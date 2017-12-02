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Пруды и родники поселка Соколовый нуждаются в нашей помощи



В Год экологии нельзя не вспомнить о состоянии водных ресурсов района – малых рек, родников, прудов и озер. И конечно, главной его водной артерии – красавицы Волги. Вода – это, без сомнения, кровь и сила земли, основа нашего существования. Сегодня мы начинаем новую для газеты рубрику, в которой будем делиться с читателями материалами на эту животрепещущую тему.



Разбойщина – самый крупный приток речки Елшанки, речка, больше похожая на большой ручей, начало свое берет от родников. Здесь в конце XVIII века после разгрома крестьянского восстания осели остатки пугачевского воинства. Привлекли бывших разбойников живописная местность, близость крупного города и большое количество родников с хрустально-чистой вкусной водой. В 1819 году село в справочных книгах Саратовской епархии фигурирует также как Преображенское. Это строгое название просуществовало вплоть до революции 1917 года. Но удалое «Разбойщина» прижилось лучше. Так поселок именовался вплоть до 1961 года, когда его переименовали в Соколовый.

В самом конце XIX – начале XX века на это благодатное место обратил внимание потомственный саратовский купец-мукомол Федор Петрович Шмидт, тогдашний владелец двухэтажного фамильного особняка на Никольской (Радищева, 14), потомок поволжских немецких поселенцев, у которого было двенадцать родных братьев и сестер, из них он был самым старшим и после смерти отца – Петра Петровича остался главой огромной семьи. У семьи Шмидтов постоянно гостили многочисленные друзья – врачи, священники, адвокаты, художники. Хозяйственный и богатый немец, получивший прекрасное образование в Германии, построил здесь загородную усадьбу для отдыха, завел конюшню, организовал пруды, подпитываемые родниками, для отдыха и ловли рыбы. Построил добротные деревянные гостевые дома, в том числе и для сдачи в наем горожанам, желающим отдохнуть на природе, и жилые – для обслуги (часть этих строений мы можем видеть и сегодня, они продолжают использоваться как жилье). А обслуживать было чего: кроме перечисленного хозяйства, Шмидт завел здесь огромную клубничную плантацию, огороды и оранжерею для редких сортов роз. Четыре искусственных пруда, каждый протяженностью под сотню метров, питались от подземных родников через систему плотин. Здесь большое семейство Шмидтов и его гости проводили самые жаркие летние месяцы года: гуляли в тенистом лесу, собирали грибы и ягоды, купались и ловили зеркального карпа в чистейших прудах, а дети катались в раскрашенной колясочке, запряженной миниатюрными шотландскими пони, по аллеям обширного поместья в Разбойщине,. Любители рыбной ловли специально по осени ездили на здешние пруды. Кроме того, в прудах в то время водились раки – спутники чистейшей воды. Каждый год один из прудов закрывали на чистку: пруд «отдыхал», из него спускали воду, убирали накопившиеся ил, мусор и т.п. Остальные три пруда в это время функционировали. В 1917 году пруды чистили по отработанной системе в последний раз. В том же году, спасаясь от ужасов революции, Федору Шмидту пришлось спешно уехать в Германию, чтобы продолжить жизнь, уже вовсе не богатую, на исторической родине.

А прежде необыкновенно вкусную воду из родников Шмидт цистернами поставлял за границу. Говорят, что в Германии на ее основе делали водку Смирнофф. Запас подземных пресных вод в Соколовом и его окрестностях действительно колоссальный – дебет воды составляет 2200 кубометров в сутки, вода расположена на глубине 30-60-120 метров. Кристально чистые беспримесные воды самой природой были целомудренно прикрыты природным толстым слоем песка.

Один из полутора десятка подземных родников - «Серебряный (бывший родник «Фонтан»), состоящий из шести отдельных, бьющих фонтаном струй, расположенный чуть выше четвертого из прудов, выходит на поверхность. Вода его, по общему признанию, самая вкусная в Саратовской области. В 2004 году стараниями местных энтузиастов родник был отреставрирован. В средней части урочища, где родники набирают силу, имеются сборники воды – коллекторы, от них проведены трубы к центральному водосборнику и насосной станции для централизованного снабжения поселка водой. В настоящее время в поселке смешанная система водоснабжения.

Во времена функционирования летного училища в поселке пруды регулярно очищались силами курсантов. Они были излюбленным местом отдыха жителей и гостей Соколового. Четвертый, самый прозрачный пруд использовался как природный бассейн под открытым небом. Он был разбит на 25-метровые дорожки, у края были построены тумбы для прыжков в воду. На памяти старожилов в прудах еще водилась рыба, которой в 90-х, увы, не стало.

