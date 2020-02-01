Татищевской районной газете «Сельская жизнь» - 90 лет. Поздравляем! Актуально, Новости, Поздравления — 12-февраля-2020 — прочитано 17 раз Татищевской районной газете «Сельская жизнь» - 90 лет. Поздравляем!



Уважаемые коллеги, сотрудники газеты «Сельская жизнь»!



Поздравляем вас с юбилеем газеты, которая остается современной и нужной своим читателям. Большая заслуга редакции, долгие годы возглавляемой Аллой Сергеевной Новиковой, в том, что издание никогда не теряло своего лица, сохраняло корректность, объективность, на первое место ставило общественный интерес. Это очень непросто для любого издания, сложно для любого редактора. Вы умеете.



Главное, что вы сохраняете неподдельный, искренний интерес к жизни, соединяете добрые сердца, помогаете людям чувствовать себя не одинокими. Это и есть традиция российских журналистов – быть гуманистом в самом широком смысле этого слова, быть патриотом родной земли!



Желаем вам постоянно расширять круг друзей и единомышленников! Желаем всем нам стать той реальной силой, способной формировать и отражать общественное мнение, поддерживающее идеалы справедливости, добросердечия, сострадания и отвергающее ложь во всех ее проявлениях. Желаем каждому крепкого здоровья, бодрости духа, поддержки близких и друзей!









Саратовское региональное отделение







Союза журналистов России