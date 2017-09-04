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Антинаучный передел



Напомню, за последние десять лет у научных учреждений Россельхозакадемии (с 2013 года Отделение сельскохозяйственных наук РАН) под массовую жилищную застройку уже изъяты сотни гектаров земель, расположенных в черте городов по месту прописки научных организаций. Сегодня в реестре потерь учреждений науки (среди потерпевших также и ряд вузов аграрного профиля) значатся земельные участки от Владивостока, до Санкт-Петербурга.

Среди наиболее пострадавших – НИИ сельского хозяйства (НИИСХ) Юго-Востока. У института уже отобрана треть земельного фонда (400 гектаров), расположенных в пределах городской черты Саратова. Однако, это еще не финиш. Местные власти претендуют и на другие земельные площади.

Как известно, на трехлетний (2014 – 2016 годы) переходный период реформы академической науки в целях сохранения кадрового потенциала и имущественного комплекса РАН Президентом РФ Путиным был объявлен мораторий. Это на какое-то время помогло остановить «обезземеливанье» науки и спровоцированную этим процессом ликвидацию научно-производственных и учебных комплексов, в том числе в Саратове. Но мораторий ограничен временными рамками. А дальше что?



Без сантиментов



Несколько фактов из саратовской хроники последних месяцев. В июле НИИСХ Юго-Востока выиграл суд в Казани по делу об изъятии земельного участка площадью 70 гектаров. Неожиданный поворот. Все предыдущие попытки НИИ в различных судебных инстанциях отстоять свой земельный фонд заканчивались, как правило, полным фиаско.

А за несколько недель до этого события (в конце июня) директор НИИ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор и член-корреспондент РАН Александр Прянишников приказом ФАНО России неожиданно был уволен со своего поста. В профильном отделении РАН и в Саратовской области Прянишников известен как ученый, отстаивающий интересы научного сообщества, последовательный противник обвального изъятия земельного фонда у науки.

Этим событиям предшествовала встреча губернатора Саратовской области Валерия Радаева с научной общественностью региона. В декабре прошлого года она состоялась. Любопытный эпизод имел место на этой встрече. Обеспокоенность по поводу изъятия земель у НИИСХ Юго-Востока высказал один из старейших организаторов сельскохозяйственного производства Саратовской области Александр Петрович Царев.

«Оттяпали у вас землю рядом?» – адресовал ветеран-аграрий вопрос директору НИИСХ Юго-Востока Прянишникову, в то время еще директору института. «Еще не оттяпали, но оттяпают», – заверил губернатор Валерий Радаев. «Если оттяпают, тогда про импортозамещение будем думать в другой категории», – отреагировал Александр Прянишников.

Не очень содержательный получился обмен мнениями. Но, как говорится, чем богаты...



Что имеем – не храним



НИИСХ Юго-Востока – правопреемник опытной станции Саратовского губернского земства, созданной в 1910 году. В разное время здесь работали выдающиеся селекционеры – создатели знаменитых сортов саратовской пшеницы и других культур: академик Г.К. Мейстер, профессор А.П. Шехурдин, доктора сельскохозяйственных наук Е.М. Плачек и В.Н. Мамонтова.

Более чем за вековую историю селекционерами института создано около 450 сортов и гибридов. Жемчужина этой коллекции – сорта яровой и озимой пшеницы. Их отличительная особенность – засухоустойчивость, высокая урожайность, отменное качество зерна. В настоящее время селекция ведется по 15 полевым культурам. В последние годы в Саратовской области сортами и гибридами института занято около 70 процентов посевных площадей и каждый десятый гектар российской пашни.

Разработанные в институте энергосберегающие почвообрабатывающие орудия и технологии возделывания зерновых культур для условий Поволжья позволяют в зависимости от культуры и агроландшафта снизить в расчете на 1 тонну зерна расход топлива на 33 – 48 процентов, затраты труда на 41 – 50 процентов.

И несколько цифр по кадровому составу. В структурных подразделениях института работают 125 научных сотрудников, среди которых 12 докторов и 54 кандидата наук, профессор и член-корреспондент РАН.

Итак. Саратовская школа селекции – одна из старейших и самых успешных в России. НИИСХ Юго-Востока – значимая научная структура для сельхозпроизводства на засушливом юго-востоке страны, а это 30 миллионов гектаров пашни. И что теперь – достижения нескольких поколений ученых пустить под нож строительного бульдозера?



Глас народа

Оказавшись у последней черты («нет земли – нет работы»), коллектив института в мае прошлого года, используя интернет-ресурс change.org , начал акцию: «Спасите поля НИИСХ Юго-Востока!». Реакция неравнодушных коллег и граждан не заставила себя ждать. К середине 2017-го более двух тысяч человек из разных регионов страны откликнулись на призыв ученых. Вот только несколько мнений.

