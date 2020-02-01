Зональный семинар в Вольске: журналисты — 75-летию Победы. Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 28-февраля-2020 — прочитано 48 раз Зональный семинар в Вольске: журналисты — 75-летию Победы.



Город Вольск называют родиной воинской славы по праву: 107 Героев Советского Союза родились или жили, учились здесь. Память о них бережно хранят потомки. Их именами названы улицы, им поставлены памятники, как и многим другим вольчанам, подвигами которых в годы Великой Отечественной войны гордятся в городе на Волге. Поэтому тема зонального семинара Саратовского отделения Союза журналистов особенно актуально звучала в этом городе, по пути к которому мы возложили цветы к памятнику политруку Панфинловской дивизии Василию Клочкову в селе Синодское.

Тема «Журналисты Саратовского области — 75-летию Великой Победы» возникла не случайно. не под юбилей. Патриотические акции, например, автопробег по местам сражений Панфиловской дивизии под Москвой, конкурсы журналистского мастерства и пробы пера для юнкоров мы проводили и раньше. Есть планы конкретно к 75-летнему юбилею Победы собрать информацию о земляках — журналистах-фронтовиках, передать атмосферу эпохи через описание ярких героических событий жизни людей в прифронтовой области. создать общую картину, как увековечена память и правда о войне. Это общие цели проекта, над которым работают журналисты области.



На семинаре с участием саратовских журналистов и представителей СМИ Заволжья состоялся обмен мнениями и опытом. О ходе реализации проекта (Летописцы- Победители. Имена и судьбы» была презентация с выводом на экран опубликованных на сайте организации очерков, других материалов по проекту, поддержанному Фондом Президентских грантов. Мы собираем и уже публикуем на сайте статьи для книги. У каждой редакции есть время вспомнить поименно своих героев, рассказать о самых ярких событиях военных лет. Всё когда-то отражалось в газетах, на радио, и сегодня эти публикации звучат наиболее правдиво. Например, корреспондент ГТРК-Саратов Евгений Голубь нашел запись голоса Валентины Гавриловны Рязановой, участницы Великой Отечественной войны, радиожурналиста г. Балашова. Ее дочь Ольга Шавыкина унаследовала от родителей фронтовиков не только профессию. Она полностью погружена в патриотическую работу в городе Вольске, возглавляя Совет ветеранов, при этом не оставляя перо. Благодаря инициативе Совета методом народной стройки на центральной площади города пять лет назад был воздвигнут мемориал в память о героях прошлой и локальных войн. К вечному огню участники семинара возложили цветы.



…А очерк о маме Ольги Шавыкиной будет в нашей книге! Встреча с голосом предков, в прямом и переносном смысле — живая память, подлинные чувства.

На семинаре участники делились тем, что уже сделано. Например, редакторы газет «Краснокутские вести» Елена Фатеева, «Новая степь» Марина Пучкова, «Звезда» Хвалынского района Татьяна Ушакова, лауреат премии Губернатора Галина Перекальская и другие. В конкурсе журналистского мастерства «Помнить вечно!» многие редакции примут участие. Трое победителей поедут в сентябре на медиафорум, чтобы презентовать наш проект.

Тема недопустимости фальсификации истории, попыток украсть нашу победу, снивелировать роль советского народа во второй мировой возникла в связи с инициативой Саратовского отделения Союза журналистов увековечить память о простых русских солдатах – саратовца Сидорова и рязанца Губарева. Они пленили кровавого фашиста Генриха Гиммлера в самом конце войны, сами только что освобожденные из немецкого плена англичанами, патрулируя территорию. Основанная на подлинных документах повесть Александра Ивановича Симонова «Сидоров против Гиммлера» перевернула представления историков о событиях. Всегда считалось, что Гиммлер был пленен англичанами! Если бы это было так, мог бы возникнуть новый альянс против страны-победителя выходит, наши русские солдаты Сидоров и Губарев предотвратили новый трагический виток в истории?!

Мы добиваемся справедливости: эти имена должны быть увековечены, правду должны знать все. Но наше ходатайство перед Министерством обороны о посмертном награждении Сидорова и Губарева было отклонено. Не удалось нам добиться установки мемориальной доски в Саратове на доме №2 по ул. Одесской Ивану Егоровичу Сидорову, где жила его семья, а он трудился на СЭПО. Нам не отказали, но и забюрократили процесс. Против оказались... ветераны войны: мол человек был в плену. Еще один стереотип, искажающий правду о войне, ломающий судьбы и жизни, увы, не изжит. И мы продолжаем. Снова запустили процедуру согласований. Книгу Симонова передали Вячеславу Викторовичу Володину вместе с просьбой преодолеть препоны на пути увековечивания подвига нашего скромного земляка.

Участники семинара приняли Обращение. Полный текст будет опубликован.

Познакомились с коллективом редакции, где побывали участники семинара. Опыт «Вольской жизни» уникален тем, что мультимедийный продукт коллеги начали выпускать раньше других - по оперативности, охвату аудитории‚ тиражам и количеству посещений.

Мы благодарим за хорошие условия работы и гостеприимство Главу администрации Вольского района Виталия Геннадьевича Матвеева, заместителя главы по социальной сфере Наталью Николаевну Щирову, директора Информационного центра «Вольская жизнь» Александра Васильевича Головачёва, главного редактора газеты Ольгу Александровну Кирсанову. Наша дискуссия была полезной, а знакомство с городом добавила добросердечия и благодарности за бережное сохранение памяти о героическом прошлом и самобытности города на Волге.



