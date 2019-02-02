Саратовских журналистов приглашают к участию в конкурсе Актуально — 9-февраля-2019 — прочитано 67 раз Центр правовой поддержки журналистов ОНФ и дирекция Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» объявляют о начале приема заявок с 1 февраля по 1 марта 2019 года на VI Конкурс журналистов (возрастная категория мероприятия 18+) на лучшую публикацию по теме «Государственные, муниципальные, корпоративные закупки», проходящий в рамках XV Юбилейного Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».

К участию в конкурсе принимаются работы журналистов за 2018 год, в которых освещены вопросы, связанные с совершенствованием системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных, муниципальных, корпоративных нужд, а также подняты темы противодействия коррупции и других злоупотреблений в данной сфере.

Приглашаются журналисты центральных и региональных деловых, общественно-политических, специализированных СМИ, включая интернет-издания, ТВ, радиопрограммы. В этом году границы участия в конкурсе расширены: добавлена новая номинация для представителей блогосферы.



Номинации VI Конкурса журналистов:

1. Телевизионные материалы, вышедшие в эфир на телевидении

2. Радиоматериалы, вышедшие в эфир на радио

3. Материалы, опубликованные в печатных изданиях

4. Материалы, вышедшие в сети Интернет

5. Материалы блогеров и антикоррупционные расследования в соцмедиа

«То, что конкурс вызывает большой интерес журналистов, убеждает, насколько сегодня востребована и актуальна тема закупок, которые являются важнейшим элементом социально-экономического развития страны», - отметила Наталья Костенко, руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Государственной Думы, председатель Конкурсного совета. По ее словам, особенно важны те расследования, которые достигли результата: отмененные закупки, недопущение расточительных трат, пресечение правонарушений в этой области.

Имена победителей будут определены путем голосования Конкурсного совета, в числе которых представители общественных организаций, эксперты ОНФ, а также ведущие представители масс-медиа.

С каждым годом увеличивается число участников Конкурса из всех регионов страны – от Калининграда до Владивостока.

«Конкурс журналистов – это отличная площадка, позволяющая привлечь больше внимания к острым проблемам в регионах, где журналисты проявляют смелость по обнародованию фактов злоупотреблений чиновников в сфере закупок. Для общественных контролеров представители СМИ – это настоящие помощники. Их активная позиция нам очень близка», - подчеркнул Валерий Алексеев, руководитель проекта ОНФ «За честные закупки».

Торжественная церемония награждения победителей состоится в период проведения Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». Победители будут отмечены дипломами и ценными подарками.

Конкурс журналистов проходит при поддержке Международной информационной Группы «Интерфакс» и Информационного агентства России «ТАСС». Заявка на участие в Конкурсе и конкурсные материалы принимаются в электронном виде на адрес: pr@forum-goszakaz.ru с пометкой в теме письма «КОНКУРС ЖУРНАЛИСТОВ».



Подробнее о Конкурсе и условиях участия по ссылке: www.forum-goszakaz.ru

Контактное лицо: Виктория Поликарпова.

Телефон для связи: +7 (495) 258-00-26 (доб. 140)