ДЕЛО ЕГО ЖИЗНИ Актуально, Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 11-марта-2020 — прочитано 14 раз

ДЕЛО ЕГО ЖИЗНИ

БУГАЕНКО Павел Андреевич

(25.06.1908 – 14.05.1983)

















































фото взято с сайта http://95.sgu.ru/default.php?id=2374



Павел Андреевич Бугаенко родился в Петербурге в семье морского офицера, но почти вся его дальнейшая жизнь была связана с Волгой. Окончив в 1925 году педагогическое училище в Николаевске Сталинградской области, в 1926 году он поступил на педагогический факультет Саратовского университета по литературному отделению. Но вскоре по решению крайкома ВКП(б) был направлен директором Балашовского педтехникума. Впоследствии работал директором средней школы № 9 Саратова, заместителем заведующего Саратовским облоно. Внимание к школе Павел Андреевич пронёс через всю жизнь, строго требуя его и от вузовских преподавателей. До войны рецензиями в саратовском журнале «На культурном фронте» П.А.Бугаенко начал литературно-критическую деятельность.

Участвовал в Финской кампании (1939–1940), а затем и в Великой Отечественной войне. Был заместителем начальника штаба 47-й танковой дивизии, помощником начальника 5-й гвардейской танковой бригады. При выходе из окружения под Харьковом в мае 1942 года попал в плен, был в лагерях для военнопленных, в марте 1945 года бежал из плена, в апреле перешёл линию фронта, претерпел «госпроверку» и до конца жизни ощущал след недоверия со стороны «инстанций». Гвардии майор, награждён орденом Красной Звезды.

В 1946 году П.А. Бугаенко сдал госэкзамен за полный курс филологического факультета СГУ, а в 1947 году – кандидатский минимум.

Работая с 1946 по 1949 г. заместителем директора Дома-музея Н.Г. Чернышевского, Бугаенко знакомился с богатыми архивными материалами, связанными с именем Чернышевского, защитил в 1952 году кандидатскую диссертацию «Проблема общественно-преобразующего значения литературы в эстетической теории Н.Г. Чернышевского».

С 1949 года и до конца жизни П.А. Бугаенко работал в СГУ. Не раз он говорил и писал об определяющей роли в его творческой биографии саратовской филологической школы, А.П. Скафтымова, сотрудников кафедры русской литературы. В 1958 году в СГУ была открыта кафедра советской литературы. П.А. Бугаенко – первый и бессменный в течение 25 лет её заведующий. Приоткрывшиеся в годы «оттепели» возможности исследования литературы 20-х годов учёные кафедры использовали так активно, что нередко шли по краю «допустимого». Сам П.А. Бугаенко, как только стало возможно заниматься Луначарским, окунулся в эту работу со всей исследовательской страстью. С юности он находился под обаянием личных встреч с Луначарским, его статей, видел в нём продолжателя традиций революционно-демократической критики. Книги Бугаенко о Луначарском, насыщенные богатым фактическим материалом, вызвали интерес и в нашей стране, и в Англии, Германии, Чехословакии. В 1967 году в Киеве П.А. Бугаенко. защитил докторскую диссертацию «А.В. Луначарский и литературное движение 1920-х годов».

Павел Андреевич много писал о творчестве волжан. Особенно интересовался саратовскими истоками К.А. Федина. С Фединым Бугаенко связывали долгие годы дружбы, переписка, литературные споры. Творчеству Федина посвящены четыре монографии. Музей К.А.Федина в Саратове был создан по инициативе П.А.Бугаенко.

Университет был главным делом Павла Андреевича, доктора филологических наук, профессора, заведующего кафедрой, проректора по учебной работе (1963–1971 гг.), исполняющего обязанности ректора (с 20.11.1969 по 11.12.1970 г.). На филологическом факультете Бугаенко читал курсы «История советской литературы», «История литературной критики», «Теория литературы», спецкурсы по литературе и журналистике. Вместе с профессором Я.И. Явчуновским Бугаенко был инициатором подготовки журналистов на факультете.

