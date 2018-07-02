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SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста Конкурсы: Журналистов приглашают к участию в мультимедийном проекте “Я живу в России” 18-января-2018 — прочитано 529 раз 3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале 3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее... Все конкурсы! Наследники Победы пишут о войне Актуально — 5-июля-2018 — прочитано 6 раз



В последний мартовский день стали известны результаты международного интернет-конкурса «Страница семейной славы», который в течение нескольких лет проводится с участием Союза журналистов России, МГУ имени М.В. Ломоносова, Московской городской организацией ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, при непосредственной поддержке некоммерческого фонда «Лига интернет-медиа» (организатор конкурса).

Среди лауреатов - участники из Петровска. Так, Лауреатом первой степени в номинации «Коллективные работы» стал материал «Герои Великой Отечественной войны: о чём могут рассказать улицы нашего города», подготовленный ученицей 11 класса школы №8 Ксенией Крупновой и главным редактором газеты «Петровские вести» Татьяной Усольцевой, грамотами Союза журналистов в этой номинации отметили учеников 10 класса школы №8 Егора Колдаева и Маргариту Фурман за материал «Мой ленинградский прадед» и учителей Татьяну Сторожеву, Елену Панчук (школа №8) и Елену Курносову (школа №5) за работу «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…».

Лауреатом второй степени среди учащихся старшей ступени стала ученица 11 класса школы №8 Анна Николаева (работа «Боевой путь солдата Николая Михайловича Клопкова»), дипломы лауреатов третьей степени в этой номинации присуждены десятиклассницам школы №8 Кристине Бушунц (материал «Звездопад для героев») и Дарье Котловой (творческая работа «Разведчик Гусев»).

Диплома лауреата третьей степени среди учеников средней ступени удостоен учащийся 8 класса школы №8 Артур Сарксян (за работу «Великий подвиг тыла»), грамотами Союза журналистов жюри решило наградить петровчанок Ксению Крупнову за материал «От панфилят до Бати…» и Елизавету Сарксян за работу «Дорога солдата».

В число призёров международного интернет-конкурса «Страница семейной славы» вошёл и сайт учащихся 10 класса школы №8 города Петровска Руслана Попова и Анастасии Михайловой. Работа ребят в сети интернет «Воинские захоронения и объекты Петровского района Саратовской области, увековечивающие память погибших при защите Отечества» удостоена Диплома лауреата II степени.

Кроме того, Лауреатом третьей степени в номинации «Общая группа» стала главный редактор газеты» Петровские вести», автор публикаций «Поколение победителей» и «Последние деньги отдали на танк» Татьяна Усольцева.



Ксения Крупнова:

- Что я сделала для нашей страны? А для нашего города? А для своей семьи? Думаю, каждый когда-нибудь задавался хотя бы одним из этих вопросов. Но все ли находили ответ? Ведь, казалось бы, быть полезным так просто, но сделать что-то действительно стоящее могут не все. А я уверена - это не так. И понять это мне помог интернет-конкурс «Страница семейной славы», впечатлениями о котором и хочется поделиться.

Сначала немного скажу о самом конкурсе. «Страница семейной славы» - это невероятный проект, участники которого совместными усилиями пишут книгу памяти, по крупицам восстанавливая и собирая историю нашей огромной страны.

Работает конкурс в двух номинациях: статьи и сайты, а для участия принимаются статьи, рассказы, эссе, очерки, поэмы, повести, фотоальбомы, веб-сайты, блоги, содержащие реальные или основанные на реальных событиях истории о Великой Отечественной войне. Новый цикл приёма работ традиционно стартует девятого мая - в День Победы и продолжается до 31 января следующего года. В течение этого периода все желающие размещают свои работы на сайте конкурса. После того, как жюри проведёт анализ работ, авторы лучших из них награждаются почётными грамотами и памятными призами.

На мой взгляд, «Страница семейной славы» - не просто очередной конкурс, в котором можно принять участие «просто так», ради грамоты или похвалы. Это конкурс, призванный объединить неравнодушных к истории людей, которые стремятся сохранить память народа, ведь только так можно не допустить повторения страшных событий Великой Отечественной войны.

