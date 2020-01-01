Ждем предложения о выдвижении на премии и стипендии Губернатора Актуально, Новости, Главные новости — 20-января-2020 — прочитано 22 раз









































Ждем предложения о выдвижении на премии и стипендии Губернатора





Министерство информации и печати области объявляет очередной конкурс по присуждению премий для ветеранов и стипендий Губернатора области для молодых журналистов в сфере журналистики на I полугодие 2020 года. По условиям конкурса жюри путем голосования отбирает по 2 кандидатуры – два ветерана и два молодых журналиста.

Основанием для выдвижения на соискание стипендии является письмо-заявка, которая подается в произвольной форме и должно содержать краткую информацию о соискателе (ФИО, дату рождения, место учебы, место работы или место прохождения практики, контактный телефон), творческую характеристику студента-молодого журналиста. Помимо указанной обязательной информации письмо-заявка может содержать иные дополнительные сведения о соискателе.

К письму-заявке необходимо также приложить список представленных материалов с указанием даты их публикации или выхода в эфир и сами материалы (не более 5 работ). Для аудио-, видеоматериалов - записи передач на CD-диске/flash-носителе. Конкурсные работы также можно направить в электронном виде, объемом не более 10 Мб, по эл.адресам: Nesterovaiv@saratov.gov.ru и Nesterovkv@inbox.ru

При выдвижении на соискание премии заявка должна содержать фамилию, имя, отчество соискателя, дату рождения, период членства в Союзе журналистов России, место работы и должность (при наличии), контактный телефон, сведения об информационном вкладе в развитие саратовских средств массовой информации, степени участия в общественной жизни, характеристику заслуг конкретного ветерана в сфере журналистики. Конкурсные работы для представления необязательны.

Письма-заявки должны быть подписаны руководителем организации.

Если заявки на присуждение премии и стипендии Губернатора направляет Саратовское отделение Союза журналистов, рекомендации первичных организаций обязательны.

График приема документов: с 20 января 2020 года по 3 февраля 2020 года включительно ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 (время местное) по адресу: г. Саратов, ул. М.Горького, 46, 2-й этаж, к.210. Министерство информации и печати области объявляет очередной конкурс по присуждению премий для ветеранов и стипендий Губернатора области для молодых журналистов в сфере журналистики на I полугодие 2020 года. По условиям конкурса жюри путем голосования отбирает по 2 кандидатуры – два ветерана и два молодых журналиста.Основанием для выдвижения на соискание стипендии является письмо-заявка, которая подается в произвольной форме и должно содержать краткую информацию о соискателе (ФИО, дату рождения, место учебы, место работы или место прохождения практики, контактный телефон), творческую характеристику студента-молодого журналиста. Помимо указанной обязательной информации письмо-заявка может содержать иные дополнительные сведения о соискателе.К письму-заявке необходимо также приложить список представленных материалов с указанием даты их публикации или выхода в эфир и сами материалы (не более 5 работ). Для аудио-, видеоматериалов - записи передач на CD-диске/flash-носителе. Конкурсные работы также можно направить в электронном виде, объемом не более 10 Мб, по эл.адресам: Nesterovaiv@saratov.gov.ru и Nesterovkv@inbox.ruПри выдвижении на соискание премии заявка должна содержать фамилию, имя, отчество соискателя, дату рождения, период членства в Союзе журналистов России, место работы и должность (при наличии), контактный телефон, сведения об информационном вкладе в развитие саратовских средств массовой информации, степени участия в общественной жизни, характеристику заслуг конкретного ветерана в сфере журналистики. Конкурсные работы для представления необязательны.Письма-заявки должны быть подписаны руководителем организации.Если заявки на присуждение премии и стипендии Губернатора направляет Саратовское отделение Союза журналистов, рекомендации первичных организаций обязательны.График приема документов: с 20 января 2020 года по 3 февраля 2020 года включительно ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 (время местное) по адресу: г. Саратов, ул. М.Горького, 46, 2-й этаж, к.210.