П.А. Бугаенко был талантливым организатором науки. С 1970 года и до смерти руководил Головным советом по филологическим наукам, координировавшим исследовательскую работу филологических факультетов всех российских университетов.

Много сил отдавал Павел Андреевич работе со студентами; из его семинара вышли талантливые литературоведы, преподаватели вузов, известные журналисты, музейные работники, педагоги. Литературный критик, член Сюза писателей П.А. Бугаенко искренне, деятельно интересовался жизнью саратовской писательской организации, творческим ростом журнала «Волга». Литературно-критические статьи публиковал в «Литературной газете», журналах «Октябрь», «Волга», «Филологические науки».

«Дело моей жизни» – так назвал Петр Андреевич свою последнюю книгу, вышедшую уже после его смерти. В этой книге он выступил и как мемуарист, запечатлевший своё время, встречи с писателями, черты литературной жизни за 50 лет. Именем П.А. Бугаенко названа одна из учебных аудиторий Института филологии и журналистики в 11-м корпусе СГУ.



Людмила Герасимова.



Об авторе.

Людмила Ефимовна Герасимова с отличием окончила филологический факультет СГУ, училась в аспирантуре при кафедре советской литературы. В 1973 году защитила в СГУ кандидатскую диссертацию на тему: «Советский публицистический роман 50-х – 60-х годов: проблемы типологии жанра».Кандидат филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы СГУ.

Читает общие лекционные курсы, руководит работой спецсеминара, ведет занятия с магистрантами, руководит выпускными квалификационными работами бакалавров и магистрантов, консультирует иностранных студентов и аспирантов, руководит работой аспирантов.

С 2001 г. читает лекционный курс «История русской литературы ХХ века» в Саратовской православной духовной семинарии, где с 2009 г. заведует кафедрой филологии, входит в оргкомитет Межрегиональных Пименовских чтений, проводимых совместно СГУ и СПДС.Награждена медалью III степени Cаратовской митрополии Русской Православной Церкви «Спас Нерукотворный» (2015).

