать задолго до начала Великой Отечественной: в 1939 г. он уже участвовал в боевых действиях на реке Халхин-Гол, служил в Советской Группе войск в Монголии. В годы Великой Отечественной войны - командир батареи, дивизиона, артиллерийского полка, командующий артиллерией стрелковой дивизии.Участвовал в сражениях под Москвой, Ржевом, в Крыму, Белоруссии, Польше, Германии. Был награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и медалями.В 1956 г. в возрасте 38 лет после инфаркта вышел в отставку в звании полковника и посвятил себя военной истории. Был членом Союза журналистов СССР.Является автором книг: «Победа Советской Армии в Заполярье» (1955), «Разгром врага в Заполярье» (1963), «Люди легендарного подвига», «Капитан Антонио» (1979), «Красные лампасы» (1980), "Герои Халхин-Гола"(1989), "На Халхин-Голе" (воспоминания ленинградцев-участников боев в районе реки Халхин-Гол в 1939 году) и др.Мы, дочь Румянцева Тамара Николаевна, внук Румянцев Вадим и правнучка Румянцева Карина гордимся своим отцом, дедом и прадедом. Ведь он был одним из тех, кто вложил свою немалую лепту в Великое дело Победы и мира во всем мире!».Эти сведения относилась к 2015 году. Оставалось только прояснить некоторые существенные детали в судьбе Николая Михайловича Румянцева (1918–1997). В этом мне помогла активная переписка с Вадимом Юрьевичем Румянцевым.27 февраля 2020 года по электронной почте я получила письмо из Санкт-Петербурга. И вот что смогла уточнить.Родился Н.М. Румянцев 10 октября в деревне Коростели Молвитинского района (с 1938 г. –Сусанински район) Костромской губернии в многодетной семье крестьянина. У Николая было две сестры и три брата.Учился он в Пензенском артиллерийском училище. В двадцать один год попал на свою первую войну. И уже первое ранение в сентябре 1939 года получил в ходе боевых действиях на Дальнем Востоке в районе реки Халхин-Гол – в результате локального конфликта между СССР и Японией весной-осенью этого года.С начала Великой Отечественной войны артиллерист Н. Румянцев на Западном фронте. Впоследствии Николай Михайлович будет принимать участие в боях в составе подразделений Степного, Южного, 4-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусского фронтов... 9 мая 1945 года встретил в поверженной Германии командиром артиллерийского полка.Член ВКП(б) с 1941 года. Несколько раз был на грани смерти – настолько тяжёлые ранения имел в результате боевых операций. Одно из них, 12 сентября 1942 года, надолго вывело его из строя. Это было тяжёлое осколочное ранение левой голени с переломом костей. Все сведения об этом – как и о дальнейшем прохождении службы – содержатся в военном билете Н.М. Румянцева, копией которого теперь мы располагаем.После войны он продолжил воинскую службу, заочно окончил Военную Академию имени М В. Фрунзе в Москве. А после демобилизации из армии в марте 1955 года приехал в Саратов, стал старшим преподавателем кафедры военной подготовки Саратовского государственного университета. В семье у Николая Михайловича и Марии Григорьевны Румянцевых к тому времени подрастала дочь Тамара. Как сообщил мне сын Тамары Николаевны, его мама, родившаяся в Воронеже, окончила в Саратове школу и факультет иностранных языков пединститута. Она доцент, кандидат филологических наук, и сегодня преподаёт немецкий язык в Санкт-Петербургском институте культуры. В город на Неве семья Румянцевых перебралась в середине 1970-х годов.По словам Вадима Юрьевича Румянцева, его дед ещё до войны начал проявлять интерес к журналистике, а после демобилизации из армии в 1956 стал этим заниматься на регулярной основе. Многие из вышеперечисленных книг Н.М. Румянцева увидели свет в Саратове. Но для нас, саратовцев, имя этого замечательного подвижника навсегда будет связано с созданием одной книги – «Люди легендарного подвига», подписанной к печати 14.07. 1968 года и вышедшей тиражом 35000 экземпляров.Сам Вадим Юрьевич – кандидат экономических наук, работает в одной из страховых компаний Санкт-Петербурга. В его семье дочь Карина, студентка Военно-медицинской академии, и сын Илья, школьник. Так что румянцевская ветвь продолжается, это важно.… Трудно представить, что такие люди, как Николай Румянцев сидел без дела, будучи в преклонном возрасте. В начале 1980-х годов он создал и бессменно руководил Советом ветеранов – воинов-интернационалистов Халхин-Гола. При его непосредственном участии в ленинградских школах были открыты два музея – памяти участников боев на Халхин-Голе и советско-монгольской дружбы.Член Союза журналистов, инвалид Великой Отечественной войны, полковник в отставке Н.М. Румянцев продолжал писать книги, статьи, воспоминания. Список их внушителен. Но вот две рукописи автора остались неопубликованными. Может быть, саратовцам в знак благодарности надо подумать об издании этих книг именно в нашем городе? Тематика их заинтересовала бы многих. Одна рукопись – воспоминания о военной молодости на Дальнем Востоке, а вторая – это очерки об истории дружбы и сотрудничества советских и американских лётчиков в Арктике.Не стало Николая Михайловича Румянцева 8 января 1997 года. Он похоронен на Красненьком кладбище в Санкт Петербурге. Светлая ему память.Шашкина Маргарита НиколаевнаС 2015 года по настоящее время – главный архивист Государственного архива Саратовской области. Работает в отделе публикаций и использования документов.Выпускница Саратовского государственного университета. По первому образованию – химик. В журналистике − с перестроечного времени. Делала звуковые материалы для Всесоюзной редакции радиостанции «Юность», трудилась во Владивостоке в Приморском телерадиокомитете, работала в Таллине в русской редакции Эстонского радио.Последние 25 лет живёт и работает в Саратове.Автор многочисленных публикаций как в местных и центральных СМИ, так и в научных сборниках. Несколько лет плодотворно работала в отделе информации Саратовского государственного аграрного университета (СГАУ) имени Н. И. Вавилова. Как редактор вузовской газеты «Вавиловец» вывела её на качественно новый уровень.Принимала активное участие в подготовке и проведении 100-летнего юбилея СГАУ. Книга М. Н. Шашкиной «Директора и ректоры саратовских аграрных вузов: 1913–2013», была удостоена диплома лауреата Всероссийской выставки РАСХН «Золотой фонд отечественной науки».Особая тема в профессиональной деятельности М. Н. Шашкиной связана с сохранением и развитием научного наследия Николая Ивановича Вавилова. Её личный вклад неоднократно отмечал сын учёного Юрий Николаевич Вавилов (1928–2018).Специфика работы в Государственном архиве позволила журналистке выйти на новые темы, связанные с историей губернии, области, родного Саратова. Она много публикуется, в том числе в профессиональных историко-архивных изданиях. Чаще всего в поле её зрения – человек и его судьба на фоне исторической эпохи и повседневности.Героями публикаций статей Маргариты Шашкиной неоднократно становились участники Великой Отечественной войны. С защитниками Родины и их потомками она поддерживала и продолжает поддерживать дружеские отношения.