Ушёл из жизни журналист Николай Титов Актуально — 31-июля-2019 — прочитано 17 раз Невосполнимая утрата



30 июля на 93-м году ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны и войны с Японией, ветеран труда, почётный ветеран Российской Федерации, почётный гражданин Марксовского муниципального района член Союза журналистов России Николай Васильевич Титов.

Родился Николай Васильевич 2 июля 1927 года в селе Липовка Марксовского района. Всё его непростое детство и юность прошли в родном краю. Из-за семейных обстоятельств в 14 лет пришлось оставить школу и пойти работать в местный колхоз. Его трудовая деятельность началась с подвоза кормов к ферме. Зимними вечерами учился на курсах механизаторов, работать пришлось и на косовице трав, и конюхом, и в поле. В 1944 году его призвали в армию. Военную службу начал на острове Русский в электромеханической школе подготовки специалистов для службы на кораблях и береговых батареях. После её окончания был направлен в плавсостав на корабль «Рьяный» Тихоокеанского флота. Позже служил на крейсере «Калинин», где помимо основной военной специальности вёл большую идеологическую работу, как комсомольский лидер, там же вступил в ряды КПСС. После полученного ранения и лечения в госпитале его военная служба закончилась. Вернулся в родные края, где началась активная гражданская жизнь. Работал директором Дома культуры, 24 года трудился журналистом в газетах Саратовской области, в том числе много лет был редактором газеты «Знамя коммунизма» Марксовского района. Здесь без отрыва от работы окончил Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского. После редакции работал директором и преподавателем в СПТУ №18 и учебном комбинате. Практически создал с нуля и тринадцать лет был руководителем Марксовского краеведческого музея. 11 лет возглавлял районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Трудовую деятельность окончил в 2013 году. Находясь на заслуженном отдыхе, писал книги о родном крае, своих родных и земляках, участвовал в районных мероприятиях, вёл активный образ жизни.

Как участник Великой Отечественной войны награждён орденом «Отечественной войны», медалями «За победу над Японией», «За победу над Германией» и другими наградами. За активную плодотворную трудовую и общественную деятельность удостоин ордена Петра Великого, являлся почётным ветераном Российской Федерации, почётным гражданином Марксовского района.

Светлая память о Николае Васильевиче Титове навсегда сохранится в сердцах тех, с кем он жил, служил, работал и общался. Выражаем искреннее соболезнование его родным и близким.

Глава Марксовского муниципального района Дмитрий Романов, депутаты районного Собрания и Совета МО город Маркс, администрация района, районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, местное отделение «Союза офицеров запаса», Морское собрание, Общественный совет района, редакция газеты «Воложка»

Саратовское региональное отделение Союза журналистов России выражает соболезнование семье и коллегам Николая Васильевича Титова.





30 июля на 93-м году ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны и войны с Японией, ветеран труда, почётный ветеран Российской Федерации, почётный гражданин Марксовского муниципального района член Союза журналистов России Николай Васильевич Титов.Родился Николай Васильевич 2 июля 1927 года в селе Липовка Марксовского района. Всё его непростое детство и юность прошли в родном краю. Из-за семейных обстоятельств в 14 лет пришлось оставить школу и пойти работать в местный колхоз. Его трудовая деятельность началась с подвоза кормов к ферме. Зимними вечерами учился на курсах механизаторов, работать пришлось и на косовице трав, и конюхом, и в поле. В 1944 году его призвали в армию. Военную службу начал на острове Русский в электромеханической школе подготовки специалистов для службы на кораблях и береговых батареях. После её окончания был направлен в плавсостав на корабль «Рьяный» Тихоокеанского флота. Позже служил на крейсере «Калинин», где помимо основной военной специальности вёл большую идеологическую работу, как комсомольский лидер, там же вступил в ряды КПСС. После полученного ранения и лечения в госпитале его военная служба закончилась. Вернулся в родные края, где началась активная гражданская жизнь. Работал директором Дома культуры, 24 года трудился журналистом в газетах Саратовской области, в том числе много лет был редактором газеты «Знамя коммунизма» Марксовского района. Здесь без отрыва от работы окончил Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского. После редакции работал директором и преподавателем в СПТУ №18 и учебном комбинате. Практически создал с нуля и тринадцать лет был руководителем Марксовского краеведческого музея. 11 лет возглавлял районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Трудовую деятельность окончил в 2013 году. Находясь на заслуженном отдыхе, писал книги о родном крае, своих родных и земляках, участвовал в районных мероприятиях, вёл активный образ жизни.Как участник Великой Отечественной войны награждён орденом «Отечественной войны», медалями «За победу над Японией», «За победу над Германией» и другими наградами. За активную плодотворную трудовую и общественную деятельность удостоин ордена Петра Великого, являлся почётным ветераном Российской Федерации, почётным гражданином Марксовского района.Светлая память о Николае Васильевиче Титове навсегда сохранится в сердцах тех, с кем он жил, служил, работал и общался. Выражаем искреннее соболезнование его родным и близким.Глава Марксовского муниципального района Дмитрий Романов, депутаты районного Собрания и Совета МО город Маркс, администрация района, районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, местное отделение «Союза офицеров запаса», Морское собрание, Общественный совет района, редакция газеты «Воложка»