Людмила Ефимовна - председатель Ученого совета Государственного музея К.А. Федина, в течение многих лет, принимает активное участие в научных, популяризаторских, издательских начинаниях музея. Павел Андреевич Бугаенко родился в Петербурге в семье морского офицера, но почти вся его дальнейшая жизнь была связана с Волгой. Окончив в 1925 году педагогическое училище в Николаевске Сталинградской области, в 1926 году он поступил на педагогический факультет Саратовского университета по литературному отделению. Но вскоре по решению крайкома ВКП(б) был направлен директором Балашовского педтехникума. Впоследствии работал директором средней школы № 9 Саратова, заместителем заведующего Саратовским облоно. Внимание к школе Павел Андреевич пронёс через всю жизнь, строго требуя его и от вузовских преподавателей. До войны рецензиями в саратовском журнале «На культурном фронте» П.А.Бугаенко начал литературно-критическую деятельность.Участвовал в Финской кампании (1939–1940), а затем и в Великой Отечественной войне. Был заместителем начальника штаба 47-й танковой дивизии, помощником начальника 5-й гвардейской танковой бригады. При выходе из окружения под Харьковом в мае 1942 года попал в плен, был в лагерях для военнопленных, в марте 1945 года бежал из плена, в апреле перешёл линию фронта, претерпел «госпроверку» и до конца жизни ощущал след недоверия со стороны «инстанций». Гвардии майор, награждён орденом Красной Звезды.В 1946 году П.А. Бугаенко сдал госэкзамен за полный курс филологического факультета СГУ, а в 1947 году – кандидатский минимум.Работая с 1946 по 1949 г. заместителем директора Дома-музея Н.Г. Чернышевского, Бугаенко знакомился с богатыми архивными материалами, связанными с именем Чернышевского, защитил в 1952 году кандидатскую диссертацию «Проблема общественно-преобразующего значения литературы в эстетической теории Н.Г. Чернышевского».С 1949 года и до конца жизни П.А. Бугаенко работал в СГУ. Не раз он говорил и писал об определяющей роли в его творческой биографии саратовской филологической школы, А.П. Скафтымова, сотрудников кафедры русской литературы. В 1958 году в СГУ была открыта кафедра советской литературы. П.А. Бугаенко – первый и бессменный в течение 25 лет её заведующий. Приоткрывшиеся в годы «оттепели» возможности исследования литературы 20-х годов учёные кафедры использовали так активно, что нередко шли по краю «допустимого». Сам П.А. Бугаенко, как только стало возможно заниматься Луначарским, окунулся в эту работу со всей исследовательской страстью. С юности он находился под обаянием личных встреч с Луначарским, его статей, видел в нём продолжателя традиций революционно-демократической критики. Книги Бугаенко о Луначарском, насыщенные богатым фактическим материалом, вызвали интерес и в нашей стране, и в Англии, Германии, Чехословакии. В 1967 году в Киеве П.А. Бугаенко. защитил докторскую диссертацию «А.В. Луначарский и литературное движение 1920-х годов».Павел Андреевич много писал о творчестве волжан. Особенно интересовался саратовскими истоками К.А. Федина. С Фединым Бугаенко связывали долгие годы дружбы, переписка, литературные споры. Творчеству Федина посвящены четыре монографии. Музей К.А.Федина в Саратове был создан по инициативе П.А.Бугаенко.Университет был главным делом Павла Андреевича, доктора филологических наук, профессора, заведующего кафедрой, проректора по учебной работе (1963–1971 гг.), исполняющего обязанности ректора (с 20.11.1969 по 11.12.1970 г.). На филологическом факультете Бугаенко читал курсы «История советской литературы», «История литературной критики», «Теория литературы», спецкурсы по литературе и журналистике. Вместе с профессором Я.И. Явчуновским Бугаенко был инициатором подготовки журналистов на факультете.П.А. Бугаенко был талантливым организатором науки. С 1970 года и до смерти руководил Головным советом по филологическим наукам, координировавшим исследовательскую работу филологических факультетов всех российских университетов.Много сил отдавал Павел Андреевич работе со студентами; из его семинара вышли талантливые литературоведы, преподаватели вузов, известные журналисты, музейные работники, педагоги. Литературный критик, член Сюза писателей П.А. Бугаенко искренне, деятельно интересовался жизнью саратовской писательской организации, творческим ростом журнала «Волга». Литературно-критические статьи публиковал в «Литературной газете», журналах «Октябрь», «Волга», «Филологические науки».«Дело моей жизни» – так назвал Петр Андреевич свою последнюю книгу, вышедшую уже после его смерти. В этой книге он выступил и как мемуарист, запечатлевший своё время, встречи с писателями, черты литературной жизни за 50 лет. Именем П.А. Бугаенко названа одна из учебных аудиторий Института филологии и журналистики в 11-м корпусе СГУ.Людмила Ефимовна Герасимова с отличием окончила филологический факультет СГУ, училась в аспирантуре при кафедре советской литературы. В 1973 году защитила в СГУ кандидатскую диссертацию на тему: «Советский публицистический роман 50-х – 60-х годов: проблемы типологии жанра».Кандидат филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы СГУ.Читает общие лекционные курсы, руководит работой спецсеминара, ведет занятия с магистрантами, руководит выпускными квалификационными работами бакалавров и магистрантов, консультирует иностранных студентов и аспирантов, руководит работой аспирантов.С 2001 г. читает лекционный курс «История русской литературы ХХ века» в Саратовской православной духовной семинарии, где с 2009 г. заведует кафедрой филологии, входит в оргкомитет Межрегиональных Пименовских чтений, проводимых совместно СГУ и СПДС.Награждена медалью III степени Cаратовской митрополии Русской Православной Церкви «Спас Нерукотворный» (2015).Людмила Ефимовна - председатель Ученого совета Государственного музея К.А. Федина, в течение многих лет, принимает активное участие в научных, популяризаторских, издательских начинаниях музея.