– В войну люди институт сохранили, а в мирное время пускают под откос! (Лидия Власовец, Саратов).

– Старейший НИИСХ с огромными селекционными наработками, материальной базой и кадровым высокопрофессиональным коллективом должен быть сохранен!!! (Донскова Татьяна, Оренбург).

– Судьба отечественной селекции и семеноводства полностью зависит от сохранения селекционных полей в неприкосновенности. (Людмила Беспалова, Краснодар).

– Это преступление – отбирать земли у старейшего в мире селекцентра на аридных землях России. (Виктор Драгавцев, Санкт-Петербург).

– Считаю, что если кому-то понадобились земли под строительство, пусть предоставят институту замену с необходимой инфраструктурой, пусть это будет честный обмен, а не конфискация. (Дмитрий Семенов, Саратов).

– Собственные сорта обеспечивают продовольственную безопасность страны. Разрушение селекционных центров – подрыв этой безопасности.

(Александр Кудрявцев, Москва).



Окно возможностей



Главная идея реформы академической науки – повышение эффективности деятельности ученых. Добиться искомого предложено за счет реструктуризации академической сети научных организаций; концентрации научных сил в федеральных научных центрах (ФНЦ), или федеральных исследовательских центрах (ФИЦ). За годы реформы информация с мест по поводу перехода на новый организационный формат противоречива: чаще негативная и даже скандальная, реже – позитивная.

Саратовских ученых трудности, связанные с организацией на базе института федерального центра, не напугали. Одним из первых, еще в январе 2014 года, институт направил в ФАНО проект создания на собственной базе ФИЦ по засухе. В 2016 году проект был трансформирован в более широкий формат – «Федеральный научный центр по адаптивному растениеводству и устойчивому ведению сельхозпроизводства в условиях частых засух».

Срок реализации Программы пять лет (2017 – 2022 гг.). Цена вопроса – более 1,3 миллиарда рублей. Ожидаемый результат – увеличение продуктивности сельхозкультур, возделываемых в засушливых условиях, на 20 процентов за счет повышения генетического потенциала и внедрения современных технологий.

В том числе за период реализации Программы ставится задача увеличение объема сертифицированных семян новых засухоустойчивых сортов сельхозкультур до 1 миллиона тонн по РФ (это к вопросу об импортозамещении). Экономическая эффективность программы – доведение ежегодной реализации оригинальных и элитных семян ФНЦ до 1 миллиарда рублей, что позволит аккумулировать на российском внутреннем рынке семян более 13 миллиардов рублей.

И еще один существенный плюс. В рамках предложенного проекта становится возможным освоение и полноценное использование институтом трех тысяч гектаров пашни в районе села Константиновка. (Село находится в 20 километрах от Саратова). Здесь же намечено строительство современной научно-производственной базы, которая восполнит земельные потери, уже понесенные институтом в Саратове.



Ключевой момент



Казалось бы, вот оно – решение земельного вопроса, который столько лет портит жизнь ученым, местным властям, стал головной болью и для ФАНО. Ан, нет! Третий год отмалчивается ФАНО, держит паузу губернская власть. В отличие от чиновников, Россельхозакадемия в свое время поддержала этот проект, а ныне Отделение сельскохозяйственных наук РАН старается продвинуть его. Однако в условиях принятия управленческих решений по принципу «двух ключей», результат усилий академиков – нулевой.

Складывается впечатление, что судьба НИИСХ Юго-Востока, более века верой и правдой работавшего на страну, находится где-то на периферии дум и дел государственных мужей. И это, к сожалению, верно не только в отношении саратовского института. В свое время Сколково потеснило в Подмосковье знаменитую Немчиновку с ее полей. Земельные потери понес в Краснодаре местный НИИСХ имени Лукьяненко. А ведь вместе с саратовскими коллегами, коллективы этих институтов – ведущие в России по селекции яровой и озимой пшеницы, другим зерновым культурам.

Как бы при таком небрежном отношении чиновников к насущным нуждам крупнейших селекционных центров не пришлось российским аграриям через некоторое время встать в очередь к зарубежным фирмам уже не только за семенами подсолнечника, кукурузы, свеклы, но и пшеницы, других зерновых культур, сортами которых издавна славилась отечественная селекция.

«Если все сельское хозяйство это состав, то сельскохозяйственная наука – локомотив, который этот состав тянет. Уничтожив локомотив, чем состав тянуть будете, господа?» – предупреждает Андрей Солонкин из Волгограда. Хочется надеяться, что это мнение, как и голоса тысяч других, выступивших в защиту НИИСХ Юго-Востока и российской аграрной науки, будут услышаны, а поля знаменитого на всю страну института спасены для ученых.