Сами пруды замусорили, мостки, ведущие к воде, cломали, работы по благоустройству в зоне прудов ведутся в последнюю очередь, если вообще ведутся. В статье жителя поселка Соколовый В. Поспелова, опубликованной в «Деловой газете» в 2006 году, есть такие строки «Одно из главных достояний Сокола – пруды. В прежние годы силами воинского гарнизона они регулярно очищались от грязи и мусора. Теперь этим никто не занимается. На четвертом пруду, который издавна является основным местом отдыха и купания, был оборудован неплохой пляж, сейчас основная часть мостиков и других сооружений поломана. А в воде плавают пластмассовые бутылки, полиэтиленовые пакеты». Ту же печальную картину мы можем наблюдать и сейчас. Кроме того, берега прудов завалены толстым слоем мусора самого разнообразного происхождения, выброшенным в овражки жильцами проходящей выше прудов улицы Авиационной.

Но пруды, в конце концов, совместными усилиями можно расчистить. Над поселком Соколовым, его родниками, а значит, и водоснабжением, и прудами, нависла беда неизмеримо большая.





Запасы питьевой воды стратегического назначения располагались под песчаным карьером «Лесное-1». Когда слой добываемого там песка истончился до 15-20 метров, а выработанный котлован достиг в глубину огромных размеров, в 90-х годах карьер был закрыт, чтобы предотвратить порчу и засорение ценных подземных вод. До 2010 года никто этот карьер не трогал. А в апреле 2010 года данный земельный участок был выставлен администрацией Саратовского муниципального района на аукцион для продажи в категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания… и иного специального назначения с целевым назначением для размещения полигона твердых бытовых отходов. После чего стал собственностью ООО «Вектор-Н», получившего в феврале 2011 года лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности. Через год, в 2012 году, лицензия была переоформлена как бессрочная. С этих пор стали твориться неприятные вещи: появилось зловоние, земля карьера стала покрываться толстой белой коркой. При этом представителями Роспотребнадзора по Саратовской области и прокуратуры Саратовского района уже в мае 2011 года достоверно установлено негативное влияние деятельности ООО на окружающую среду. В частности, «Вектор-Н» в больших количествах принимает осадок очистных сооружений городской станции аэрации МУПП «Саратовводоканал» (жидкие и полужидкие зловонные отходы льются прямо в песчаный грунт – без защитного слоя, вне соблюдения норм СП, СанПиН), показывая его использование для пересыпки ТБО, без внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду; лицензионные требования нарушены, кювета № 1 (полигон «Лесное-1») переполнена, а кювета № 2 совсем не используется. К слову сказать, одновременно с этим участком «Вектор-Н» приобрел другой – того же целевого назначения, но расположенный вдали от населенных пунктов и транспортных магистралей, местоположение которого также определено как «на расстоянии 6 км северо-западнее поселка Еремеевка», что и позволило вместо одного полигона использовать другой – с более выгодным месторасположением, находящийся в 1,5 км от поселка Соколовый и вблизи трассы «Сызрань – Волгоград». Подземные запасы воды оказались в непосредственной близости от неустановленной степени вредности стоков «Водоканала».

Жители поселка Соколовый, их местная общественная организация «Защита прав граждан» и администрация Саратовского района почти сразу же забили тревогу. Удушливый запах, который ветер нес в сторону поселка, насторожил всех. Собирали подписи за закрытие полигона в карьере «Лесное-1» (их уже на сегодняшний день более 1100) и переноса его на место, отведенное для второго полигона – кюветы № 2. Писали в Роспотребнадзор, прокуратуру, другие законно-охранные структуры Саратовской области. Отчаявшись защитить подземные воды от потенциально вредных примесей, - в приемную президента и генеральному прокурору - о нарушении Закона РФ № 89-ФЗ «Об отходах производства и их потребления» и постановления Правительства Российской Федерации № 138 от 11 марта 2010 года «Федеральные правила использования воздушного пространства РФ».



Уже шесть лет длится эта тяжба.

В связи со сложившейся критической ситуацией, грозящей необратимыми экологическими последствиями, возникает много вопросов. И прежде всего такой: как земельный участок, под которым залегают ценные, стратегически важные запасы питьевой воды, до сих пор не получил статуса особо охраняемой природной территории. В эту категорию земель, по всей видимости, он должен был попасть сразу же после своей консервации. Не имеет заповедного статуса до сих пор и система своеобычных соколовских родников.

А всего-то и надо – думать не о сиюминутной выгоде, а об общем, ничем неизмеримом богатстве наших недр, о том, что ты оставишь после себя на этой земле.

Маргарита БОРЦОВА



Ответ на запрос находится здесь 10658.pdf [1,81 Mb] (cкачиваний: 4) В газете Саратовского района «Большая Волга» в № 19 от 18 мая 2017 года вышла статья «Пруды и родники поселка Соколовый нуждаются в нашей помощи». В ней поднимается острая проблема загрязнения прудов и подземных вод. Местные жители и журналисты уже шесть лет бьют тревогу, но так и не привлекли внимание природоохранных органов. Мы сделали запрос в министерство природных ресурсов и экологии Сааратовской области и получили ответ за подписью заместителя министра-начальника управления государственного экологического надзора Б.Н. Аксененко. Далее мы публикуем полностью статью и официальный ответ. Журналисты и жители ждут реакции и от других ведомств.Ответ на запрос находится здесь