Мы уже не первый раз принимаем участие в «Странице семейной славы», старательно собирая информацию в семейных и городских архивах. Этот год не стал исключением, и после начала нового этапа конкурса мы незамедлительно отправили свои работы на суд посетителей сайта и жюри. И какова была наша радость, когда мы узнали, что стали победителями! Безусловно, именно в подобных патриотических конкурсах важно участие, стремление узнать больше об истории своей страны, но также - получить подтверждение, что ты движешься в правильном направлении, что у тебя всё получается, а твои работы интересны окружающим.

В Москве мы провели два незабываемых дня, наполненных положительными эмоциями. Сохраняя историю своей семьи, своего города, мы сохраняем память нашей великой страны. Принять участие в конкурсе может каждый. Каждый может сделать хоть что-то для предотвращения повторения событий Великой Отечественной войны. Так может, стоит начать с малого?



Елизавета Сарксян:

- В этом году мы уже в четвёртый раз приняли участие в ежегодном Международном интернет-конкурсе «Страница семейной славы». Нами были отправлены как групповые, так и индивидуальные работы и проекты. Я подготовила работу на тему: «Дорога солдата». В этой статье говорится о кавалере ордена Славы трёх степеней Кузьме Андреевиче Осипове, необыкновенно скромном человеке. Скромном настолько, что многие петровчане долгое время и не знали, что рядом с ними живёт и работает герой. Именно поэтому я захотела рассказать о нём, хотела, чтобы о Кузьме Андреевиче узнали мои сверстники, чтобы память о войне не покинула нас.

По традиции, сложившейся за годы действия проекта «Страница семейной славы», подведение итогов мероприятия состоялось во время национального медиафорума «Святая Память», который прошёл в Центральном Доме журналистов. В рамках форума мы приняли участие в Международном научно-методическом семинаре «Интернет-технологии в воспитательно-образовательной и патриотической работе с молодёжью» (руководитель семинара – председатель жюри конкурса, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Сухомлин). Нам представилась возможность выступить с докладом о том, как мы, обычные школьники из небольшого городка Петровска, храним память о Великой Отечественной войне, о своих земляках - участниках тех событий, и рассказать о патриотической

работе в нашей школе.

Пожалуй, у нас нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. И как здорово, что сегодня и подростки, и молодые люди, и взрослые интересуются подвигами героев своей семьи и нашей Родины.



Кристина Бушунц:

- Поездка в Москву лично для меня была долгожданной, но, в то же время, достаточно неожиданной. Когда мы отправляли работы на такой масштабный конкурс, как «Страница семейной славы», я и подумать не могла, что через несколько месяцев отправлюсь в столицу России на награждение.

В первый день в Москве нас пригласили на экскурсию в фундаментальную библиотеку самого известного вуза страны - Московского государственного университета. Её посещение произвело на меня сильное впечатление. Во-первых, поражают размеры здания, во-вторых, библиотека привлекает не только своей красотой, но и историческими материалами,

которые там имеются. Незабываемым было и знакомство с таким замечательным человеком, как Владимир Александрович Сухомлин, который и является организатором конкурса «Страница семейной славы».

На следующий день на церемонии награждения мы познакомились с людьми, которые делают одно большое общее дело - сохраняют память о своих предках, родных и знакомых, о земляках - участниках Великой Отечественной войны. Думаю, каждый конкурсант уже может считать себя победителем, ведь он сделал хоть и небольшой, но достаточно серьёзный

вклад в сохранение семейной истории. А ведь именно из таких рассказов о близких, участвовавших в войне и работавших в тылу, складывается большая история нашей великой страны.

Конечно, быть победителем международного конкурса приятно вдвойне. Это был мой первый опыт участия в таком интересном и важном проекте, поэтому уезжала из Москвы с багажом ярких эмоций и впечатлений. Теперь я обязательно буду снова участвовать в «Странице семейной славы», чтобы вновь почувствовать то, что испытала этой весной.



Руслан Попов:

- Недавно мы побывали в городе Москве, где состоялось подведение итогов патриотического интернет-конкурса. Вместе с Анастасией Михайловой мы стали призёрами конкурса и получили диплом за групповой проект «Воинские захоронения» в номинации «Сайты». В течение двух дней нам было очень интересно общаться с единомышленниками. Я уверен, что конкурс «Страница семейной славы» с каждым годом будет расти и развиваться.



