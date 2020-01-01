Всю жизнь продолжается бой Актуально, Новости, Главные новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 20-января-2020 — прочитано 20 раз Всю жизнь продолжается бой













































Иван Михайлович Тимофеев



В № 35-36 газеты Лысогорского района «Призыв» от 7 мая 2002 года, посвященном празднику Победы, есть публикация «Всю жизнь продолжается бой» - это статья о человеке, который в свое время работал редактором нашей районной газеты, часто встречался с пионерами и комсомольцами райцентра, вел большую работу по патриотическому воспитанию молодого поколения.

Давно уже нет в живых героев этой статьи, уехал из поселка автор, редакция потеряла с ним связь, поэтому мы не можем дать традиционной справки «Об авторе». Но накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы разыскали эту статью. А еще живы родственники героя: сын Алексей, внуки Сергей и Андрей, правнуки, которых ветеран не дождался. И должна жить память, и не только о нем. Память - великий дар человечества – помогает в полной мере почувствовать вкус выстраданного мира, прочно связывает нас с теми, кто отдал свои жизни ради Победы. Мы должны вспомнить и рассказать ныне живущим, чтобы видеть свое продолжение и повторение в благодарной памяти наших потомков о Великой Отечественной войне. Вот, о чем писала газета почти двадцать лет тому назад.





Объявление о начале войны стало неожиданным, как гром среди ясного неба, для многих жителей страны, но только не для 20-летнего курсанта Саратовского танкового училища Ивана Тимофеева, потому что на политзанятиях постоянно шел разговор о войне и курсанты были готовы к ней. В полдень, 22 июня по тревоге их собрали на плацу, где они выслушали запись речи Молотова о вероломном нападении Германии. А на другой день был оглашен приказ о направлении молодых танкистов на боевые позиции.

Иван прибыл на Юго- Западный фронт, в 15-ю танковую бригаду, был назначен командиром Т-34. Снова потянулись дни учебы, но уже во фронтовой обстановке. А вскоре завязался самый настоящий, а не учебный бой под Красным Лиманом, вблизи города Луганска. Танковое сражение длилось несколько часов. «В фильме «Освобождение», - говорит Тимофеев, - был показан танковый бой под Прохоровкой. Он в точности соответствует тому, что было под Красным Лиманом: грохот выстрелов, взрывы, дым от пылающих подбитых танков, стоны и кровь погибающих солдат. Как непосредственный участник той баталии скажу: такое не увидишь и в страшном сне». Из 34 боевых машин на базу вернулись 27, четыре экипажа сгорели заживо. Бригадный генерал Богданов в своем приказе отметил мужество танкистов. А в армейской газете появилась большая статья под заголовком «Слава танкистам командира бригады Богданова», где подробно рассказывалось об упорстве и храбрости молодых воинов.

Ивану на своем Т-34 приходилось участвовать не только в крупных боях, но и в так называемых операциях зачистки местного значения. Однажды им было дано задание выбить фашистов из небольшого селения Барвинково, где засели немцы, до этого уничтожив наш батальон морской пехоты. Рано утром четыре танка с автоматчиками на броне ворвались в Барбинково с двух сторон. Фашисты от неожиданности заметались в панике, прячась за домами, но огонь танковых пулеметов их настигал повсюду.

Но не всегда удача сопутствовала танкистам. Весной 1942 года Тимофеев, участвуя в разведке боем под Славянском, был ранен. Теряя сознание, он заставил себя выбраться из горящего танка. С поля боя его вытащила молоденькая медсестра. «От взрывов она прикрывала меня своим телом, - вспоминает он. – Этой неизвестной девушке я обязан жизнью». В госпитале хирург насчитал шесть пулевых ранений в руки, грудь и ноги. Жизнь висела на волоске. Врачи боролись и не напрасно – он начал поправляться. На это ушло целых четыре месяца.

Иван получил направление в штаб Поволжского военного округа, его назначили командиром учебного взвода 26-го танкового училища г. Саратова. Трудно сосчитать всех курсантов, которых И.М.Тимофеев подготовил с августа 1942 года по декабрь 1946 года, опираясь на свой боевой опыт.

Тимофеев ушел на войну молодым, здоровым юношей, а вернулся на родину больным инвалидом. Но надо было жить. В райкоме партии, а Иван был коммунистом, ему предложили, учитывая его грамотность, должность инструктора отдела пропаганды и агитации. С отличием закончил Саратовскую партшколу. Получил направление в Лысогорский район, где проработал в качестве редактора несколько лет.

Иван Михайлович отец трех сыновей, дедушка трех внучат. Сейчас вместе с женой Клавдией Алексеевной и сыном Сашей живут в двухкомнатной квартире с удобствами во дворе. И все бы хорошо, да здоровье стало сдавать, руки-ноги перестали слушаться. С трудом, опираясь на табурет, передвигается и его жена. И здесь неоценимую помощь оказывает центр социального обслуживания населения, прислав им социального работника Елену Новикову. Признательны Тимофеевы и медсестре Полихановой Наташе, которая умело, по-доброму, душевно настраивает беспомощных ветеранов бороться с болезнями и старостью.



