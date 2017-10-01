Саратовцев приглашают на Международные научные чтения Актуально — 17-октября-2017 — прочитано 6 раз 19 – 20 октября 2017 г. в Музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского состоятся XXXIX Международные научные чтения «Н.Г. Чернышевский и его эпоха».

Научные чтения – это совместный проект музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского. Конференция проводится ежегодно, начиная с 1978 года. В 1980-е годы чтения стали всесоюзными, а с конца 1990-х - международными.

На конференции представлены доклады и сообщения, связанные с наследием Н.Г.Чернышевского, историей, философией и литературой XIX века.

Своё очное и заочное участие подтвердили учёные из России (Саратова, Москвы, Волгограда, Кирова) а так же из Минска (Беларусь), Японии, Великобритании, Италии.

Владимир Карлович Кантор (Москва) – доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ, заведующий Международной лабораторией исследований русско-европейского интеллектуального диалога, автор книги «Срубленное древо жизни. Судьба Николая Чернышевского», представит доклад «Августин и Чернышевский: падение Рима как культурфилософская проблема».

Томас Джон Роллингс (Великобритания) выступит с сообщением «Еще раз о советском мифе о влиянии Чернышевского на Ленина».

Постоянный гость музея из Японии Оя Он, профессор университета из Саппоро выступит с докладом «Английский утилитаризм и «гипотетический метод»

Н. Г. Чернышевского».



Конференция будет интересна не только уже состоявшимся специалистам в области истории, филологии, философии, но и начинающим исследователям.



Начало чтений: 19 октября в 10.00





Адрес музея: г. Саратов, ул. Чернышевского, 142

Проезд: троллейбусы №№4, 2а;

маршрут.такси №№ 42, 105,42к;

остановка Бабушкин взвоз;

телефон: 23-06-66;

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