В конце апреля на площадке Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова состоялась церемония награждения участников международного конкурса «Страница семейной славы». Приятно, что петровчане вновь вошли в число победителей и призёров в различных номинациях. В нашем сегодняшнем выпуске юные корреспонденты школы №8 делятся своими впечатлениями о поездке в Москву и об участии в интернет-проекте.В последний мартовский день стали известны результаты международного интернет-конкурса «Страница семейной славы», который в течение нескольких лет проводится с участием Союза журналистов России, МГУ имени М.В. Ломоносова, Московской городской организацией ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, при непосредственной поддержке некоммерческого фонда «Лига интернет-медиа» (организатор конкурса).Среди лауреатов - участники из Петровска. Так, Лауреатом первой степени в номинации «Коллективные работы» стал материал «Герои Великой Отечественной войны: о чём могут рассказать улицы нашего города», подготовленный ученицей 11 класса школы №8 Ксенией Крупновой и главным редактором газеты «Петровские вести» Татьяной Усольцевой, грамотами Союза журналистов в этой номинации отметили учеников 10 класса школы №8 Егора Колдаева и Маргариту Фурман за материал «Мой ленинградский прадед» и учителей Татьяну Сторожеву, Елену Панчук (школа №8) и Елену Курносову (школа №5) за работу «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…».Лауреатом второй степени среди учащихся старшей ступени стала ученица 11 класса школы №8 Анна Николаева (работа «Боевой путь солдата Николая Михайловича Клопкова»), дипломы лауреатов третьей степени в этой номинации присуждены десятиклассницам школы №8 Кристине Бушунц (материал «Звездопад для героев») и Дарье Котловой (творческая работа «Разведчик Гусев»).Диплома лауреата третьей степени среди учеников средней ступени удостоен учащийся 8 класса школы №8 Артур Сарксян (за работу «Великий подвиг тыла»), грамотами Союза журналистов жюри решило наградить петровчанок Ксению Крупнову за материал «От панфилят до Бати…» и Елизавету Сарксян за работу «Дорога солдата».В число призёров международного интернет-конкурса «Страница семейной славы» вошёл и сайт учащихся 10 класса школы №8 города Петровска Руслана Попова и Анастасии Михайловой. Работа ребят в сети интернет «Воинские захоронения и объекты Петровского района Саратовской области, увековечивающие память погибших при защите Отечества» удостоена Диплома лауреата II степени.Кроме того, Лауреатом третьей степени в номинации «Общая группа» стала главный редактор газеты» Петровские вести», автор публикаций «Поколение победителей» и «Последние деньги отдали на танк» Татьяна Усольцева.- Что я сделала для нашей страны? А для нашего города? А для своей семьи? Думаю, каждый когда-нибудь задавался хотя бы одним из этих вопросов. Но все ли находили ответ? Ведь, казалось бы, быть полезным так просто, но сделать что-то действительно стоящее могут не все. А я уверена - это не так. И понять это мне помог интернет-конкурс «Страница семейной славы», впечатлениями о котором и хочется поделиться.Сначала немного скажу о самом конкурсе. «Страница семейной славы» - это невероятный проект, участники которого совместными усилиями пишут книгу памяти, по крупицам восстанавливая и собирая историю нашей огромной страны.Работает конкурс в двух номинациях: статьи и сайты, а для участия принимаются статьи, рассказы, эссе, очерки, поэмы, повести, фотоальбомы, веб-сайты, блоги, содержащие реальные или основанные на реальных событиях истории о Великой Отечественной войне. Новый цикл приёма работ традиционно стартует девятого мая - в День Победы и продолжается до 31 января следующего года. В течение этого периода все желающие размещают свои работы на сайте конкурса. После того, как жюри проведёт анализ работ, авторы лучших из них награждаются почётными грамотами и памятными призами.На мой взгляд, «Страница семейной славы» - не просто очередной конкурс, в котором можно принять участие «просто так», ради грамоты или похвалы. Это конкурс, призванный объединить неравнодушных к истории людей, которые стремятся сохранить память народа, ведь только так можно не допустить повторения страшных событий Великой Отечественной войны.