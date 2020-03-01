Союз журналистов России
Саратовское отделение

Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
 
Популярные новости:
И штык, и перо журналиста...
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. » Читать...
Депутаты - стримеры против социально значимой информаци ...
Новости, Главные новости, Обратите внимание » Читать...
В Вольск съехались журналисты со всей области, чтобы об ...
Новости, Главные новости » Читать...
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Партнеры:
RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста

Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
ПОЛОЖЕНИЕ
5-марта-2020 — прочитано 93 раз
ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» на предоставление грантов на размещение социально значимой информации в средствах Подробнее...
Все конкурсы!

Саратовский журналист, фронтовик, орденоносец Аркадий Богатырёв стал Заслуженным журналистом России.

Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления — 12-марта-2020 — прочитано 40 раз
Саратовский журналист, фронтовик, орденоносец Аркадий Богатырёв стал Заслуженным журналистом России.

Поздравляем!

В этом году Аркадию Александровичу Богатырёву исполнится 95 лет. Фронтовик, награждённый орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», множеством наград за добросовестный труд – он и сейчас остается в строю, несмотря на годы. Из 70 лет трудового стажа более 30 связаны с журналистикой. В профессии он более всего ценит ответственность за слово, которое защищает, объединяет, лечит.

Возглавляя областной Совет ветеранов-журналистики при Саратовском региональном отделении, он занимается вопросами социальной поддержки ветеранов-журналистов, проявлению их творческой активности. Являясь членом жюри творческих конкурсов при оценке деятельности средств массовой информации и журналистов проявляет свои профессиональные знания и огромный опыт.

А. А. Богатырёв в своих публикациях твердо отстаивает честь и достоинство участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, оказывает им моральную поддержку, помогает решать социальные проблемы.

Особое внимание журналист-фронтовик уделяет нравственно-патриотическому воспитанию молодого поколения: выступает на эту тему в СМИ, участвует в проведении в школах уроков мужества, во встречах в молодёжных аудиториях. Заметен его вклад в сохранение памяти о войне и как члена редакционной коллегии областной Книги Памяти. В этом издании публикуются подготовленные им материалы о героях войны, а также собственные воспоминания, связанные с увековечиванием памяти поколения победителей.

За плодотворную общественную работу Аркадий Александрович удостоен звания Лауреата премии губернатора Саратовской области в сфере журналистики, награжден почетными знаками «За заслуги перед профессиональным сообществом», «Честь. Достоинство. Профессионализм» Союза журналистов России, отмечен знаком отличия «За заслуги в ветеранском движении» Российского комитета ветеранов войны и военной службы.

Имя Аркадия Александровича Богатырёва широко известно в журналистской среде и ветеранских организациях. Он своим примером укрепляет связь поколений. В продолжении 30-летней журналистской деятельности он проявляет талант публициста. Его книги «Эпизоды войны», «Три поля Юрия Козлова», «Патриотизм. Победа. Память» учат оставаться нравственной личностью во всех жизненных ситуациях, проявлять подлинную любовь к родине, уважать её историю.

Личная скромность, служение профессии, несмотря на возраст, снискали уважение и любовь журналистского сообщества.

Ходатайство о присвоении Аркадию Аркадьевичу Богатырёву поддержали Союз журналистов России, Министерство информации и печати, губернатор Саратовской области В.В. Радаев.

Саратовские журналисты гордятся и поздравляют коллегу с присвоением звания «Заслуженный журналист России», желают ему крепкого здоровья, исполнения всех планов в год 75-летия Великой Победы!
Саратовский журналист, фронтовик, орденоносец Аркадий Богатырёв стал Заслуженным журналистом России.
Саратовский журналист, фронтовик, орденоносец Аркадий Богатырёв стал Заслуженным журналистом России.Саратовский журналист, фронтовик, орденоносец Аркадий Богатырёв стал Заслуженным журналистом России.Саратовский журналист, фронтовик, орденоносец Аркадий Богатырёв стал Заслуженным журналистом России.
Саратовский журналист, фронтовик, орденоносец Аркадий Богатырёв стал Заслуженным журналистом России.