Петр Михайлович Симбирцев. В № 35-36 газеты Лысогорского района «Призыв» от 7 мая 2002 года, посвященном празднику Победы, есть публикация «Всю жизнь продолжается бой» - это статья о человеке, который в свое время работал редактором нашей районной газеты, часто встречался с пионерами и комсомольцами райцентра, вел большую работу по патриотическому воспитанию молодого поколения.Давно уже нет в живых героев этой статьи, уехал из поселка автор, редакция потеряла с ним связь, поэтому мы не можем дать традиционной справки «Об авторе». Но накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы разыскали эту статью. А еще живы родственники героя: сын Алексей, внуки Сергей и Андрей, правнуки, которых ветеран не дождался. И должна жить память, и не только о нем. Память - великий дар человечества – помогает в полной мере почувствовать вкус выстраданного мира, прочно связывает нас с теми, кто отдал свои жизни ради Победы. Мы должны вспомнить и рассказать ныне живущим, чтобы видеть свое продолжение и повторение в благодарной памяти наших потомков о Великой Отечественной войне. Вот, о чем писала газета почти двадцать лет тому назад.Объявление о начале войны стало неожиданным, как гром среди ясного неба, для многих жителей страны, но только не для 20-летнего курсанта Саратовского танкового училища Ивана Тимофеева, потому что на политзанятиях постоянно шел разговор о войне и курсанты были готовы к ней. В полдень, 22 июня по тревоге их собрали на плацу, где они выслушали запись речи Молотова о вероломном нападении Германии. А на другой день был оглашен приказ о направлении молодых танкистов на боевые позиции.Иван прибыл на Юго- Западный фронт, в 15-ю танковую бригаду, был назначен командиром Т-34. Снова потянулись дни учебы, но уже во фронтовой обстановке. А вскоре завязался самый настоящий, а не учебный бой под Красным Лиманом, вблизи города Луганска. Танковое сражение длилось несколько часов. «В фильме «Освобождение», - говорит Тимофеев, - был показан танковый бой под Прохоровкой. Он в точности соответствует тому, что было под Красным Лиманом: грохот выстрелов, взрывы, дым от пылающих подбитых танков, стоны и кровь погибающих солдат. Как непосредственный участник той баталии скажу: такое не увидишь и в страшном сне». Из 34 боевых машин на базу вернулись 27, четыре экипажа сгорели заживо. Бригадный генерал Богданов в своем приказе отметил мужество танкистов. А в армейской газете появилась большая статья под заголовком «Слава танкистам командира бригады Богданова», где подробно рассказывалось об упорстве и храбрости молодых воинов.Ивану на своем Т-34 приходилось участвовать не только в крупных боях, но и в так называемых операциях зачистки местного значения. Однажды им было дано задание выбить фашистов из небольшого селения Барвинково, где засели немцы, до этого уничтожив наш батальон морской пехоты. Рано утром четыре танка с автоматчиками на броне ворвались в Барбинково с двух сторон. Фашисты от неожиданности заметались в панике, прячась за домами, но огонь танковых пулеметов их настигал повсюду.Но не всегда удача сопутствовала танкистам. Весной 1942 года Тимофеев, участвуя в разведке боем под Славянском, был ранен. Теряя сознание, он заставил себя выбраться из горящего танка. С поля боя его вытащила молоденькая медсестра. «От взрывов она прикрывала меня своим телом, - вспоминает он. – Этой неизвестной девушке я обязан жизнью». В госпитале хирург насчитал шесть пулевых ранений в руки, грудь и ноги. Жизнь висела на волоске. Врачи боролись и не напрасно – он начал поправляться. На это ушло целых четыре месяца.Иван получил направление в штаб Поволжского военного округа, его назначили командиром учебного взвода 26-го танкового училища г. Саратова. Трудно сосчитать всех курсантов, которых И.М.Тимофеев подготовил с августа 1942 года по декабрь 1946 года, опираясь на свой боевой опыт.Тимофеев ушел на войну молодым, здоровым юношей, а вернулся на родину больным инвалидом. Но надо было жить. В райкоме партии, а Иван был коммунистом, ему предложили, учитывая его грамотность, должность инструктора отдела пропаганды и агитации. С отличием закончил Саратовскую партшколу. Получил направление в Лысогорский район, где проработал в качестве редактора несколько лет.Иван Михайлович отец трех сыновей, дедушка трех внучат. Сейчас вместе с женой Клавдией Алексеевной и сыном Сашей живут в двухкомнатной квартире с удобствами во дворе. И все бы хорошо, да здоровье стало сдавать, руки-ноги перестали слушаться. С трудом, опираясь на табурет, передвигается и его жена. И здесь неоценимую помощь оказывает центр социального обслуживания населения, прислав им социального работника Елену Новикову. Признательны Тимофеевы и медсестре Полихановой Наташе, которая умело, по-доброму, душевно настраивает беспомощных ветеранов бороться с болезнями и старостью.Петр Михайлович Симбирцев.