Лидия Златогорская,

Председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России

Город Вольск называют родиной воинской славы по праву: 107 Героев Советского Союза родились или жили, учились здесь. Память о них бережно хранят потомки. Их именами названы улицы, им поставлены памятники, как и многим другим вольчанам, подвигами которых в годы Великой Отечественной войны гордятся в городе на Волге. Поэтому тема зонального семинара Саратовского отделения Союза журналистов особенно актуально звучала в этом городе, по пути к которому мы возложили цветы к памятнику политруку Панфинловской дивизии Василию Клочкову в селе Синодское.Тема «Журналисты Саратовского области — 75-летию Великой Победы» возникла не случайно. не под юбилей. Патриотические акции, например, автопробег по местам сражений Панфиловской дивизии под Москвой, конкурсы журналистского мастерства и пробы пера для юнкоров мы проводили и раньше. Есть планы конкретно к 75-летнему юбилею Победы собрать информацию о земляках — журналистах-фронтовиках, передать атмосферу эпохи через описание ярких героических событий жизни людей в прифронтовой области. создать общую картину, как увековечена память и правда о войне. Это общие цели проекта, над которым работают журналисты области.На семинаре с участием саратовских журналистов и представителей СМИ Заволжья состоялся обмен мнениями и опытом. О ходе реализации проекта (Летописцы- Победители. Имена и судьбы» была презентация с выводом на экран опубликованных на сайте организации очерков, других материалов по проекту, поддержанному Фондом Президентских грантов. Мы собираем и уже публикуем на сайте статьи для книги. У каждой редакции есть время вспомнить поименно своих героев, рассказать о самых ярких событиях военных лет. Всё когда-то отражалось в газетах, на радио, и сегодня эти публикации звучат наиболее правдиво. Например, корреспондент ГТРК-Саратов Евгений Голубь нашел запись голоса Валентины Гавриловны Рязановой, участницы Великой Отечественной войны, радиожурналиста г. Балашова. Ее дочь Ольга Шавыкина унаследовала от родителей фронтовиков не только профессию. Она полностью погружена в патриотическую работу в городе Вольске, возглавляя Совет ветеранов, при этом не оставляя перо. Благодаря инициативе Совета методом народной стройки на центральной площади города пять лет назад был воздвигнут мемориал в память о героях прошлой и локальных войн. К вечному огню участники семинара возложили цветы.…А очерк о маме Ольги Шавыкиной будет в нашей книге! Встреча с голосом предков, в прямом и переносном смысле — живая память, подлинные чувства.На семинаре участники делились тем, что уже сделано. Например, редакторы газет «Краснокутские вести» Елена Фатеева, «Новая степь» Марина Пучкова, «Звезда» Хвалынского района Татьяна Ушакова, лауреат премии Губернатора Галина Перекальская и другие. В конкурсе журналистского мастерства «Помнить вечно!» многие редакции примут участие. Трое победителей поедут в сентябре на медиафорум, чтобы презентовать наш проект.Тема недопустимости фальсификации истории, попыток украсть нашу победу, снивелировать роль советского народа во второй мировой возникла в связи с инициативой Саратовского отделения Союза журналистов увековечить память о простых русских солдатах – саратовца Сидорова и рязанца Губарева. Они пленили кровавого фашиста Генриха Гиммлера в самом конце войны, сами только что освобожденные из немецкого плена англичанами, патрулируя территорию. Основанная на подлинных документах повесть Александра Ивановича Симонова «Сидоров против Гиммлера» перевернула представления историков о событиях. Всегда считалось, что Гиммлер был пленен англичанами! Если бы это было так, мог бы возникнуть новый альянс против страны-победителя выходит, наши русские солдаты Сидоров и Губарев предотвратили новый трагический виток в истории?!Мы добиваемся справедливости: эти имена должны быть увековечены, правду должны знать все. Но наше ходатайство перед Министерством обороны о посмертном награждении Сидорова и Губарева было отклонено. Не удалось нам добиться установки мемориальной доски в Саратове на доме №2 по ул. Одесской Ивану Егоровичу Сидорову, где жила его семья, а он трудился на СЭПО. Нам не отказали, но и забюрократили процесс. Против оказались... ветераны войны: мол человек был в плену. Еще один стереотип, искажающий правду о войне, ломающий судьбы и жизни, увы, не изжит. И мы продолжаем. Снова запустили процедуру согласований. Книгу Симонова передали Вячеславу Викторовичу Володину вместе с просьбой преодолеть препоны на пути увековечивания подвига нашего скромного земляка.Участники семинара приняли Обращение. Полный текст будет опубликован.Познакомились с коллективом редакции, где побывали участники семинара. Опыт «Вольской жизни» уникален тем, что мультимедийный продукт коллеги начали выпускать раньше других - по оперативности, охвату аудитории‚ тиражам и количеству посещений.Мы благодарим за хорошие условия работы и гостеприимство Главу администрации Вольского района Виталия Геннадьевича Матвеева, заместителя главы по социальной сфере Наталью Николаевну Щирову, директора Информационного центра «Вольская жизнь» Александра Васильевича Головачёва, главного редактора газеты Ольгу Александровну Кирсанову. Наша дискуссия была полезной, а знакомство с городом добавила добросердечия и благодарности за бережное сохранение памяти о героическом прошлом и самобытности города на Волге.Председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России