Владимир Рязанов, Саратов

В год 100-летия буржуазной и социалистической революций в России некогда популярный лозунг – «Землю крестьянам!» – приобрел новое, неожиданное звучание: «Землю ученым!». Особенно актуален этот лозунг в последние годы в Саратове.Напомню, за последние десять лет у научных учреждений Россельхозакадемии (с 2013 года Отделение сельскохозяйственных наук РАН) под массовую жилищную застройку уже изъяты сотни гектаров земель, расположенных в черте городов по месту прописки научных организаций. Сегодня в реестре потерь учреждений науки (среди потерпевших также и ряд вузов аграрного профиля) значатся земельные участки от Владивостока, до Санкт-Петербурга.Среди наиболее пострадавших – НИИ сельского хозяйства (НИИСХ) Юго-Востока. У института уже отобрана треть земельного фонда (400 гектаров), расположенных в пределах городской черты Саратова. Однако, это еще не финиш. Местные власти претендуют и на другие земельные площади.Как известно, на трехлетний (2014 – 2016 годы) переходный период реформы академической науки в целях сохранения кадрового потенциала и имущественного комплекса РАН Президентом РФ Путиным был объявлен мораторий. Это на какое-то время помогло остановить «обезземеливанье» науки и спровоцированную этим процессом ликвидацию научно-производственных и учебных комплексов, в том числе в Саратове. Но мораторий ограничен временными рамками. А дальше что?Несколько фактов из саратовской хроники последних месяцев. В июле НИИСХ Юго-Востока выиграл суд в Казани по делу об изъятии земельного участка площадью 70 гектаров. Неожиданный поворот. Все предыдущие попытки НИИ в различных судебных инстанциях отстоять свой земельный фонд заканчивались, как правило, полным фиаско.А за несколько недель до этого события (в конце июня) директор НИИ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор и член-корреспондент РАН Александр Прянишников приказом ФАНО России неожиданно был уволен со своего поста. В профильном отделении РАН и в Саратовской области Прянишников известен как ученый, отстаивающий интересы научного сообщества, последовательный противник обвального изъятия земельного фонда у науки.Этим событиям предшествовала встреча губернатора Саратовской области Валерия Радаева с научной общественностью региона. В декабре прошлого года она состоялась. Любопытный эпизод имел место на этой встрече. Обеспокоенность по поводу изъятия земель у НИИСХ Юго-Востока высказал один из старейших организаторов сельскохозяйственного производства Саратовской области Александр Петрович Царев.«Оттяпали у вас землю рядом?» – адресовал ветеран-аграрий вопрос директору НИИСХ Юго-Востока Прянишникову, в то время еще директору института. «Еще не оттяпали, но оттяпают», – заверил губернатор Валерий Радаев. «Если оттяпают, тогда про импортозамещение будем думать в другой категории», – отреагировал Александр Прянишников.Не очень содержательный получился обмен мнениями. Но, как говорится, чем богаты...НИИСХ Юго-Востока – правопреемник опытной станции Саратовского губернского земства, созданной в 1910 году. В разное время здесь работали выдающиеся селекционеры – создатели знаменитых сортов саратовской пшеницы и других культур: академик Г.К. Мейстер, профессор А.П. Шехурдин, доктора сельскохозяйственных наук Е.М. Плачек и В.Н. Мамонтова.Более чем за вековую историю селекционерами института создано около 450 сортов и гибридов. Жемчужина этой коллекции – сорта яровой и озимой пшеницы. Их отличительная особенность – засухоустойчивость, высокая урожайность, отменное качество зерна. В настоящее время селекция ведется по 15 полевым культурам. В последние годы в Саратовской области сортами и гибридами института занято около 70 процентов посевных площадей и каждый десятый гектар российской пашни.Разработанные в институте энергосберегающие почвообрабатывающие орудия и технологии возделывания зерновых культур для условий Поволжья позволяют в зависимости от культуры и агроландшафта снизить в расчете на 1 тонну зерна расход топлива на 33 – 48 процентов, затраты труда на 41 – 50 процентов.И несколько цифр по кадровому составу. В структурных подразделениях института работают 125 научных сотрудников, среди которых 12 докторов и 54 кандидата наук, профессор и член-корреспондент РАН.Итак. Саратовская школа селекции – одна из старейших и самых успешных в России. НИИСХ Юго-Востока – значимая научная структура для сельхозпроизводства на засушливом юго-востоке страны, а это 30 миллионов гектаров пашни. И что теперь – достижения нескольких поколений ученых пустить под нож строительного бульдозера?Глас народаОказавшись у последней черты («нет земли – нет работы»), коллектив института в мае прошлого года, используя интернет-ресурс change.org , начал акцию: «Спасите поля НИИСХ Юго-Востока!». Реакция неравнодушных коллег и граждан не заставила себя ждать. К середине 2017-го более двух тысяч человек из разных регионов страны откликнулись на призыв ученых. Вот только несколько мнений.