Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает саратовцев на праздник Актуально — 10-октября-2017 — прочитано 23 раз 12 октября в 14.00 в музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского состоится торжественное мероприятие, посвященное 97-ей годовщине со дня основания музея Н.Г.Чернышевского и открытие выставки «Любовь к Отечеству, вера и честь…».

17 сентября 1920 года постановлением Совета Народных Комиссаров дом Чернышевских в Саратове объявлен национальным достоянием с целью организации в нем музея памяти русского писателя и общественного деятеля Николая Гавриловича Чернышевского. Текст этого документа был опубликован в газете «Известия ВЦИК» 25 сентября 1920 года», и именно эта дата отмечается как день основания музея.

Основателем и первым директором музея стал младший сын писателя Михаил Николаевич Чернышевский. После его смерти с 1924 года бессменным заведующим, а затем директором музея более 50 лет была его дочь Нина Михайловна Чернышевская. Нину Михайловну Чернышевскую сменила и уже более 40 лет руководит музеем Галина Платоновна Муренина, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный академик Международной академии культуры и искусства.

В музее плодотворно трудились потомки Николая Гавриловича Чернышевского: Марианна Михайловна, Вера Самсоновна, Павел Васильевич, Ирина Ивановна Чернышевские. Музей традиционно со времени основания является научным центром по изучению жизни и деятельности Н.Г. Чернышевского. На материалах музейного архива подготовили ценнейшие публикации известные историки и литературоведы А.П. Скафтымов, C.Н. Чернов, В.Е. Евгеньев-Максимов, А.Ф. Ефремов, П.А. Бугаенко, Е.И. Покусаев, В.Е. Евграфов, И.В. Порох, А.А. Демченко и другие ученые.

В круге научных интересов музея – изучение биографии и творчества Н.Г. Чернышевского, его окружения, эпохи 60-х годов ХIХ века, исследование вопросов, связанных с историей музея и усадьбы, музейная педагогика. Начиная с 1978 года, совместно с Саратовским государственным университетом имени Н.Г.Чернышевского в музее-усадьбе проходят научные чтения «Н.Г.Чернышевский и его эпоха». По итогам конференции издаются научные сборники «Н.Г.Чернышевский. Статьи, исследования и материалы» и «Пропагандист великого наследия».

6 ноября 1927 года была организована первая стационарная экспозиция. Затем историко-литературные экспозиции открывались в 1939, 1953, 1967годах. В 1978 году к 150-летию со дня рождения Н.Г. Чернышевского в музее впервые была создана мемориально-бытовая экспозиция. В 2001 году в доме Чернышевских была открыта новая мемориально-бытовая экспозиция «Н.Г. Чернышевский в Саратове. 1828-1853.», воссоздающая исторически достоверные интерьеры всех комнат дома, с которым связаны детство, отрочество и юность писателя.

За большую работу по изучению и пропаганде идейно-теоретического и художественного наследия Н.Г. Чернышевского Указом от 1 августа 1978 года Президиум Верховного Совета СССР наградил музей орденом «Знак Почета».

Действующая историко-литературная экспозиция «Отечества достойный сын» открыта в марте 1988 года. Архитектурно-художественный проект экспозиции получил Гран-при как лучший проект года. Авторы проекта художники из Ленинграда – Б. Робенко и В. Глазков. Во флигеле Ольги Сократовны Чернышевской работает экспозиция «Озарена тобою жизнь моя», посвященная жене Николая Гавриловича О.С.Чернышевской. В 2004 г. был реконструирован находившийся в XIX веке на территории усадьбы «флигель Эдемовых», где в настоящее время экспонируются картины художника В.О.Фомичева.

Ежегодно музей посещают около 100 тыс. человек. Традиционно успехом пользуются мероприятия ко Дню рождения Н.Г. Чернышевского и Дню основания музея. Современный музей занимает достойное место в культурном пространстве города. Созданы новые экспозиции, пополняются фонды, осуществляются социально значимые проекты, такие как «Музей без барьеров», «Прогулки с Чернышевским», «Мои земляки вчера и сегодня», «Экологический фестиваль», «Читаем классику», «Шаги к 100-летию».

Музей неизменный участник городских акций: «Ночь музеев», «День города Саратова», книжных и туристических выставок.

В 2014 – 2015 годы музей дважды становился лауреатом Всероссийской историко – литературной премии «Александр Невский».

Музей активно сотрудничает с музеями и другими учреждениями культуры России и Саратова. В апреле-июне 2016 года состоялась выставка «Стезею правды и добра» к 180-летию Н.А.Добролюбова (совместный проект музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского (Саратов) и музея-усадьбы Н. А. Добролюбова (Нижний Новгород). В июне 2016 года музей-усадьба Н.Г.Чернышевского представил выставку «Чернышевский и Саратов» при поддержке управления по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» в Государственном музее-усадьбе В.Г.Белинского (г. Белинский), Пензенская область. В День рождения Н.Г.Чернышевского в музее экспонировалась выставка одного дня: «Чернышевские и Пензенский край: путешествие в село Студенки» (фотовыставка к 155-летию памяти Г.И. Чернышевского, отца писателя).

В сентябре-ноябре 2016года в честь Дня основания музея и к 80-летию Саратовской области работала выставка «Запечатленное время». Это совместный проект музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского, Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева и Саратовского областного музея краеведения.

В феврале – апреле 2017 года открылась выставка «Музей Чернышевского принимает гостей. Оренбургский историко-литературный музей «Капитанская дочка» к 180-летию памяти А.С.Пушкина.

Передвижная выставка «Чернышевский и Саратов» была размещена в музее-усадьбе А.Н. Радищева (Пензенская область, с. Радищево Кузнецкого района).

24 июля 2017 года в День рождения Н.Г.Чернышевского была открыта выставка «Что делать? – театральный роман». Выставка - совместный проект музея и театров Саратова - ТЮЗа им. Ю.П. Киселева и театра драмы им. И.А. Слонова, а также Санкт-Петербургского - БДТ им. Г.А. Товстоногова. Представлены уникальные экспонаты из фондов музея-усадьбы и театров: личные вещи Н.Г.Чернышевского и его родных, мебель эпохи XIX века, фотографии, документы, афиши, театральные костюмы, женские аксессуары.

К знаменательным датам музей традиционно представляет новые выставочные проекты из постоянно пополняющегося музейного собрания. Нельзя не сказать о недавнем поступлении. Это дар семьи Татьяны Чернышевской, альбом фотографий работы Михаила Николаевича Чернышевского.



12 октября 2017 в честь Дня основания музея откроется выставка «Любовь к Отечеству, вера и честь…», посвященная Отечественной войне 1812 года, и большая часть ее экспонатов – из недавних поступлений в фонды музея. Это коллекция открыток из собрания профессора СГУ Николая Троицкого.



Празднование 97-ой годовщины со дня основания музея Н.Г.Чернышевского еще один «Шаг к столетию». 100-летие музея Н.Г.Чернышевского будет отмечаться в 2020 году.



Начало мероприятия: 12 октября 2017 в 14.00.



Адрес музея:

ул. Чернышевского, 142,

Транспорт: троллейбус №№ 4, 2а, маршрутное такси №№ 42, 105, 42к до остановки «Бабушкин взвоз»

Время работы: с 10 до 18.00, касса с 10.00 до 17.00

Выходной – понедельник

sarusadba@yandex.ru,

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