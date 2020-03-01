Саратовский журналист, фронтовик, орденоносец Аркадий Богатырёв стал Заслуженным журналистом России. Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления — 12-марта-2020 — прочитано 40 раз Саратовский журналист, фронтовик, орденоносец Аркадий Богатырёв стал Заслуженным журналистом России.



Поздравляем!



В этом году Аркадию Александровичу Богатырёву исполнится 95 лет. Фронтовик, награждённый орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», множеством наград за добросовестный труд – он и сейчас остается в строю, несмотря на годы. Из 70 лет трудового стажа более 30 связаны с журналистикой. В профессии он более всего ценит ответственность за слово, которое защищает, объединяет, лечит.



Возглавляя областной Совет ветеранов-журналистики при Саратовском региональном отделении, он занимается вопросами социальной поддержки ветеранов-журналистов, проявлению их творческой активности. Являясь членом жюри творческих конкурсов при оценке деятельности средств массовой информации и журналистов проявляет свои профессиональные знания и огромный опыт.



А. А. Богатырёв в своих публикациях твердо отстаивает честь и достоинство участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, оказывает им моральную поддержку, помогает решать социальные проблемы.



Особое внимание журналист-фронтовик уделяет нравственно-патриотическому воспитанию молодого поколения: выступает на эту тему в СМИ, участвует в проведении в школах уроков мужества, во встречах в молодёжных аудиториях. Заметен его вклад в сохранение памяти о войне и как члена редакционной коллегии областной Книги Памяти. В этом издании публикуются подготовленные им материалы о героях войны, а также собственные воспоминания, связанные с увековечиванием памяти поколения победителей.



За плодотворную общественную работу Аркадий Александрович удостоен звания Лауреата премии губернатора Саратовской области в сфере журналистики, награжден почетными знаками «За заслуги перед профессиональным сообществом», «Честь. Достоинство. Профессионализм» Союза журналистов России, отмечен знаком отличия «За заслуги в ветеранском движении» Российского комитета ветеранов войны и военной службы.



Имя Аркадия Александровича Богатырёва широко известно в журналистской среде и ветеранских организациях. Он своим примером укрепляет связь поколений. В продолжении 30-летней журналистской деятельности он проявляет талант публициста. Его книги «Эпизоды войны», «Три поля Юрия Козлова», «Патриотизм. Победа. Память» учат оставаться нравственной личностью во всех жизненных ситуациях, проявлять подлинную любовь к родине, уважать её историю.



Личная скромность, служение профессии, несмотря на возраст, снискали уважение и любовь журналистского сообщества.



Ходатайство о присвоении Аркадию Аркадьевичу Богатырёву поддержали Союз журналистов России, Министерство информации и печати, губернатор Саратовской области В.В. Радаев.



Саратовские журналисты гордятся и поздравляют коллегу с присвоением звания «Заслуженный журналист России», желают ему крепкого здоровья, исполнения всех планов в год 75-летия Великой Победы!





В этом году Аркадию Александровичу Богатырёву исполнится 95 лет. Фронтовик, награждённый орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», множеством наград за добросовестный труд – он и сейчас остается в строю, несмотря на годы. Из 70 лет трудового стажа более 30 связаны с журналистикой. В профессии он более всего ценит ответственность за слово, которое защищает, объединяет, лечит.Возглавляя областной Совет ветеранов-журналистики при Саратовском региональном отделении, он занимается вопросами социальной поддержки ветеранов-журналистов, проявлению их творческой активности. Являясь членом жюри творческих конкурсов при оценке деятельности средств массовой информации и журналистов проявляет свои профессиональные знания и огромный опыт.А. А. Богатырёв в своих публикациях твердо отстаивает честь и достоинство участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, оказывает им моральную поддержку, помогает решать социальные проблемы.Особое внимание журналист-фронтовик уделяет нравственно-патриотическому воспитанию молодого поколения: выступает на эту тему в СМИ, участвует в проведении в школах уроков мужества, во встречах в молодёжных аудиториях. Заметен его вклад в сохранение памяти о войне и как члена редакционной коллегии областной Книги Памяти. В этом издании публикуются подготовленные им материалы о героях войны, а также собственные воспоминания, связанные с увековечиванием памяти поколения победителей.За плодотворную общественную работу Аркадий Александрович удостоен звания Лауреата премии губернатора Саратовской области в сфере журналистики, награжден почетными знаками «За заслуги перед профессиональным сообществом», «Честь. Достоинство. Профессионализм» Союза журналистов России, отмечен знаком отличия «За заслуги в ветеранском движении» Российского комитета ветеранов войны и военной службы.Имя Аркадия Александровича Богатырёва широко известно в журналистской среде и ветеранских организациях. Он своим примером укрепляет связь поколений. В продолжении 30-летней журналистской деятельности он проявляет талант публициста. Его книги «Эпизоды войны», «Три поля Юрия Козлова», «Патриотизм. Победа. Память» учат оставаться нравственной личностью во всех жизненных ситуациях, проявлять подлинную любовь к родине, уважать её историю.Личная скромность, служение профессии, несмотря на возраст, снискали уважение и любовь журналистского сообщества.Ходатайство о присвоении Аркадию Аркадьевичу Богатырёву поддержали Союз журналистов России, Министерство информации и печати, губернатор Саратовской области В.В. Радаев.