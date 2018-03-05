Журналистов приглашают к участию в конкурсе «10 ЛУЧШИХ ГАЗЕТ РОССИИ-2017» Актуально — 28-марта-2018 — прочитано 6 раз По сравнению с предыдущими годами в Положение о конкурсе внесены некоторые изменения и уточнения. Вот самые принципиальные новшества:

- при оценке и анализе заявок, акцентированное внимание членов Экспертного совета будет уделено достижениям газет именно в 2017 году;

- начиная с этого года, будут определяться победители в отдельных номинациях: «Контент», «Дизайн», «Работа с аудиторией», «Деятельность издания в Интернете» и др.



Организаторы конкурса - Союз журналистов России, АНРИ, Союз издателей ГИПП и редакция журнала «Журналистика и медиарынок» надеются, что эти изменения позволят привлечь к конкурсу новых участников и сделают определение победителей более объективным.



Положение о конкурсе – на сайте журнала "Журналистика и медиарынок" -

http://jourmedia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=791:--l10----2016r-&catid=77:2012-02-27-17-08-31&Itemid=29