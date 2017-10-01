|
Союз журналистов России
Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
24-мая-2017 — прочитано 368 разФонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский Подробнее...
|
Саратовцев приглашают на Международные научные чтения
Актуально — 17-октября-2017 — прочитано 6 раз
19 – 20 октября 2017 г. в Музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского состоятся XXXIX Международные научные чтения «Н.Г. Чернышевский и его эпоха».
Научные чтения – это совместный проект музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского. Конференция проводится ежегодно, начиная с 1978 года. В 1980-е годы чтения стали всесоюзными, а с конца 1990-х - международными.
На конференции представлены доклады и сообщения, связанные с наследием Н.Г.Чернышевского, историей, философией и литературой XIX века.
Своё очное и заочное участие подтвердили учёные из России (Саратова, Москвы, Волгограда, Кирова) а так же из Минска (Беларусь), Японии, Великобритании, Италии.
Владимир Карлович Кантор (Москва) – доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ, заведующий Международной лабораторией исследований русско-европейского интеллектуального диалога, автор книги «Срубленное древо жизни. Судьба Николая Чернышевского», представит доклад «Августин и Чернышевский: падение Рима как культурфилософская проблема».
Томас Джон Роллингс (Великобритания) выступит с сообщением «Еще раз о советском мифе о влиянии Чернышевского на Ленина».
Постоянный гость музея из Японии Оя Он, профессор университета из Саппоро выступит с докладом «Английский утилитаризм и «гипотетический метод»
Н. Г. Чернышевского».
Конференция будет интересна не только уже состоявшимся специалистам в области истории, филологии, философии, но и начинающим исследователям.
Начало чтений: 19 октября в 10.00
Адрес музея: г. Саратов, ул. Чернышевского, 142
Проезд: троллейбусы №№4, 2а;
маршрут.такси №№ 42, 105,42к;
остановка Бабушкин взвоз;
телефон: 23-06-66;
e-mail : sarusadba@yandex.ru;
сайт: sarusadba.seun.ru;
http://www.facebook.com/sarusadba;
http://www.odnoklassniki.ru/ sarusadba
ttps://vk.com/ sarusadba