– В войну люди институт сохранили, а в мирное время пускают под откос! (Лидия Власовец, Саратов).– Старейший НИИСХ с огромными селекционными наработками, материальной базой и кадровым высокопрофессиональным коллективом должен быть сохранен!!! (Донскова Татьяна, Оренбург).– Судьба отечественной селекции и семеноводства полностью зависит от сохранения селекционных полей в неприкосновенности. (Людмила Беспалова, Краснодар).– Это преступление – отбирать земли у старейшего в мире селекцентра на аридных землях России. (Виктор Драгавцев, Санкт-Петербург).– Считаю, что если кому-то понадобились земли под строительство, пусть предоставят институту замену с необходимой инфраструктурой, пусть это будет честный обмен, а не конфискация. (Дмитрий Семенов, Саратов).– Собственные сорта обеспечивают продовольственную безопасность страны. Разрушение селекционных центров – подрыв этой безопасности.(Александр Кудрявцев, Москва).Главная идея реформы академической науки – повышение эффективности деятельности ученых. Добиться искомого предложено за счет реструктуризации академической сети научных организаций; концентрации научных сил в федеральных научных центрах (ФНЦ), или федеральных исследовательских центрах (ФИЦ). За годы реформы информация с мест по поводу перехода на новый организационный формат противоречива: чаще негативная и даже скандальная, реже – позитивная.Саратовских ученых трудности, связанные с организацией на базе института федерального центра, не напугали. Одним из первых, еще в январе 2014 года, институт направил в ФАНО проект создания на собственной базе ФИЦ по засухе. В 2016 году проект был трансформирован в более широкий формат – «Федеральный научный центр по адаптивному растениеводству и устойчивому ведению сельхозпроизводства в условиях частых засух».Срок реализации Программы пять лет (2017 – 2022 гг.). Цена вопроса – более 1,3 миллиарда рублей. Ожидаемый результат – увеличение продуктивности сельхозкультур, возделываемых в засушливых условиях, на 20 процентов за счет повышения генетического потенциала и внедрения современных технологий.В том числе за период реализации Программы ставится задача увеличение объема сертифицированных семян новых засухоустойчивых сортов сельхозкультур до 1 миллиона тонн по РФ (это к вопросу об импортозамещении). Экономическая эффективность программы – доведение ежегодной реализации оригинальных и элитных семян ФНЦ до 1 миллиарда рублей, что позволит аккумулировать на российском внутреннем рынке семян более 13 миллиардов рублей.И еще один существенный плюс. В рамках предложенного проекта становится возможным освоение и полноценное использование институтом трех тысяч гектаров пашни в районе села Константиновка. (Село находится в 20 километрах от Саратова). Здесь же намечено строительство современной научно-производственной базы, которая восполнит земельные потери, уже понесенные институтом в Саратове.Казалось бы, вот оно – решение земельного вопроса, который столько лет портит жизнь ученым, местным властям, стал головной болью и для ФАНО. Ан, нет! Третий год отмалчивается ФАНО, держит паузу губернская власть. В отличие от чиновников, Россельхозакадемия в свое время поддержала этот проект, а ныне Отделение сельскохозяйственных наук РАН старается продвинуть его. Однако в условиях принятия управленческих решений по принципу «двух ключей», результат усилий академиков – нулевой.Складывается впечатление, что судьба НИИСХ Юго-Востока, более века верой и правдой работавшего на страну, находится где-то на периферии дум и дел государственных мужей. И это, к сожалению, верно не только в отношении саратовского института. В свое время Сколково потеснило в Подмосковье знаменитую Немчиновку с ее полей. Земельные потери понес в Краснодаре местный НИИСХ имени Лукьяненко. А ведь вместе с саратовскими коллегами, коллективы этих институтов – ведущие в России по селекции яровой и озимой пшеницы, другим зерновым культурам.Как бы при таком небрежном отношении чиновников к насущным нуждам крупнейших селекционных центров не пришлось российским аграриям через некоторое время встать в очередь к зарубежным фирмам уже не только за семенами подсолнечника, кукурузы, свеклы, но и пшеницы, других зерновых культур, сортами которых издавна славилась отечественная селекция.«Если все сельское хозяйство это состав, то сельскохозяйственная наука – локомотив, который этот состав тянет. Уничтожив локомотив, чем состав тянуть будете, господа?» – предупреждает Андрей Солонкин из Волгограда. Хочется надеяться, что это мнение, как и голоса тысяч других, выступивших в защиту НИИСХ Юго-Востока и российской аграрной науки, будут услышаны, а поля знаменитого на всю страну института спасены для ученых.