Мы уже не первый раз принимаем участие в «Странице семейной славы», старательно собирая информацию в семейных и городских архивах. Этот год не стал исключением, и после начала нового этапа конкурса мы незамедлительно отправили свои работы на суд посетителей сайта и жюри. И какова была наша радость, когда мы узнали, что стали победителями! Безусловно, именно в подобных патриотических конкурсах важно участие, стремление узнать больше об истории своей страны, но также - получить подтверждение, что ты движешься в правильном направлении, что у тебя всё получается, а твои работы интересны окружающим.В Москве мы провели два незабываемых дня, наполненных положительными эмоциями. Сохраняя историю своей семьи, своего города, мы сохраняем память нашей великой страны. Принять участие в конкурсе может каждый. Каждый может сделать хоть что-то для предотвращения повторения событий Великой Отечественной войны. Так может, стоит начать с малого?- В этом году мы уже в четвёртый раз приняли участие в ежегодном Международном интернет-конкурсе «Страница семейной славы». Нами были отправлены как групповые, так и индивидуальные работы и проекты. Я подготовила работу на тему: «Дорога солдата». В этой статье говорится о кавалере ордена Славы трёх степеней Кузьме Андреевиче Осипове, необыкновенно скромном человеке. Скромном настолько, что многие петровчане долгое время и не знали, что рядом с ними живёт и работает герой. Именно поэтому я захотела рассказать о нём, хотела, чтобы о Кузьме Андреевиче узнали мои сверстники, чтобы память о войне не покинула нас.По традиции, сложившейся за годы действия проекта «Страница семейной славы», подведение итогов мероприятия состоялось во время национального медиафорума «Святая Память», который прошёл в Центральном Доме журналистов. В рамках форума мы приняли участие в Международном научно-методическом семинаре «Интернет-технологии в воспитательно-образовательной и патриотической работе с молодёжью» (руководитель семинара – председатель жюри конкурса, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Сухомлин). Нам представилась возможность выступить с докладом о том, как мы, обычные школьники из небольшого городка Петровска, храним память о Великой Отечественной войне, о своих земляках - участниках тех событий, и рассказать о патриотическойработе в нашей школе.Пожалуй, у нас нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. И как здорово, что сегодня и подростки, и молодые люди, и взрослые интересуются подвигами героев своей семьи и нашей Родины.- Поездка в Москву лично для меня была долгожданной, но, в то же время, достаточно неожиданной. Когда мы отправляли работы на такой масштабный конкурс, как «Страница семейной славы», я и подумать не могла, что через несколько месяцев отправлюсь в столицу России на награждение.В первый день в Москве нас пригласили на экскурсию в фундаментальную библиотеку самого известного вуза страны - Московского государственного университета. Её посещение произвело на меня сильное впечатление. Во-первых, поражают размеры здания, во-вторых, библиотека привлекает не только своей красотой, но и историческими материалами,которые там имеются. Незабываемым было и знакомство с таким замечательным человеком, как Владимир Александрович Сухомлин, который и является организатором конкурса «Страница семейной славы».На следующий день на церемонии награждения мы познакомились с людьми, которые делают одно большое общее дело - сохраняют память о своих предках, родных и знакомых, о земляках - участниках Великой Отечественной войны. Думаю, каждый конкурсант уже может считать себя победителем, ведь он сделал хоть и небольшой, но достаточно серьёзныйвклад в сохранение семейной истории. А ведь именно из таких рассказов о близких, участвовавших в войне и работавших в тылу, складывается большая история нашей великой страны.Конечно, быть победителем международного конкурса приятно вдвойне. Это был мой первый опыт участия в таком интересном и важном проекте, поэтому уезжала из Москвы с багажом ярких эмоций и впечатлений. Теперь я обязательно буду снова участвовать в «Странице семейной славы», чтобы вновь почувствовать то, что испытала этой весной.- Недавно мы побывали в городе Москве, где состоялось подведение итогов патриотического интернет-конкурса. Вместе с Анастасией Михайловой мы стали призёрами конкурса и получили диплом за групповой проект «Воинские захоронения» в номинации «Сайты». В течение двух дней нам было очень интересно общаться с единомышленниками. Я уверен, что конкурс «Страница семейной славы» с каждым годом будет расти и развиваться.